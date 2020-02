«Ein paar Tech-Boys wollten Frauen vergleichen»

Herr Rushkoff: Weshalb hat Mark Zuckerberg Facebook erfunden und nicht Sie?

Trauen Sie mir das zu?

Immerhin gelten Sie als einer der zehn einflussreichsten Denker der Gegenwart. Und Sie waren bereits in den 1990er-Jahren ganz nah dran an den Trends des Internets.

Ich habe Facebook nicht erfunden, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass die Menschheit ein solches Angebot wirklich braucht. Eine Website, auf der alle ihre persönlichsten Daten hergeben. Gratis. Damit ein Unternehmen Milliarden verdient. Sorry, das konnte ich mir nicht vorstellen.

Facebook verbindet doch die Menschen, zwei Milliarden mittlerweile. Da scheint es ein Bedürfnis zu geben.

Menschen verbinden? Das machte das Internet schon lange vor Facebook. Mit der E-Mail, mit Text-Chats, mit Video-Chats – und niemand hatte dafür intimste Daten herzugeben. Zuckerberg erfand Facebook nicht, um Menschen zu verbinden und die Welt zu verbessern. Er lancierte Facebook ursprünglich als Website, auf der die Attraktivität von Studentinnen verglichen wurde. Die Bilder schnappte er sich vom Uni-­Server. So viel zu Zuckerbergs Bewusstsein für Datenschutz.

Wie würde das Facebook von Douglas Rushkoff aussehen?

Nur Text. Keine Bilder. Keine Videos. Wer sich an die erste Phase des Internets erinnern kann, weiss: Text schafft echte Verbindung. Intimität.

Ihre Beziehung zum Internet hat einen aussergewöhnlichen Wandel durchgemacht: Einst ein Netz-Euphoriker, ein Netz-Utopist, sind Sie jetzt ein unerbittlicher Kritiker.

Allerdings.

Die Aussage Ihres neuen Buches ist, dass die Digitalisierung in eine Daten-Diktatur führt und in einen erbarmungslosen Kapitalismus.

Das Internet war ein Projekt der Wissenschaft und der Gegenkultur. Es gab einen kurzen Moment, Anfang der 1990er-Jahre, als die digitale Zukunft offen stand. Die Technologie war eine Spielwiese für soziale Experimente. Und heute? Heute wird das Internet dem Meistbietenden verkauft. Wir überlassen unsere Zukunft Tech-Milliardären und College-Boys, die ihr Studium abbrechen, in der Hoffnung, die nächste Killer-­Applikation zu entwickeln.

«Tech-Stars aus dem Silicon Valley glauben, der Mensch sei das Problem. Und die Technologie die Lösung.»

Wenn Sie eine persönliche Bemerkung erlauben: Ich bin auf Facebook. Ich benütze Gmail und Google Search. Ich habe viel Spass mit Netflix. Und ich leiste mir regelmässig ein neues iPhone. Ich fühle mich okay dabei. Und so geht es vielen. Wo liegt das Problem?

Wo das Problem liegt? Ich möchte Ihnen nicht die gute Stimmung verderben. Aber denken Sie mal darüber nach, wie viel Energie Sie verbrauchen, wenn Sie einen Film streamen, statt ihn wie in alten Tagen am TV anzusehen. Eine Stunde Netflix pro Woche bedeutet im Jahr denselben Energieverbrauch wie derjenige von zwei Kühlschränken.

Ist Streaming das neue Fliegen? Müssen wir uns in Zeiten der Klimaveränderung fürs Streamen schämen?

Weshalb fragen Sie mich das? Es kann sich jeder selber vorstellen, wie sich der ungeheure Energieverbrauch des Internets in der CO 2 -Bilanz niederschlägt.

Bereits 10-Jährige zeigen auf dem Pausenplatz ihr iPhone 11 herum. Wie wollen Sie solch eine Gesellschaft ändern?

Die Kinder wollen Tik-Tok spielen, klar. Sie kann man deshalb nicht verurteilen. Aber man muss die Eltern immer wieder daran erinnern, wie viel Kinderarbeit im Smartphone ihres eigenen Kindes steckt. Etwa wegen des Kobalts, das in Akkus verbaut wird. Im Kongo schuften 7-Jährige in Kobaltminen.

Sie stellen derzeit an Lesungen Ihr neuestes Buch vor, betitelt «Team Human». Weshalb haben Sie es geschrieben?

