Experiment zur Rettung des Klimas

Die globalen Treibhausgasemissionen steigen nach wie vor an. Das 2015 in Paris vereinbarte Ziel, die Erwärmung auf unter zwei Grad, möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen, ist allein durch die Reduktion der Emissionen nur noch theoretisch zu erreichen. Wenig deutet jedenfalls ­darauf hin, dass die Abkehr von der Verbrennung fossiler Treibstoffe rechtzeitig und schnell genug vonstatten ginge.

Das heisst: Realistisch betrachtet, lassen sich die Klimaziele nur erreichen, indem das Treibhausgas CO 2 aus der Luft oder aus dem Abgasstrom fossiler Kraftwerke entfernt und für Jahrhunderte sicher gelagert wird. Bereits heute stützen sich viele Modellrechnungen, in denen die Erderwärmung unter zwei Grad bleibt, auf einen umfangreichen Einsatz «negativer Emissionstechnologie», wie der Einfang von CO 2 bezeichnet wird.

Wie sicher die Lagerung von CO 2 im Untergrund ist, untersuchen nun Wissenschaftler unter der Leitung der ETH Zürich im Felslabor Mont Terri bei Saint-Ursanne JU. Die Idee: CO 2 wird in ein Reservoir aus porösem Gestein gepresst, etwa in Sandstein, das von einem dichten Deckgestein, etwa aus Opalinuston, nach oben abgeschlossen ist. Nach Jahrzehnten bis Jahrhunderten würde das CO 2 zu salzigem Mineralwasser und zu festen Mineralien und wäre fixiert.

Allerdings könnte das Treibhausgas auch durch vorhandene Bohrlöcher oder durch Lecks im Deckgestein des Reservoirs entweichen, insbesondere dort, wo das Deckgestein von natürlichen Verwerfungen durchschnitten wird. Das würde nicht nur die Bemühungen zum Klimaschutz zunichte machen. Es könnte auch Trinkwasservorkommen versauern und im denkbar ungünstigsten Fall sogar Menschen gefährden, wenn sich das vergleichsweise schwere Gas an der Austrittsstelle anreichert.

Hier setzt das Experiment an. Durch den Opalinuston im Mont Terri verläuft eine 1 bis 1,5 Meter breite Verwerfung. Im Rahmen des europäischen Verbundprojekts Elegancy (Enabling a Low-Carbon Economy via Hydrogen and CCS) injizieren Wissenschaftler von fünf Schweizer Forschungseinrichtungen nun mit CO 2 angereichertes Salzwasser durch ein Bohrloch in die Störzone, um zu sehen, wie es sich darin verhält.

Thermische, chemische und mechanische Prozesse

Der Geophysiker Melchior Grab von der ETH zeigt ein Bohrloch am Ende eines 20 Meter langen Seitenstollens im Felslabor Mont Terri. Rund ein Dutzend kleiner Schläuche verschwinden darin. «Hier werden wir das in Salzwasser gelöste CO 2 in die 20 bis 30 Meter tiefer gelegene Störzone pressen», sagt Grab. Ein Monitor zeigt den Druckverlauf im Bohrloch.

In sechs rund um das Injektionsbohrloch angeordneten Bohrungen haben die Forscher ein Überwachungssystem installiert. Dazu gehören seismische Sensoren zur Erfassung von durch die Injektion ausgelösten Mikrobeben, Dehnungssensoren, die kleinste Verschiebungen aufzeichnen, sowie Sensoren, die elektrische Leitfähigkeit und Säurewerte erfassen. Damit lässt sich die Ausbreitung des Salzwassers ermitteln. Schliesslich entnehmen die Forscher vor und nach dem Experiment Gesteinsproben. Diese sollen zeigen, ob sich die Störzone durch die Injektionen geomechanisch verändert hat.

«Die Ausbreitung des mit CO 2 angereicherten Salzwassers in der Störzone ist ein komplexer Vorgang», sagt Stefan Wiemer vom Institut für Geophysik an der ETH und Direktor des Schweizerischen Erdbebendienstes. «Thermische, chemische und mechanische Prozesse spielen hier zusammen.» So breitet sich das mit Überdruck in den Untergrund injizierte CO2im Gestein aus. Dabei ändern sich ständig der Porendruck, die Gesteinsdurchlässigkeiten und die Reibung auf existierenden Verwerfungen, die dadurch auch reaktiviert werden können und so wiederum die Porosität und somit die Durchlässigkeit beeinflussen. Die gewonnenen Daten sollen letztlich Computersimulationen für die Ausbreitung des Salzwassers in Störzonen verifizieren und verbessern.

