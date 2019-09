Der beste Löffel voll Orient

Leise hat es sich angeschlichen, das Püree aus Kichererbsen. Leise und langsam. Doch plötzlich ist Hummus nicht mehr wegzudenken aus den Kühlregalen der hiesigen Lebensmittelläden. Was ja durchaus seine guten Seiten hat: Hummus ist gesund (Hülsenfrüchte! Bestenfalls Olivenöl!), vielseitig einsetzbar (als Dip für Gemüse, als Brotaufstrich, zum Salat und auf dem Tapas-Teller) und unkompliziert für Gastgeber: Hummus vertragen die meisten Allergiker – es ist vegan, glutenfrei und so weiter. Wie bei vielen Gerichten schmeckt Hummus am besten selbst gemacht. Aber lohnt sich der Aufwand, wo viele sehr gelungene Produkte im Laden erhältlich sind? Andere könnten, ginge es nach uns, dort getrost wieder verschwinden. Bei der Blindverkostung haben wir besonders auf folgende Punkte geachtet: auf die Optik, denn ein luftiges Hummus erkennt man schon von Auge. Dann auf den Duft: Im besten Fall war er harmonisch, bei manchen Produkten stachen die Sesamnoten hervor. Schliesslich sollte die Gaumenprobe zeigen: Wie ist die Konsistenz des Hummus, wie das Aroma? Und mag man noch einen zweiten Löffel?

Karma Hummus nature

3.50 Fr. (175 g), Coop. 2 Fr. pro 100 Gramm

Wie selbst gemacht!

Unabhängig voneinander vergeben wir hier die Höchstnote. Dieses Hummus ist herrlich luftig und hat einen ausgeprägten Sesam-Geruch. Im Mund überzeugt es nicht nur mit seiner «leichten» Konsistenz, sondern auch dank schönem Gleichgewicht zwischen Zitronigkeit, Kichererbsen- und Tahina-Geschmack. Als sässe man auf einem fliegenden Teppich und ässe selbst gemachtes Hummus.

Note: 6

Signor Cempo Hummus nature

1.95 Fr. (1.95), Denner. 1.30 Fr. pro 100 Gramm

Nussig schon, aber…

Noch etwas blassgelber in der Farbe, und man würde glauben, es sei Kartoffelstock. Wohlgemerkt, ein luftiger! Das nussige Gesamtaroma, das vor allem von den Kichererbsen herrührt, gefällt. Man wünschte sich die Sache etwas weniger pappig. Und hoffte auf etwas mehr Zitronensaft-Boost, was diesem Hummus mehr Pfiff verleihen würde. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist allerdings beachtlich.

Note: 4

Anna's Best Vegi Hummus nature

3.50 Fr. (175 g), Migros. 2 Fr. pro 100 Gramm

Fast ein Referenzprodukt

Helle, fein pürierte Mousse mit einem sehr angenehmen Tahina-Geruch. Auf der Zunge fällt die prägnante, flotte Säure auf. Angenehm cremig ist dieses Hummus; Kichererbsen und Sesam sind im Gleichgewicht, wir könnten ein ganzes Glas leer löffeln. Doch weil der Zitronensaft (5 Prozent) vielleicht etwas gar vorwitzig herauszuschmecken ist, reicht es nicht ganz zum «Referenz-Hummus».

Note: 5

Alnatura Hummus classic

2.60 Fr. (150 g), Alnatura-Shops. 1.73 Fr. pro 100 Gramm

Zu wenig Kichererbsen?

Nur 38 Prozent Kichererbsen-Anteil – der geringste im Test. Riecht und schmeckt mans? Jein. Der Geruch ist ausgewogen, doch auf der Zunge wirkt das Hummus plump und Sesam-dominiert. Zudem vermissen wir einmal mehr etwas Frische. Gesamthaft nicht übel, aber es verleidet nach zwei Löffeln. Optisch irritierend: Das Öl trennt sich mit der Zeit von der restlichen Masse – und schwimmt rötlich schimmernd im Teller herum. Nicht schön.

Note: 4

Hummus Chef Select

1.99 Fr. (200 g), Lidl. 1 Fr. pro 100 Gramm

Mit Essigstich

Schön sehen sie aus, die ganzen Kichererbsen obenauf, doch sie wurden für den Blindtest entfernt, und wir entdecken sie erst bei der Auflösung. Genützt hätte es wohl wenig: Dieses Hummus ist zwar fein püriert. In der Nase hat es aber leider eine merkliche Essignote. Das Kichererbsen-Aroma im Mund ist sehr undefiniert. Ja, kurz zweifeln wir sogar: Ist das wirklich Hummus? Mit einer orientalischen Delikatesse hat dieses Produkt jedenfalls wenig gemein.

Note: 2

Naturaplan Bio Betty Bossi Hummus nature

4.50 Fr. (175 g), Coop. 2.57 Fr. pro 100 Gramm

Vorsicht, Kreuzkümmel!

Eher dunkle Farbe, sieht aber gelungen luftig aus, wenn auch etwas krümelig. Der Geruch ist zurückhaltend. Die Konsistenz ist die Stärke dieses Hummus, das Aroma dagegen dürfte eher Geschmackssache sein: Da ist sehr viel Kreuzkümmel herauszuschmecken, der dann von Zitrusnoten abgelöst wird. Wir mögen das, doch deshalb bleiben eben auch die nussigen Akzente eher auf der Strecke.

Note: 5

Florentin Hummus bio

5.30 Fr. (200 g), Egli Reformhaus. 2.65 Fr. pro 100 Gramm

Zu Brot oder zu Rüebli?

Ansprechender Glanz, mittelhelle Farbe, die ganz leicht ins Grünliche geht. Es ist schön püriert, so der optische Eindruck. Das Hummus verströmt einen angenehmen, zurückhaltenden Tahina-Geruch. Leider fühlt sich das dann im Mund an, als ob hier irgendwann ein Topf voller Sesamkörner ausgeleert worden wäre – versehentlich. Das Hummus wird auf der Verpackung als «Brotaufstrich» bezeichnet, schmeckt aber mit Gemüse sicher besser.

Note: 4

Hummus naturel

1.39 Fr. (200 g), Aldi. 0.69 Fr. pro 100 Gramm

War das ein Senfkorn, auf das wir gebissen haben? Nicht nur, dass dieses Hummus aussieht wie ­Babybrei, zu kompakt und mit einer seltsamen Farbe bedacht, es irritiert in der Nase und am Gaumen mit ausgeprägtem Senf- und Essiggeschmack. Dazu kommen pikante Noten, was in diesem Falle nichts Gutes bedeutet. Man könnte diese Paste – Entschuldigung, St. Gallen! – auf eine Bratwurst streichen. Dort würde sie vielleicht schmecken.

Note: 1



