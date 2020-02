Erwachsene im Raufmodus

Ich soll mir vorstellen, dass ich ein Tier bin. Leicht panisch warte ich jetzt also auf eine Eingebung. Und auf einmal spüre ich: Ich bin ein Krokodil. Für eine Anfängerin nicht schlecht, frohlocke ich innerlich. Ich bin gefährlich, bissig, stark – Raufen ist quasi mein Schicksal. Vielleicht bin ich nicht so wendig, eventuell auch nicht die schlauste Spezies, aber was solls. Es geht um Spass, und ausserdem ist das erst die Aufwärmrunde. Dumm nur, habe ich keinen blassen Schimmer, welches Tier in meinem Raufpartner schlummert. Hoffentlich etwas Kleines, Schwaches, vielleicht sogar mein Beuteschema.

Der Gong ertönt. Das ­bedeutet: losraufen. Das andere Tier, ein Mann, blickt mir verwegen in die Augen. Na warte! Ich schalte auf Krokodil – und greife an. Meine Schulter bohrt sich ihm in die Flanke, ich zerre an seinen Armen, will die Bestie auf den Rücken drehen. Doch oha, das Tier ist verdammt robust. Und flink. Und Hilfe: Es faucht.

«Man rauft nicht gegeneinander, sondern miteinander»

Ich bin so irritiert, dass ich loslachen muss. Mein Raufpartner auch. Allerdings ist das nur ein Ablenkungsmanöver. Ehe ich mich ­versehe, drückt er mich zu Boden. Ich versuche mich zu befreien, habe längst vergessen, dass ich ein Krokodil bin, winde mich eher wie ein Wurm, muss wieder lachen – und ergebe mich schliesslich, nachdem mich selbst ein kühner Frontalangriff nicht retten konnte. Der Löwe bäumt sich grinsend über mir auf. Ich liege in einem wohligen Endorphinrausch auf dem Rücken.

Was für Aussenstehende leicht irre anmuten mag, heisst Playfight und ist nichts anderes als Raufen für Erwachsene. «Es geht darum, das Kindliche in sich wiederzuentdecken und sich spielerisch auszutesten», sagt Ralf Assmann, der seit eineinhalb Jahren ­Playfight-Kurse in Bern anbietet. In Südeuropa sind solche Spielabende recht populär, bei uns setzt sich der Trend erst durch. Wichtig ist: Man rauft nicht gegeneinander, sondern miteinander, egal, ob Frau oder Mann. Die Spielpartner dürfen sich austoben, aber ohne sich selber oder dem ­anderen wehzutun. «Genauso wie beim Spiel muss man auch im Kampf eine Verbindung zu seinem Gegenüber herstellen, aber auch sich selbst spüren, sonst funktioniert es nicht», sagt Assmann.

Manchmal gehts zu wie im Tierreich. Foto: Ephraim Bieri

In Bern haben diese Herausforderung zwölf Personen angenommen, einige sind zum ersten Mal da, manche sind Stammgäste. Ein Vater ist mit seinem 14-jährigen Sohn gekommen, ein Mann in den Fünfzigern ist da, die grosse Mehrheit aber sind Frauen zwischen 20 und 60 Jahren. Laut Assmann ist das Geschlechterverhältnis an ­anderen Abenden aus­geglichener.

Rauferinnen und Raufer brillieren nicht mit ausgeklügelten Techniken, es gibt keine siegessicheren Umklammerungen, keine K.-o.-Griffe, bloss ein paar rudimentäre Regeln: Nicht an den Haaren oder Kleidern ziehen, nicht am Hals oder Nacken packen, nicht beissen. Mit anderen Worten: Raufen ist freie Improvisation. Das ist ungewohnt, ja einschüchternd. Verhaltensnormen, an die man sich sonst im Leben halten kann, ­gelten bei Playfight nicht.

«So wie man lebt, rauft man sich auch»

Sieben Minuten dauert eine Raufrunde. Mir wird bange bewusst, dass ich ganz auf mich und meine Instinkte gestellt bin, von denen ich nicht weiss, ob sie überhaupt noch funktionieren. Ich zwinge mich, das Hirn auszuschalten, ja nicht daran denken, dass ich hier auf allen Vieren mit Wildfremden, denen ich normalerweise höchstens die Hand geben würde, gleich sehr kindisch und sehr ­körperlich werde.

Der Spieltrieb ist zum Glück stärker als meine Hemmungen. Ich ­packe an, weiche aus, unterwerfe, stecke ein, verführe, lache, trickse. Kurzum: Ich balge mich, als hätte ich nie etwas anderes getan. Es fühlt sich an wie damals auf dem Pausenhof, mit dem einzigen Unterschied, dass es dafür heute kein Fernsehverbot gibt. Die Mechanismen aber – Aggression, Ehrgeiz, Dominanz, Beschwichtigung, Humor – sind dieselben, nur dass man sie als Erwachsener subtiler ausdrückt: nicht mehr körperlich, ­sondern verbal.

Spieleabend mal anders: ein neuer Trend gibt Erwachsenen die Möglichkeit sich beim Spasskampf wieder wie ein Kind zu fühlen. Foto: Ephraim Bieri

«Die Charaktere der Menschen werden beim Playfight sehr schnell sichtbar», sagt Assmann. So wie man lebt, rauft man sich auch. Und man spürt schlagartig die eigenen Grenzen. Bei manchen wird schon der Körperkontakt zu Fremden Unbehagen auslösen. Ich muss mir eingestehen, dass mir eine besonders enthemmte Teilnehmerin Angst macht, und ich froh bin, wenn ­andere ihre Rauflust bändigen. Ich getraue mich weder zu fauchen, noch zu quaken. Ich kann mir auch nicht albern auf die Brust trommeln. Aber: Ich konnte mich austoben wie schon seit Jahren nicht mehr. Die blauen Knie nehme ich dafür locker in Kauf.

Nach drei Stunden Playfight bin ich verblüfft, wie viel Kraft Frauen haben und vor allem: wie schnell sich Menschen beim Raufen näherkommen. Kurioserweise ist das nicht unangenehm. Im Gegenteil. Intimität macht glücklich, egal, ob beim Kuscheln oder Balgen. Vielleicht bin auf dem Nachhauseweg deshalb so euphorisiert. Selbst im Bett grinse ich noch selig vor mich hin. Vermutlich werde ich beim nächsten Playfight sogar fauchen.

Playfight-Abende gibt es zum Beispiel in Zürich, Basel und Bern. Bequeme Kleidung und vorzugsweise Knieschoner mitbringen. www.playfight.org



