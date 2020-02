Experten-Interview: «Möglicherweise ist das Virus schon in der Schweiz»

Was die Entwicklung der Coronavirus-Epidemie betrifft, war es eine chaotische Woche, der Überblick scheint irgendwie verloren zu gehen. Wie schätzen Sie das ein?

Ich sehe das ähnlich. Neu ist ein Fall in Italien. Am Donnerstag gab es die Todesfälle im Iran, die darauf hindeuten, dass es dort bereits viele Infizierte geben muss. Es gibt auch noch einen Fall in Kanada, der sich offenbar im Iran infiziert hat. Die Lage wird in der Tat unübersichtlicher. Es tauchen vermehrt Fälle auf, die man nicht auf China zurückführen kann.

Zum Fall im Iran. Die beiden Toten hatten keinen Kontakt mit Chinesen gehabt. Und bis dahin wurden im Iran keine Ansteckungen gemeldet. Können Sie das erklären?

Ich bin nicht überrascht. Ein amerikanischer Kollege sagte kürzlich, es wäre verrückt, wenn man solche wie aus dem Nichts auftretenden Fälle nicht bald sehen würde. Es könnte zum Beispiel sein, dass jemand aus der Region Wuhan ohne starke Symptome Mitte Januar in den Iran gereist ist und dort einen oder mehrere Menschen angesteckt hat. Bis dann genügend schwere Fälle oder sogar ­Todesfälle registriert werden, kann es durchaus einige Wochen dauern. Die gleiche Situation gab es Ende Dezember in China, als die Behörden eine Häufung von schweren Lungenentzündungen bemerkten und so erst realisierten, dass es sich um einen Infektionsausbruch handelt.

Was bedeutet das?

Viele Experten rechnen damit, dass sich die Epidemie Ende Februar, Anfang März in vielen anderen Ländern manifestieren wird. Von einer ersten Infektion bis zu einem grösseren Ausbruch kann es gut ein bis zwei Monate dauern.

Könnte ein Fall wie im Iran bei uns auch auftauchen?

Ich gehe davon aus, dass man sehr aufmerksam war und früh begonnen hat, verschiedene Risikopersonen zu testen. Trotzdem: Es braucht nicht viel, um einen Fall zu verpassen. Es ist daher sicher möglich, dass es irgendwo in der Schweiz schon einen kleinen Infektionsherd gibt, dass das Virus also schon hier ist.

In diesem Zusammenhang ist immer noch unklar, ob Infizierte, die keine Symptome zeigen, das Virus weitergeben können. Wie sehen Sie das?

Die Chinesin, die in Bayern andere Menschen angesteckt hatte, war bereits leicht angeschlagen, sie hatte also leichte Symptome. Das zeigt, dass man mit milden Symptomen sicher ansteckend ist. Ob auch Menschen, die zwar das Virus in sich tragen, aber gar keine Symptome zeigen, ansteckend sind, das ist noch offen.

Derzeit wird auch darüber debattiert, ob der Höhepunkt der Epidemie schon erreicht ist oder wann es so weit sein wird.

Das kann man nicht wirklich sagen, je nach Modell gibt es andere Prognosen. Mit drastischen Massnahmen wie in Wuhan erwartet man einen starken Rückgang der Übertragungen, da rechnete man mit dem Peak ein, zwei Wochen nach Beginn der Quarantäne. Das sieht man jetzt auch in den Daten: Zuerst ging es noch etwas hoch, jetzt aber gehen die Zahlen runter, relativ drastisch. Wenn man die Massnahmen aber aufhebt, dann kann es durchaus wieder zu einem Anstieg kommen.

Heisst das, dass es nicht abschätzbar ist, wie sich die Dynamik entwickelt?

Unsere Analysen zeigen, dass das Risiko einer weltweiten Ausbreitung sehr hoch ist.

Kommt es zu einer Pandemie?

Es ist wohl nur noch die Frage, ab welchem Zeitpunkt man es eine Pandemie nennt. Die Konsequenz einer richtigen Pandemie wäre, dass über die nächsten sechs bis zwölf Monate alle Länder massiv betroffen sein werden.

Auf dem Kreuzfahrtschiff Diamond Princess spielte sich ein Drama ab. War es eine gute Idee, fast 4000 Menschen auf so engem Platz über mehrere Wochen einzusperren?

Im Nachhinein war es sicher eine schlechte Idee. Man diskutiert bereits, dass dieser Fall in die epidemiologische Literatur eingehen wird als schlechtes Beispiel, als ethisch höchst problematische Massnahme. Andererseits könnten die Daten, die daraus generiert werden, leider, für Epidemiologen interessant sein.

Warum?

Weil es ein abgeschlossenes ­System ist und man daher etwas aussagen kann über die Übertragung. ­Soweit ich weiss, sind die Daten von der Diamond Princess aber nicht wirklich gut, es herrscht wohl das totale Chaos. Die Massnahme, alle Passagiere auf dem Schiff zu behalten, war sicher klar falsch, auch wenn ich nachvollziehen kann, dass man in Japan zu Beginn vorsichtig sein wollte.

Gerätselt wird nach wie vor über die Dunkelziffer bei den Infektionen. Wie hoch ist sie?

Erste Schätzungen gab es vor der Quarantäne in Wuhan, dann auch aufgrund der infizierten Personen, die aus China repatriiert wurden. Das deutete auf eine hohe Dunkelziffer. Vermutlich sind aber mehr Infizierte ins Ausland gereist, als man dachte, wie etwa im Iran. Sorgen bereitet uns auch Indonesien, wo es offiziell erst einen Fall gibt, wo man aber viel mehr erwarten würde.

Die Zahl der Toten ausserhalb Chinas steigt. Stand Freitag waren es acht. Liegt das im Bereich des Erwarteten?

Die Unsicherheit, was die erwartete Sterberate betrifft, ist immer noch sehr gross, das zeigten jüngst auch die Fälle im Iran. Klar scheint, dass die Sterberate deutlich höher ist als bei der Grippe, irgendwo zwischen 0,5 und 5 Prozent. Ich gehe davon aus, dass sie ­schliesslich bei etwa einem Prozent liegt. Das klingt nach nicht sehr viel, aber wenn sich sehr viele Menschen damit infizieren, wird es auch sehr viele Todesfälle geben.



Dieser Text stammt aus der aktuellen Ausgabe. Jetzt alle Artikel im E-Paper der SonntagsZeitung lesen: App für iOS – App für Android – Web-App