Hauptgrund ist die Art und Weise, wie Tech-Stars aus dem Silicon Valley über den Menschen reden und denken. Sie glauben, der Mensch sei das Problem. Und die Technologie die Lösung. In dieser Sichtweise soll Technik nicht mehr den Menschen dienen. Sondern umgekehrt: Wir haben uns der Technologie anzupassen.

«Wir müssen die menschlichen Werte zurückholen. Anstatt das Menschliche zu diskreditieren und zu vergessen.»

Das ist doch übertrieben.

Nein. Das Silicon Valley ist fasziniert vom sogenannten Transhumanismus: Diese Ideologie, die besagt, der Mensch müsse seine Fähigkeiten – intellektuell, physisch oder psychisch – durch den Einsatz von Technik erweitern und fortentwickeln; in einer Art technisierter Evolution. Ich war letzthin an eine Diskussionsrunde eingeladen, an der ein Transhumanist darüber dozierte, dass die Menschen endlich die Fackel an die Technologie weitergeben müssen. Die Technologie trete die Nachfolge der Menschheit an, die Menschen müssten sich selbst überwinden.

Das klingt ja bereits nach einer Sekte.

Als ich mich für den Menschen einsetzen wollte, erwiderte der Transhumanist: «Oh, Rushkoff, das alles sagen Sie doch nur, weil Sie ein Mensch sind.» In diesem Moment war mir klar: Es ist Zeit, ein neues Buch zu schreiben.

Wollen Sie die Digitalisierung rückgängig machen? Das Rad der Geschichte zurückdrehen?

Sie haben mich falsch verstanden. Mein Buch ist kein Anti-Tech-Buch. Es ist ein Pro-Tech-Buch. Ich sage: Wir müssen die menschlichen Werte zurückholen und sie in die technologische Infrastruktur einbetten. Anstatt das Menschliche zu diskreditieren und zu vergessen.

Darin wird Ihnen jeder zustimmen, auch Mark Zuckerberg.

Möglich. Aber wie sieht die Realität aus? Gehen Sie an die Stanford University, die Haus-Uni des Silicon Valley. Und dann besuchen Sie, so, wie ich es getan habe, ein paar Kurse in Software Engineering. Dort wird den klügsten Köpfen Amerikas beigebracht, wie sie Benutzerschnittstellen von Aktienhandelsplattformen programmieren müssen, damit die Konsumenten später Onlinedeals abschliessen, die sie gar nicht verstehen. Das entspricht nicht meiner Vorstellung von einer Technologie.

Womöglich sollten wir eben das Spekulieren mit Aktien grundsätzlich sein lassen.

Ein zweites Beispiel: Algorithmen, die Social-Media-Plattformen steuern, neigen dazu, den Leuten Bilder ihrer Ex-Partner zu zeigen. Wir fühlen uns dazu hingezogen, auf diese Bilder zu klicken, um zu sehen, was unsere Verflossenen treiben. Wir tun es eher, wenn wir eifersüchtig sind – und die Bilder steigern unsere Eifersucht. Die Algorithmen wissen natürlich nicht, warum das funktioniert. Sie versuchen nur, die Metrik zu maximieren, die wir ihnen vorgeben: also Engagement und Verweildauer.

«Ich habe ein iPhone. Ich glaube, ein iPhone 6. Ein ziemlich altes Modell.»

Was ist dagegen zu unternehmen? Mehr Regulierung? Neue Gesetze gegen Quasi-Monopole wie die von Google oder Facebook?

Womöglich wird es Sie überraschen: Ich bin kein Freund von staatlicher Regulierung. Selbst wenn es in Europa Erfolge bei der Regulierung von Internetunternehmen gibt. Auch das Zerschlagen von Monopolen ist keine Lösung – obwohl dies in den USA demokratische Präsidentschaftskandidaten fordern. Ich lehne diesen Schritt allein deshalb ab, weil es einfacher ist, einen einzigen Konzern in die Pflicht zu nehmen als ein Dutzend weitere.

Dann schlagen Sie eine bessere Lösung vor.

Mein Buch heisst «Team Human», und tatsächlich muss der Wandel von den Menschen, von unten getrieben sein. Ich rate den Konsumenten, jede Medientechnologie als Droge zu sehen. Sie sind auf Facebook, auf Snapchat oder auf Netflix, und wir tun es immer wieder. Diese Technologien nützen alles aus, was wir über Verhaltenspsychologie und unser Gehirn wissen. Weshalb? Um unsere Nutzungszeit zu maximieren. Um Daten zu gewinnen, um Werbung einzublenden. Das alles ist ein kollektiver Exzess. Er kann nur gestoppt werden, wenn wir diese Plattformen verlangsamen – indem wir nur bewusst online gehen, uns nur bewusst in dieses System einklinken. Statt ihm zu erlauben, ständig auf uns zuzugreifen.