Insgesamt umfasst das Experiment zwei Injektionszyklen zu je acht Monaten, bei denen die Flüssigkeit einmal ins Zentrum der Hauptstörung, einmal in die angrenzende Bruchzone eingepresst wird. Insgesamt werden pro Woche nur ein paar Deziliter mit CO 2 angereichertes Salzwasser injiziert – eine unbedenkliche Menge. Zum Vergleich: Das kommerzielle Speicherprojekt Sleipner in der Nordsee injiziert im Schnitt 16'000 Tonnen CO 2 pro Woche in den Untergrund.

Gemäss einer Studie könnte sich fast das gesamte Schweizer Mittelland für die Lagerung von CO 2 eignen. «Mit dem Projekt im Mont Terri wollen wir besser verstehen, wie gross das Potenzial zur Lagerung von CO 2 in der Schweiz tatsächlich ist», sagt Wiemer. «Aber ob es in 10, 20 oder 30 Jahren wirklich eine Option sein wird, CO 2 in der Schweiz zu lagern, hängt nicht nur von technischen Aspekten, sondern auch von der gesellschaftlichen Akzeptanz ab.»

1. Aufforstung Die Idee: Bäume nehmen beim Wachsen Kohlendioxid (CO 2 ) aus der Luft auf, lösen bei der Fotosynthese den Kohlenstoff aus der Verbindung und atmen den Sauerstoff wieder aus. Durch grossflächiges Aufforsten liesse sich CO 2 aus der Atmosphäre entfernen.

Vorteile: Das Verfahren ist einfach und liesse sich sofort umsetzen. Ein positiver Effekt auf die Bio­diversität ist möglich (wenn keine Monokulturen entstehen).

Nachteile: Aufforstung dauert ­lange, steht in Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion, würde Ökosysteme und das regionale Wetter verändern. Nicht auf ­allen Flächen sinnvoll: Würde die ­Sahara komplett aufgeforstet, würde die Erde wahrscheinlich wärmer.

Potenzial bis 2050: Je nach Quelle zwischen 0,5 und 12 Milliarden Tonnen CO 2 pro Jahr. Zum Vergleich: Derzeit werden global ­circa 40 Milliarden Tonnen (Gigatonnen) CO 2 pro Jahr emittiert.

2. Ackerboden-Management Die Idee: Durch ackerbauliche Massnahmen lässt sich der Kohlenstoff aus CO 2 in Böden oder Pflanzen binden. So reduziert ein weniger tiefes Umgraben die Menge an CO 2 , die aus dem Boden entweicht. Auch mit Kompost oder Gülle gedüngte Böden speichern mehr CO 2 als mineralisch gedüngte Böden.

Vorteile: Verbesserung des Bodens, bessere Ernten, Wasserhaushalt nicht betroffen. Kann sich positiv auf die Ernährung der Menschen auswirken.

Nachteile: Flacheres Pflügen kann bedeuten, dass mehr Herbizide eingesetzt werden müssen. Das im Boden gelagerte CO 2 könnte wieder in die Luft entweichen. Keine dauerhafte Speicherung.

Potenzial bis 2050: Je nach Quelle zwischen 1,47 und 3,8 Milliarden Tonnen CO 2 pro Jahr.

3. Produktion von Biokohle Die Idee: Organisches Material bindet beim Wachstum CO 2 aus der Luft. Wird es ohne Sauerstoff auf 200 bis 900 Grad erhitzt, wird die Biomasse verkohlt. In pulverisierter Form soll das Produkt auf Ackerböden gestreut werden, was deren Kohlenstoffgehalt erhöht.

Vorteile: Biokohle kann im Boden als Dünger wirken sowie die Emission von Methan und Stickstoff­dioxid reduzieren. Zudem hält der Boden mehr Wasser.

Nachteile: Pflanzen werden möglicherweise empfindlicher für Schädlinge und Krankheiten. Auf einigen Böden bewirkt Biokohle eine Verschlechterung der Bodenprozesse. Mit Biokohle angereicherte Böden werden dunkler und absorbieren mehr Wärme.

Potenzial bis 2050: Je nach Quelle zwischen 0,3 und 2,5 Milliarden Tonnen CO 2 pro Jahr.

