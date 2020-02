«Es droht eine Welle von Pestizidimporten»

Grüne Knollen haben Reto Minder bei der letzten Ernte die Laune verdorben: «Das Wetter war schlecht. Wegen Fäulnis und Schädlingen hatte unser Rosenkohl nicht 1A-Qualität», sagt der Gemüseproduzent aus Jeuss FR im Seeland. «Das Insektizid Benevia hätte geholfen, einen Teil der Ernte zu retten.» Minders Pech: Das Mittel ist in der Schweiz nicht zugelassen. Die Grosshändler wiesen fast seine gesamte Rosenkohlernte wegen mangelnder Qualität zurück.

Stattdessen importierten sie laut dem Bauern «Gemüse, das schöner aussieht, weil es in Belgien und Holland produziert wird, wo Benevia zugelassen ist.» So laufe es mit vielen anderen Pflanzenschutzmitteln. «Ein Kampf mit so ungleich langen Spiessen macht uns Gemüseproduzenten kaputt», sagt Minder.

In der Tat stehen Schweizer Bauern und Konsumenten vor einem neuen Problem: Nachdem im letzten Jahr im Zuge der Pestizidskandale zwölf giftige Pflanzenschutzmittel verboten wurden, zeigt sich jetzt: Die Verbote sind löchrig. Auf importierten Lebensmitteln dürfen Pestizidrückstände weiterhin vorkommen, während sie auf inländischen Produkten verboten sind. Die neuen Pestizidverbote könnten gar zu zusätzlichen Importen verunreinigter Waren führen.

Der Bund lege Höchstwerte fest, die sich nach dem Gesundheitsrisiko und der im jeweiligen Land geltenden guten Landwirtschaftspraxis richten.

So hat der Bund im Dezember den Einsatz des Spritzmittels Chlorothalonil untersagt, weil es möglicherweise krebserregend ist. Konsequenterweise gilt nun auch für Chlorothalonil-Rückstände auf inländischem Gemüse eine Nulltoleranz, wie eine Anfrage beim Bundesamt für Lebensmittelsicherheit (BLV) zeigt: «In der Schweiz ist das Verbot in Kraft, und somit müssen die Produkte frei von Chlorothalonil-Rückständen sein», sagt die BLV-Sprecherin Nathalie Rochat.

Wer allerdings Gemüse oder Früchte aus dem Ausland kauft, muss damit rechnen, dass es nach wie vor Chlorothalonil-Rückstände aufweist: «Lebensmittel aus Drittländern, wo Chlorothalonil nicht verboten ist, dürfen weiterhin Chlorothalonil-Spuren enthalten», sagt Rochat.

Der Bund lege in solchen Fällen Höchstwerte fest, die sich nach dem Gesundheitsrisiko und der im jeweiligen Land geltenden guten Landwirtschaftspraxis richten. Das gelte auch für alle anderen Pestizide, die letztes Jahr in der Schweiz aus dem Verkehr gezogen wurden, sagt Rochat.

In der EU sind zwar nur wenige Pestizide zugelassen, die in der Schweiz verboten sind. In wichtigen Importländern ausserhalb der EU gibt es aber zahlreiche Pflanzenschutzmittel, die in der Schweiz wegen ihrer Toxität nicht verwendet werden dürfen.

Der Bauernpräsident stellt eine düstere Prognose

Bauernpräsident Markus Ritter kritisiert die Ungleichbehandlung ausländischer Produkte scharf: «Dass Früchte und Gemüse mit Rückständen von in der Schweiz verbotenen Pflanzenschutzmitteln importiert werden dürfen, ist nicht akzeptabel.» Das verzerre den Wettbewerb und «macht unsere Landwirtschaft kaputt». Und: Ohne Deklaration täusche man die Konsumenten.

Für Ritter ist klar, wohin der neue Wettbewerbsnachteil der Schweizer Bauern führt: «Mit der heutigen Praxis droht eine Welle von Pestizidimporten.» Es sei jüngst bereits zu grotesken Situationen gekommen. Der Bauernpräsident erwähnt einen Fall, der fast identisch ist mit jenem des Seeländer Gemüsebauern Minder, nur dass er noch absurder endete.

Ein Grossverteiler habe Rosenkohl eines Gemüsebauern wie bei Minder aus Qualitätsgründen abgelehnt. Darauf habe der Grossverteiler Rosenkohl ebenfalls aus Belgien importiert. Bei dem ausländischen Rosenkohl seien dann ­pikanterweise ebenfalls Rückstände eines Pestizids nachgewiesen worden, das Schweizer Rosenkohl­produzenten nicht mehr verwenden dürfen. «Die Konsumenten wurden darüber in keiner Art und Weise informiert», sagt der Bauernpräsident.



