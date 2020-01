«Es gibt keinen Grund, auf Schminke zu verzichten»

Die Codecheck-App hat rund 130'000 Kosmetikprodukte untersucht und in fast jedem dritten problematische Kunststoffteilchen gefunden. Sollten wir die Finger davon lassen?

Nein. Mir sind keine verlässlichen Studien bekannt, die nachweisen, dass Mikroplastik schädlich für die Haut ist. Bis es keine genaueren Informationen gibt, muss man sich also nicht zu viele Sorgen machen. Man kann davon ausgehen, dass ein Produkt sofort vom Markt genommen wird, sobald klar ist, dass es schädlich ist.

Aber nur weil es noch keinen Beweis gibt, dass Mikroplastik Schaden in unserem Körper anrichten kann, sind Lippenstift, Make-up, Rouge oder Wimperntusche nicht automatisch gefahrlos.

Das stimmt. Wer unsicher ist oder Bedenken hat, sollte Produkte verwenden, die keine ­Inhaltsstoffe wie Parabene, Aluminium oder eben Mikroplastik enthalten.

Wie findet man heraus, was in den Kosmetika enthalten ist?

Die Inhaltsstoffe lassen sich mit Apps wie jener von Codecheck abfragen. Ich checke immer die Websites der Hersteller. Wenn dort explizit steht, dass sie generell auf bestimmte Inhaltsstoffe verzichten, kann man sich in der Regel darauf verlassen.

Wenn man Kosmetikartikel mit der Codecheck-App überprüft, werden überraschend viele Stoffe angezeigt, die als bedenklich eingestuft werden.

Es ist bei diesen Stoffen immer ein Abwägen von Nutzen und Nachteil. Damit Cremen weich bleiben, sind Emulgatoren nötig. Für einen besseren Geruch verwendet man Duftstoffe. Konservierungsmittel verhindern Bakteriensiedlungen und machen Produkte länger haltbar. Es kommt natürlich auch auf die Menge an. Bei Kosmetika bekannter Marken kann man aber davon ausgehen, dass die Qualität hoch ist, vor allem, wenn sie auch in Apotheken erhältlich sind. Grosse Firmen haben die finanziellen Mittel, die Wirksamkeit und Sicherheit ihrer Produkte mit Forschung und wissenschaftlichen Studien abzustützen.

Kann man seiner Haut mit Kosmetik schaden, selbst wenn sie ohne bedenkliche Stoffe auskommt?

Das passiert sogar sehr häufig. Viele tragen jeden Morgen verschiedene Schichten Produkte auf. ­Diverse Seren, eine Feuchtigkeitscreme, Anti-Aging, Augencreme, Sonnencreme und dann noch das Make-up. So viele Produkte kann die Haut gar nicht aufnehmen. Durch die verschiedenen Inhaltsstoffe wird sie zudem überreizt. Die Folge dieser Überbehandlung ist ein Ausschlag, der sich in der Regel um den Mund oder die Augen herum zeigt. Diese periorale Dermatitis, die auch Stewardessenkrankheit genannt wird, sehen wir oft an jungen Frauen.

Wie pflegt man seine Haut denn richtig?

Es ist wichtig, nicht ständig neue Cremen auszuprobieren und nicht zu viele verschiedene Produkte auf einmal aufzutragen. Wichtig ist eine gute Gesichtsreinigung. Dazu am Morgen ein Antioxidant, eine Feuchtigkeitscreme und Sonnenschutz und am Abend allenfalls neben der Feuchtigkeitspflege ein Anti-Aging-Produkt und separat eine Augencreme – mehr braucht es nicht.

Ist es überhaupt nötig, seine Haut einzucremen?

Das kann man nicht generell sagen. Es kommt auf die jeweilige Haut an. Ist sie trocken, braucht sie Feuchtigkeit, ist sie fettig, sind austrocknende mattierende Produkte nötig. Leidet man an entzündlichen Hauterkrankungen, braucht man ebenfalls bestimmte Cremen. Hat man aber eine völlig normale Haut, die nicht spannt, kann man auf eine Creme verzichten. Dann reicht es, die Haut zu reinigen und einen Sonnenschutz zu verwenden.

«Viele meinen, Chemie sei schlecht und Natur sei gut. Aber das stimmt so nicht. Es gibt zum Beispiel Leute, die auf Kamille eine Kontakt­allergie entwickeln.»

Muss man tatsächlich auch im Winter täglich Sonnencreme auftragen, obwohl man kaum draussen ist und sowieso schon zu wenig Vitamin D abbekommt?

Nein. Risikopatienten mit weissem Hautkrebs oder einer Vorstufe davon empfehlen wir, täglich einen Sonnenschutz aufzutragen, egal bei welchem Wetter. Wenn man länger draussen ist, vor allem in den Bergen oder beim Skifahren, ist ein guter Sonnenschutz ebenfalls wichtig. Wenn man jedoch nur zehn Minuten zur Arbeit läuft, kann man darauf verzichten.

Warum wird ständig gepredigt, nie ohne Sonnencreme das Haus zu verlassen?

Weil sie ein sehr guter Anti-Aging-Wirkstoff ist. Ich trage täglich einen Sonnenschutz auf, selbst wenn ich nur kurz draussen bin, weil er sehr gut vor Pigmentflecken schützt und Falten vorbeugt. Man muss einfach darauf achten, die richtige Sonnencreme zu wählen, also zum Beispiel keine fettende, wenn man eine ölige Haut hat.

Was ist mit Schminke: Kommt unsere Haut damit zurecht?

Ja, solange man sie nicht über Nacht auf der Haut lässt oder etwa bei Akne kein Make-up wählt, das die Poren verstopft. Selbst wenn man eine empfindliche Haut hat, gibt es keinen Grund, sich nicht zu schminken. Wichtig ist, die richtigen Produkte zu wählen.

Ist Naturkosmetik die Lösung?

Viele meinen, Chemie sei schlecht und Natur sei gut. Aber das stimmt so nicht. Es gibt zum Beispiel Leute, die auf Kamille eine Kontakt­allergie entwickeln. Manche pflanzlichen Inhaltsstoffe wie ­Johanniskraut können die Haut sonnenempfindlich machen. Der Vorteil von chemischen Produkten ist, dass man im Gegensatz zu Naturkosmetik in der Regel genau weiss, wie sie zusammengesetzt sind. Deswegen sind sie im Zweifel sogar die sicherere Wahl.



