Ein Land voller Helfer

Die erste Nachbarschaftshilfe im Quartier leistete Nora Hunziker am Samstagmorgen. Eine ältere Frau wollte nach einer Operation aus Furcht vor Ansteckung mit dem Coronavirus ihre Wohnung in Bern nicht verlassen. Hunziker ging einkaufen und reichte der Frau Würste, Hartweizengriess und andere Lebensmittel durch das Fenster. Kein grosser Aufwand. Aber die Sozialarbeiterin spürte «grosse Dankbarkeit».

Keine 24 Stunden zuvor hatte Hunziker die Whatsapp-Gruppe «Unterstützung in Bern-Ostring» gegründet. Zu jenem Zeitpunkt sah sie vor allem Menschen, die in Supermärkten Teigwaren und ­Toilettenpapier hamsterten. Dagegen wollte sie ein Zeichen setzen und war damit nicht allein. Innert kurzer Zeit hatte die Gruppe über 60 Mitglieder – in einem Quartier, wo «die Menschen sonst eigentlich nie miteinander reden».

Überall im Land gründen Menschen ähnliche Nachbarschaftshilfen. Sie kommunizieren über Whatsapp, Facebook oder den Messenger-Dienst Telegram. Die ersten Gruppen entstanden in Basel und Zürich, mittlerweile gibt es sie im Glarnerland ebenso wie in Locarno oder in Lausanne.

Und es gibt die Internet-Plattform www.hilf-jetzt.ch, über die man Unterstützung in der eigenen Nachbarschaft suchen oder eine neue Gemeinschaft gründen kann. 175 Gruppen haben sich in nicht einmal 48 Stunden hier eintragen lassen. «Die Resonanz übertrifft alle unsere Erwartungen», sagt der Mitgründer Alessandro Iacono: «Wir können da etwas Sinnvolles in schwierigen Zeiten tun.»

Ein Pendler sucht ein Zimmer auf Zeit in Zürich

In vielen Gruppen sind Menschen aktiv, die sich sonst in Kirchen, in Bürgerbewegungen oder Parteien engagieren. Die Whatsapp-Gruppe Bümpliz und Bethlehem etwa wurde von der örtlichen SP ins Leben gerufen. «Unsere Mitglieder sind es gewohnt, auf die Strasse zu gehen und Kontakt zu fremden Menschen zu knüpfen», sagt Gruppengründerin Nicole Silvestri. Die Angebote der Gruppen sind vielfältig: Manche Mitglieder bieten Malkurse für Kinder an oder wollen Geschichten vorlesen, andere Hunde spazieren führen.

Die ersten Anfragen im Netz zeigen aber, dass die Bedürfnisse viel grösser sind. Etwa, wenn ein Pendler für die Zeit der Corona-Krise ein Zimmer in Zürich sucht, weil er als Angehöriger einer Risikogruppe nicht mehr die tägliche Fahrt im Zug riskieren will.

Zudem wissen die Helfer auch, dass ihre Vernetzung über soziale Medien gerade jene auszuschliessen droht, die auf Hilfe angewiesen sind: alte Menschen ohne Internetzugang. Auch Ausländer mit schlechten Deutschkenntnissen erreichen die Botschaften nicht.

Viele Gruppen der Nachbarschaftshilfe drucken deshalb Flugblätter mit Telefonnummern und der Aufforderung, dass sich melden soll, wer Unterstützung brauche. So könnten gerade ältere Menschen ihre Scheu überwinden, um Hilfe zu bitten, meint Nora Hunziker: «Wenn Betroffene sehen, dass andere in derselben Lage sind, fällt das Fragen vielleicht leichter.»

Viel Engagement und starker Zusammenhalt am Arbeitsort

Auf Solidarität sind in diesen Tagen auch Menschen in Heil- oder Pflegeberufen angewiesen, deren Kinder nicht mehr in die Horte, Kindergärten oder Schulen gehen können. Bei den Spitex-Organisationen werden nun kreative Lösungen gesucht. «Zum Beispiel überlegen wir, unsere Lehrlinge, die jetzt nicht in die Berufsschule gehen können, für die Kinderbetreuung einzusetzen», sagt Elena Owassapian, Mitglied der Geschäftsleitung der Spitex Zürich Limmat. Nachsatz: «Natürlich nur für kleine Gruppen und nicht in den Räumen der Spitex.» Alles sei jetzt eine Frage der guten Vernetzung: Es könnten ältere Kinder auf die jüngeren aufpassen.

Spitex-Mitarbeiterin Owassapian hat zwei schulpflichtige Kinder. Die Schule habe auf die neue Situation sehr schnell und transparent reagiert, sagt sie. Auch an ihrem Arbeitsort spüre sie jetzt besonders viel Engagement und starken Zusammenhalt: «Ich mache mir deshalb nicht wirklich Sorgen.»

Auch Marcel Hänggi, Deutschlehrer an einem Zürcher Gymnasium, erlebt in und ausserhalb der Schule die Stimmung als sehr solidarisch: «Alle müssen gewohnte Rituale wie Begrüssungen neu aushandeln. Da gibt es viel gegenseitige Unterstützung.»

An seiner Schule bekamen die Lehrkräfte am Freitag noch eine Schnellbleiche im Online-Unterrichten, bevor sie in die Heimarbeit entlassen wurden. Wie die Schüler zu Hause unterrichtet werden sollen, wissen sie aber noch nicht so genau. Hänggi hat ebenfalls zwei Kinder. Sie würden den Ausnahmezustand gelassen nehmen, sagt er. Vielleicht, weil alles so schnell ging: «Vergangene Woche war Corona für uns weit weg. Jetzt spüren wir auf einmal den Ernst der Lage. Ich glaube, dass das bei vielen Kindern noch nicht angekommen ist.»



