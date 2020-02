Ein Time-out im Zug schadet Balzaretti und Co. sicher nicht

Der Kluge reist im Zuge: Der SBB-Slogan ist aktueller denn je, obwohl er aus den 1950er-Jahren stammt, als noch niemand von der Klimaerwärmung sprach. Doch jetzt ist sie allgegenwärtig. Es ist nur folgerichtig, dass künftig die Angestellten der Bundesverwaltung weniger fliegen sollen und auf Reisen ins Ausland vermehrt auf die Bahn umsteigen müssen. Schliesslich hat niemand während der Arbeit so viel Zeit wie die Mitarbeitenden des Bundes, um hier ein Klischee zu bemühen.

Dass so eine Zugfahrt kein Horrortrip ist, zeigte kürzlich Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga, als sie mit dem Nachtzug nach Wien fuhr. Es gibt bereits Nachahmer. Der Direktor des Bundesamtes für Energie reiste am letzten Sonntagabend zwar mit dem Flugzeug in die österreichische Hauptstadt, um dort an einer Konferenz teilzunehmen. Für die Rückreise nahm er dann aber den Nachtzug.

Jetzt sollen die Bundesangestellten sogar mit der Bahn das Ziel der Ziele ihrer Dienstreisen anvisieren: Brüssel. Das eröffnet ganz neue Möglichkeiten – über den Klimaschutz hinaus. Auf der siebenstündigen Bahnfahrt finden die Vertreter des Bundes endlich die nötige Ruhe, um sich richtig auf die Meetings bei der Europäischen Union vorzubereiten: Akten studieren, Ideen sammeln, Strategien aushecken. Das geht im Zug viel besser, als wenn die Beamten zum Abfluggate hetzen, in der Luft rasch ein staubtrockenes Sandwich verdrücken und sich dann gestresst in Brüssel an den Verhandlungstisch setzen. Da erstaunt es keinen, wenn die Gesandten am Ende mit unbrauchbaren Rahmenabkommen in die Schweiz zurückkehren.

Die Reise im Zug bietet die Chance, dass die Leute um Chefunterhändler Roberto Balzaretti in Brüssel künftig besser verhandeln – indem sie die Bahnfahrt nutzen, um klüger zu werden. Hoffentlich!



Dieser Text stammt aus der aktuellen Ausgabe. Jetzt alle Artikel im E-Paper der SonntagsZeitung lesen: App für iOS – App für Android – Web-App