4. Bioenergie mit CO 2 -Lagerung Die Idee: Pflanzen binden beim Wachstum Kohlendioxid aus der Luft. Diese nachwachsenden Rohstoffe werden zu festem oder flüssigem Treibstoff verarbeitet und zur Stromerzeugung oder als Heizquelle verbrannt. Dabei wird das CO 2 aus dem Abgas der Kraft­werke gefiltert, im Untergrund gelagert und so der Atmosphäre langfristig entzogen.

Vorteile: Die Technik ist bereit für einen grossflächigen Einsatz.

Nachteile: Für Bioenergie angebaute Pflanzen stehen in Konkurrenz zur Lebensmittelproduktion. Der Anbau benötigt Dünger und Wasser. Die Trennung von CO 2 aus dem Abgas reduziert den Wirkungsgrad des Kraftwerks. Zudem könnten die CO2-Speicher Lecks aufweisen, das CO 2 könnte entweichen und unter Umständen eine Katastrophe auslösen.

Potenzial bis 2050: Je nach Quelle zwischen 0,5 und 10 Milliarden Tonnen CO 2 pro Jahr.

5. CO 2 aus der Luft filtern Die Idee: Mit speziellen Filtern wird das CO 2 direkt aus der Luft gefischt. Die Schweizer Firma ­Climeworks, ein Spin-off der ETH Zürich, ist bei dieser Technologie weltweit führend. Mit Wärme oder einem Va kuum wird das CO 2 anschliessend aus dem Filter gelöst, verflüssigt und in ein unterirdisches Endlager gebracht.

Vorteile: Die Methode lässt sich quasi überall einsetzen. So liesse sich der Bau von langen Pipelines zum Speicherort von CO 2 vermeiden. Der Landverbrauch, insbesondere von Ackerland, ist geringer als bei anderen Verfahren. Die Technik lässt sich gut für den Grosseinsatz ausbauen. CO 2 kann auch als Rohstoff gewonnen werden, etwa für die chemische Industrie.

Nachteile: Direkt in der Umgebung der Anlagen können die CO2-Kon­zentration und das Pflanzenwachstum sinken. Erst in circa zehn Jahren bereit für den Grosseinsatz. Hoher Energieaufwand, teuer und daher nur bei einem hohen CO2-Preis realistisch.

Potenzial bis 2050: Je nach Quelle zwischen 0,5 und 5 Milliarden Tonnen CO 2 . Gegen Ende des Jahrhunderts bis 40 Milliarden Tonnen CO 2 pro Jahr.

6. Verstärkte Verwitterung Die Idee: Beschleunigte Verwitterung von Gestein entzieht der Luft CO 2 und bindet es langfristig. Um das zu erreichen, können Mineralien oder Gestein zu einem feinen Pulver vermahlen und im Ozean oder auf Feldern ausgebracht werden. Durch die grosse Oberfläche setzt die Verwitterung schnell ein.

Vorteile: Durch geschickten Einsatz der Methode könnten nährstoffarme Böden verbessert werden. Könnte zur Entsäuerung des Meerwassers beitragen und somit die negativen Folgen von erhöhten CO2-Werten neutralisieren.

Nachteile: Verändert den pH-Wert von Böden oder Gewässern. Manche Gesteine enthalten Schwer­metalle, die toxisch wirken könnten. Es werden sehr grosse Mengen an Gestein benötigt. Noch viel Forschungsbedarf nötig, etwa zur Wechselwirkung mit Flora, Fauna und Chemie der Böden respektive Gewässer.

Potenzial bis 2050: Je nach Quelle zwischen 2 und 10 Milliarden Tonnen CO 2 pro Jahr.

7. Düngung von Ozeanen Die Idee: Düngung der Ozeane mit Eisen regt das Wachstum von Algen an. Dabei wird Kohlenstoff gebunden und dem Ozean entzogen. Ein Teil der Algen sinkt auf den Meeresboden ab. Dadurch kann sich mehr Kohlendioxid aus der Luft im Wasser lösen.

Vorteile: Keine.

Nachteile: Einzelne Versuche haben kaum nennenswerte Ergebnisse gezeigt. Nahrungskreisläufe werden stark verändert. Es kann lokal im Meer eine akute Sauerstoffnot auftreten.

Potenzial bis 2050: Ungewiss. Viele Forscher halten es für unwahrschein lich, dass das Verfahren in Anbetracht der Probleme überhaupt zum Einsatz kommt.

