Doch dann nehmen sie trotzdem den Weissen

Weiss und nochmals weiss – weiss, so weit das Auge reicht. So sieht das aus, wenn man in den Führungszirkel der National Football League blickt. Die Spieler der erfolgreichsten Sportliga der Welt mögen vornehmlich schwarz sein, 70 Prozent sind Afroamerikaner. Aber dort, wo die Entscheide getroffen werden, dort bleiben die Weissen lieber unter sich. Auch im Jahr 54 der Superbowl-Ära noch.

Die Besitzer? Bis auf 2 europäischer Abstammung. General Manager? 30 von 32 weiss. Cheftrainer? 28 von 32 weiss. Welche Gesellschaft soll das abbilden?

Inzwischen ist das Ganze sogar dem Commissioner der NFL peinlich, Roger Goodell (übrigens: weiss), der mehrfach bewiesen hat, dass Profit für ihn über allem steht. Und der Profit stimmt, die Liga hat ihren Umsatz 2019 nochmals gesteigert, auf knapp 16 Milliarden Dollar. «Was die Diversität angeht, sind wir nicht da, wo wir sein wollen», sagt Goodell also, «wir haben viel Arbeit vor uns.»

Wie schwer sich die NFL mit Minderheiten tut, zeigten zwei Ereignisse in letzter Zeit. Das eine schwelt länger, es ist der Streit mit Colin Kaepernick, dem einstigen Spielmacher der San Francisco 49ers. Im November organisierte die NFL ein Probetraining für Kaepernick, doch der Plan war derart durchsichtig, dass der Quarterback absagte. Etwa hatte die NFL Videoaufnahmen untersagt und es abgelehnt, die interessierten Clubs zu nennen. Offensichtlich, dass sie den zur Nationalhymne knienden Aktivisten nicht mehr in der Liga will.

Zum anderen ist da der Fall Eric Bieniemy. Der 50-Jährige ist dunkelhäutiger Offensive Coordinator von Superbowl-Teilnehmer Kansas City Chiefs – er formte Chiefs-Spielmacher Patrick Mahomes zu einem künftigen Superstar. Der Offensive Coordinator ist der verlängerte Arm des Cheftrainers, und auch im Endspiel in der Nacht auf Montag in Miami wird es Bieniemy sein, der die Spielzüge der Chiefs ansagt und Mahomes anweist, was zu tun ist. Bieniemy gibt die Richtung vor, seit zwei Jahren sehr erfolgreich.

Seit 2003 sind die Teams angewiesen, nichtweisse Kandidaten anzuhören

Eine Beförderung trug ihm das bislang trotzdem nicht ein – obwohl erfolgreiche Koordinatoren besonders gerne zu Cheftrainern gemacht werden. Zwar existiert in der NFL seit 2003 die «Rooney Rule», die besagt, dass Teams bei Vakanzen stets mindestens einen Kandidaten mit nichtweisser Hautfarbe zum Bewerbungsgespräch einladen müssen. Eine Verpflichtung aber gibt es nicht. Und so kam es, dass von den fünf freien Trainerstellen für die Saison 2020 vier mit weissen Trainern besetzt wurden, teilweise unter fragwürdigen Umständen. Bieniemy dagegen ging leer aus und bleibt in Kansas City.

Dass die Rooney Rule in 16 Jahren keine Verbesserung gebracht hat, lässt den Unmut bei den afroamerikanischen NFL-Angestellten wachsen. «Indem Bieniemy wieder übergangen wird, sendet die Liga klar Signale aus», sagt ein schwarzer Positionstrainer gegenüber der «Washington Post» und erklärt unter der Bedingung, anonym bleiben zu dürfen: «Einige von uns fragen sich ernsthaft, ob für sie in dieser Liga überhaupt die Chance besteht, weiterkommen zu können.»

«Es ist frustrierend», sagt Roy Horton, er ist Defensiv-Assistent bei den Washington Redskins. Und der dunkelhäutige 59-Jährige scheint alle Hoffnungen aufgegeben zu haben. Er sagt: «Das ist die Welt, in der wir leben. Schwarze Trainer helfen, Superbowls zu gewinnen, aber man sieht sie nie. Amerika will keine Schwarzen als Gesicht eines Clubs.»

