Ein mysteriöses Nervenleiden befällt Kinder

Ob es das letzte Mal war, dass der Bub auf das Klettergerüst gestiegen, herumgetobt und gerutscht ist? Und wie die Siebenjährige den Hügel hinabrennt, atemlos japsend vor Glück, kann sie das nächste Woche auch noch? Was für ein Spätsommer und Herbst voller Hoffen und Bangen, denn da ist immer diese Angst. Was, wenn das Kind doch ins Spital muss und dort sogar beatmet werden soll? Was für ein Gefühl, wenn die Eltern ihrem Kind in der Klinik einen Gutenachtkuss geben, aber nicht wissen, wie es am nächsten Morgen wieder aufwacht; lebhaft wie am Abend oder intubiert und so geschwächt, dass es vielleicht nie wieder richtig wird laufen können.

Diese berührenden Szenen stammen nicht aus der Broschüre von Selbsthilfegruppen, sondern sie stehen im angesehenen Fachmagazin «Jama Pediatrics». Dort gibt es – neben im üblichen Expertenduktus gehaltenen Beiträgen – eben auch diesen ungewöhnlichen Text «aus Elternperspektive». Er ist zwar von Ärzten und Pflegekräften geschrieben, aber sie sind gleichzeitig auch Angehörige und haben sich aus einem traurigen Grund zusammengefunden: Ihre Kinder sind an Acute Flaccid Myelitis (AFM) erkrankt, einem Nervenleiden, bei dem es zu Lähmungen und Muskelschwäche kommt. Betroffen sind meist Kinder im Vor- und Grundschulalter; die Symptome können dezent sein, sodass sie kaum auffallen – aber auch lebensbedrohlich werden.

AFM ist ein mysteriöses Leiden, Ärzte wissen noch wenig darüber. Als «polioähnlich» wird es gelegentlich beschrieben, was suggeriert, dass es mit der Kinderlähmung vergleichbar ist. Aber das trifft es nicht ganz, die «akute schlaffe Lähmung» ist vor allem viel seltener, auch wenn sich manche Symptome gleichen können – die asymmetrische Schwäche in Beinen und Armen etwa, die kaum zu therapierenden schlaffen Lähmungen der Extremitäten oder der Atemmuskulatur.

«In der Dimension ist es sicher nicht wie Polio, aber die Gefahr eines weiteren Anstiegs besteht auch in Europa, bislang sind es ja zum Glück sehr wenige Fälle», sagt Florian Heinen, Chef der Neuropädiatrie am Haunerschen Kinderspital der Uni München.

Erstaunlich ist das Auftreten der Krankheit alle zwei Jahre

Aktuell ist in «Jama Pediatrics» eine Fallserie mit 45 Kindern aus den USA veröffentlicht, bei denen die Diagnose AFM gestellt wurde, Durchschnittsalter sechs Jahre. Wie schwer es ist, die Krankheit eindeutig abzugrenzen, zeigt sich daran, dass elf der Kinder aus der Studie in Wahrheit eine andere sel­tene Nervenerkrankung hatten, wie sich in der Analyse herausstellte.

Für die AFM ist typisch, dass der Krankheit eine fiebrige Viruserkrankung vorausgeht, zumeist der Atemwege oder des Verdauungstraktes. Muskeln an Armen, Beinen, Hals oder Gesicht sind nicht nur geschwächt, ihr Tonus ist auch deutlich vermindert, Reflexe lassen sich schlechter aus­lösen. Im Kernspin finden sich Läsionen auf Rückenmarksebene, die motorische Nervenleitung ist oft beeinträchtigt, und in der Rückenmarksflüssigkeit schwimmen auffällig viele Zellen. Nach diesen Kriterien hat die amerikanische Seuchenschutzbehörde (CDC) bis ­Oktober 2018 bisher 62 Fälle in 22 Bundesstaaten bestätigt.

Erstaunlich ist das periodische Auftreten des Leidens in den USA. 2014 ist es gehäuft bei Kindern in Kalifornien und Colorado vorgekommen, dann auch 2016 und jetzt wieder, im Spätsommer und Herbst 2018. Insgesamt verzeichnet die CDC 458 bestätigte Fälle seit 2014. «Wir müssen mit weiteren Ausbrüchen 2020 rechnen, alle zwei Jahre», schreiben Neuro­logen um Matthew Elrick, die mit der Auswertung befasst waren. «Wir sollten darauf vorbereitet sein, Fälle im Spätsommer oder Herbst zu erkennen.»

Derzeit werden vor allem Erkältungsviren als mögliche Aus­löser verdächtigt, was die saiso­nale Häufung erklären könnte. «Das Leiden verläuft in Wellen, die Grippewelle ist ja auch nicht jedes Jahr gleich heftig», sagt Kinderneurologe Heinen. Da sich schlecht vorhersagen lasse, wie sich die Erreger verbreiten und wie virulent sie tatsächlich sind, befürchten manche Forscher, dass sich eine Epidemie entwickeln könnte. «Von ‹New-Polio› zu sprechen, wäre dennoch effektheischend und zurzeit nicht angemessen», sagt Heinen. Für die Viren-Hypothese spricht, dass etliche Erreger das Nervensystem und damit auch das Rückenmark schädigen.

Grundsätzlich neu ist die akute schlaffe Lähmung nicht. «Als exotische Rarität ist AFM in seiner klinischen Ausprägung schon länger bekannt», sagt Kinderarzt Heinen. So werden in der Schweiz die AFM-Fälle seit 1995 erfasst, im Schnitt erkranken hierzulande etwa zwölf Kinder pro Jahr daran. «Neu ist ­allenfalls der Fokus auf Viren als Auslöser und damit die Furcht vor einer Epidemie.» Weil bestimmte Erreger, die Entero­viren D68 und A71, in Europa und den USA in diesem Zusammenhang identifiziert wurden, werde AFM in Fachzeitschriften der Neuro­logen, Kinderärzte und Infektiologen behandelt und bleibe in der Diskussion.

Die Eltern überlebender Kinder fordern mehr Aufmerksamkeit

Dass immer mal wieder weit­gehend unbekannte Krankheits­bilder auftauchen, ist so gut wie ­sicher, denn allein die extreme Vielzahl der Viren und ihr unterschiedlich aggressives Potenzial können neue Seuchen heraufbeschwören. Warum ein Virus harmlos bleibt und wann es zur Katastrophe führt, ist bisher nur unzureichend verstanden, zudem ändert sich die Verbreitungsgeschwindigkeit von Viren immer wieder – und mit wenigen Ausnahmen gibt es bisher keine wirksame antivirale Therapie. «Die vielen Fragezeichen verun­sichern – und machen jede Vorhersage unsicher», sagt Heinen.

Die Eltern, deren Kinder AFM-Schübe überlebt haben, fordern mehr Aufmerksamkeit für die nächste Erkrankungswelle. Sie fühlen sich von Behörden wie der CDC im Stich gelassen, die zunächst die Gefahr heruntergespielt hätten. Die Eltern warnen: «Wir haben jede Information von Spezialisten aufgesaugt. Wir haben kleine wie grosse Fortschritte gefeiert. Und wir haben getrauert, als zwei Kinder an Komplikationen ihrer Lähmung gestorben sind. Leider mussten wir mit Schrecken feststellen, dass unsere Gruppe in diesem Jahr auf mehr als 500 Mitglieder angewachsen ist.»

(SonntagsZeitung)