Benützen Sie ein Smartphone?

Beruflich, ja. Privat versuche ich möglichst übers Festnetz zu telefonieren.

Welches Modell besitzen Sie?

Ein iPhone. Ich glaube, ein iPhone 6. Ein ziemlich altes Modell. Ich besitze eigentlich ein Fairtrade-Smartphone, ein Gerät aus Recycling-Stoffen, das ich in Europa geschenkt erhielt. Es lässt sich leider nicht ans US-Netz anschliessen.

Sie haben keine sehr gute Meinung von der Elite des Digitalzeitalters. Wie gut kennen Sie diese Leute überhaupt?

Ich erzähle Ihnen eine kurze, spannende Story. Vor einem Jahr war ich in ein privates Luxus-Resort eingeladen, um vor Investmentbankern eine Rede zu halten über Zukunftstrends. Es war das grösste Honorar, das mir je für einen Vortrag angeboten wurde – die Hälfte meines jährlichen Professorengehalts. Das alles, um einen Einblick in die Zukunft der Technologie zu geben.

Sie haben das Geld genommen?

Ja, das habe ich. Was passierte dann? Statt auf eine Bühne brachte man mich an einen schlichten runden Tisch. Da sass mein Publikum: fünf superreiche Typen aus der Hedgefonds-Welt. Nach einem kurzen Smalltalk wurde mir klar: Die interessieren sich nicht für das Referat, das ich vorbereitet hatte.

«Für viele Digitalkonzerne gelten nicht mehr die Gesetze der physischen Wirtschaft.»

Was wollten die Herren von Ihnen wissen?

Sie waren mit eigenen Fragen gekommen. Ethereum oder Bitcoin? Was sollen wir kaufen? Ist Quantencomputer ein realistisches Konzept? Muss man investieren? Und dann stellten sie Fragen, die sie offenbar noch mehr beschäftigten als das Business.

Nämlich?

Welche Region wird von der Klimakrise weniger betroffen sein? Neuseeland oder Alaska? Und der CEO eines Maklerhauses erzählte, dass er den Bau seines privaten Bunkersystems fast abgeschlossen habe, und fragte: «Herr Rushkoff, wie behalte ich nach der Katastrophe Kontrolle über meine Sicherheitskräfte?» Er zog in Erwägung, die Wachen dazu zu bringen, eine Art Disziplinierungs-Halsband zu tragen, mit dem er sie steuern wollte.

Was sagten Sie?

Ich empfand dies nicht als die beste Idee. Und riet dem Mann, seine Leute jetzt mit Respekt zu behandeln und anständig zu bezahlen, damit sie sich später loyal verhalten würden. Das war nicht die Antwort, die er hören wollte.

Sind Sie Marxist?

Wieso?

Technologie ist immer von wirtschaftlichen Interessen getrieben. Seit jeher. Insofern ist Ihre Kritik eine Kritik am kapitalistischen System.

Nein, ich bin kein Marxist. Menschen und Unternehmen können durchaus auf eine Art und Weise Geschäfte tätigen, die den Wohlstand aller Menschen erhöht. Das Problem ist die Kombination von Kapitalismus und Digitalwirtschaft. Für viele Digitalkonzerne, die sich in den letzten 20 Jahren formierten, gelten nicht mehr die Gesetze der physischen Wirtschaft: Sie können unendlich wachsen – und bedrohen damit die Märkte, in denen sie entstanden.

Sie sind ein Mann, der es ausgezeichnet versteht, seine Kritik auf den Punkt zu bringen. Aber würden Sie mit einer gemässigteren Position womöglich nicht mehr Menschen erreichen?

Mein Ziel ist es, diese Technologie-Ideologie zu widerlegen, wonach Computer dabei sind, die besseren Menschen zu werden. Sollte dies tatsächlich als extremer Standpunkt verstanden werden, so ist es umso wichtiger, dass ich ihn vertrete. Die menschliche Evolution ist ein gemeinschaftlicher Akt. Kooperation, nicht rohe Konkurrenz, darin ist sich auch die Wissenschaft einig. Darum spreche ich von Team Human. Und wir können alle beschliessen, in dieser Mannschaft mitzuspielen.

Sie sind im Grunde gar kein Pessimist, oder? Sie sind ein grosser Optimist.

Ja, das ist so.

Douglas Rushkoff, «Team Human». WW Norton & Co. 2019



