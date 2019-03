Dieser Brunch versetzt die Gäste in Sonntagslaune

1 g Safranfäden

1 EL Cognac

320 g Dinkel- oder Weizenmehl, gesiebt

280 g feiner weisser oder Rohrzucker

3 TL Backpulver

3 Eier

110 g ganze Mandeln, trocken geröstet

Safran mit dem Cognac mischen und ca. 15 Minuten ziehen lassen. Mehl, Zucker und Backpulver mischen. Eier, Safran samt Cognac und Mandeln hinzufügen und alles zu einem klebrigen Teig kneten. Den Teig in Frischhaltefolie wickeln und ca. 2 Std. kühl stellen. Backofen auf 225 Grad vorheizen. Teig auf der bemehlten Arbeitsfläche nochmals durchkneten. In vier Portionen teilen und jede Portion zu einer blechlangen Rolle formen. Auf zwei mit Backpapier belegte Bleche jeweils zwei Rollen legen. In der Mitte des Ofens ca.12 Minuten backen. Kurz abkühlen lassen und die Backofentemperatur auf 100 Grad reduzieren. Teigstangen leicht schräg in 20 fingerdicke Scheiben schneiden. Die Biscotti mit der Schnittfläche nach oben auf ein Blech legen und weitere 5 bis 10 Minuten im Backofen trocknen lassen. Die Biscotti sind beim Herausnehmen aus dem Ofen weich, werden beim Abkühlen aber fest.

Aus: My Feldt: «Apfelduft & Heidelbeerblau», AT-Verlag

150 g Vollkorn-Haferflocken

4 Datteln, entsteint und

fein gehackt

½ TL gemahlener Zimt

1 Prise frisch geriebene Muskatnuss

1 Prise gemahlener Piment

2 Äpfel, entkernt und in Stücke geschnitten

400 ml fettarme Milch (plus etwas mehr zum Servieren) Meersalz

Haferflocken, gehackte Datteln und Gewürze mit drei Vierteln der Apfelstücke in einen Topf geben und 1 Prise Salz hinzufügen. Milch und 400 ml heisses Wasser zugiessen und bei mittlerer Hitze so lange rühren, bis der Porridge zu kochen beginnt. 15 bis 20 Minuten bei schwacher Hitze unter regelmässigem Rühren köcheln lassen, bis eine cremige Konsistenz entsteht. Die Apfelstücke zerfallen im Brei, die Flüssigkeit sollte vollständig aufgenommen werden. Zum Servieren in vorgewärmte Schalen geben und mit den übrigen Apfelstücken garnieren. Mit einem Kännchen Milch servieren.

Aus: Gordon Ramsay: «Fit Food», Südwest-Verlag

100 g Sultaninen und Rosinen

75 g Zucker zusätzlich zum Bestreuen

2 TL Gewürzmischung (Zimt, Vanille, Muskatnuss)

8 Scheiben altbackenes Toastbrot ohne Rinde, in Dreiecke geschnitten

100 g geschmolzene Butter

450 ml Rahm

2 Eier

Den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Eine Auflaufform mit 1,5 Liter Fassungsvermögen einfetten. Sultaninen, Rosinen, Zucker und Gewürze vermischen. Die Brotstücke auf einer Seite mit Butter bestreichen und mit der gebutterten Seite nach unten in die Auflaufform legen. Mit der Hälfte der Rosinenmischung bestreuen, eine weitere Lage Brot und die restliche Rosinenmischung einschichten, mit einer Lage Brot abschliessen. Den Rahm mit den Eiern verrühren und über den Auflauf giessen. Im Ofen 30 bis 40 Minuten goldgelb backen.

Aus: Giovanna Torrico, Amelia Wasiliev: «Clever kochen– null Abfall», AT-Verlag.

250 g Thunfisch aus der Dose (oder gebratenes Fleisch von einem Weissfisch)

3 Sardellen

2 Eigelb von hart gekochten Eiern

1 EL Dijonsenf

Saft von 1 Zitrone

1 EL Kapern

2 Knoblauchzehen

2 EL gehackte Petersilie

2 EL Pinienkerne

2 EL Crème fraîche

2 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer

Alle Zutaten (bis auf Öl, Salz und Pfeffer) im Mixer oder mit dem Stabmixer pürieren. Zum Schluss Olivenöl zugeben, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Mit getoastetem Weissbrot servieren.

Aus: Anica Matzka-Dojder: «Mein Istrien-Kochbuch», Brandstätter-Verlag.

500 g Mehl

1½ KL Salz

1 KL Zucker

60 g weiche Butter

? Würfel Hefe (ca. 15 g)

3 dl Milch

1 Ei

Mehl in eine Schüssel geben, Salz und Zucker beifügen, Butter zerkleinern und ebenfalls beigeben. Die Hefe in der Milch auflösen. Das Mehl mit der Flüssigkeit von der Mitte aus anrühren. Teig kneten, bis er glatt und geschmeidig ist. Zugedeckt an der Wärme um das Doppelte aufgehen lassen. Dann den Teig halbieren und zu zwei langen Strängen formen, die in der Mitte etwas dicker sind. Zopf flechten und auf mit Backpapier belegtes Blech geben. Ei verklopfen, Zopf damit zweimal bestreichen, nochmals aufgehen lassen. In der unteren Ofenhälfte auf 200 Grad 35 bis 45 Min. backen.

Aus: «Tiptopf» von Ursula Affolter u. a. Schulverlag plus, 2018.

2 Knoblauchzehen

1 Zwiebel

1 EL Olivenöl

2 rote Spitzpaprika

1 rote Chilischote, 800 g Dosentomaten

1 Lorbeerblatt

1 TL edelsüsses Paprikapulver

1 TL Oregano

1 Prise Kreuzkümmelpulver

Salz

frisch gemahlener Pfeffer

4 Eier

1 EL frische Korianderblätter

4 Tortillas

Backofen auf 190 Grad vorheizen. Knoblauch und Zwiebel fein hacken, in einer Pfanne mit Olivenöl glasig dünsten. Paprika klein würfeln, kurz mitdünsten. Chilischote halbieren, entkernen, waschen, klein schneiden, mit Tomaten (inkl. Saft) in die Pfanne geben. Lorbeerblatt und Gewürze dazugeben, salzen, pfeffern und bei mittlerer Hitze ca. 15 Minuten köcheln lassen. Lorbeerblatt entfernen, Sauce in eine feuerfeste Form geben, vier Mulden eindrücken. Je ein aufgeschlagenes Ei hineingleiten lassen, in der Ofenmitte 12 bis 14 Minuten backen. Mit Koriander bestreuen und mit Tortillas servieren.

Aus: Julia Cawley u. a.: «Hola Sol: Karibik – Palmen, Strand und gutes Essen», Thorbecke-Verlag

