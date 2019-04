Firmen polieren ihr Image mit dem Regenbogen

Sie waren Jahrzehnte lang die Galionsfiguren der Flugzeuge der britischen Virgin Atlantic Airways: die aufgemalten und stets knapp bekleideten «Flying Ladies». Nun erhalten sie Gesellschaft – von Oscar und Daley. Einer der beiden Männer ist dunkelhäutig, der andere trägt regenbogenfarbene Shorts. Laut Virgin-Kaderfrau Nikki Humphrey sollen sich so Leute aller Couleur bei der Airline «zu Hause fühlen – als Fluggast, aber auch als Angestellte».

Virgin ist nicht die einzige Airline, die die Gender-Diskussion nutzt, um ihr Image aufzubessern: Die amerikanische United Airlines hat bei den Anreden in ihrem Buchungsportal vor wenigen Tagen eine neue Kategorie eingeführt: Neben Mr. und Mrs. ist jetzt auch Mx eine Option. Die Airline hat die Anrede für Menschen mit biologisch unklarem Geschlecht und Transpersonen geschaffen.

Oscar ziert künftig anstelle einer «Flying Lady» den Bug eines Flugzeugs von Virgin Atlantic Airways

In der Schweiz gibt es zurzeit indes nur Männlein und Weiblein: Zwar bietet Swiss alternative Anreden, dabei handelt es sich aber um die Zusätze der akademischen Titel Dr. und Prof. «Unsere Website ist derzeit technisch auf die aktuellen Optionen beschränkt», sagt Sprecher Florian Flämig. Die Airline prüfe aber «die Umsetzung zusätzlicher Gender-Optionen». Das tut auch Edelweiss.

Mehr als zwei Prozent der Stellenanzeigen tragen ein «d»

Doch nicht nur die Luftfahrtbranche will mit der sozialen Vielfalt punkten. Das veranschaulichen die Stelleninserate in der Schweiz. Wie eine Recherche zeigt, hat die Zahl der Anzeigen markant zugenommen, in denen Inserenten nicht nur nach weiblichen oder männlichen Mitarbeitern suchen. Immer häufiger steht neben «w» und «m» auch ein «d» – für divers. Etwa beim Hersteller für Messgeräte Mettler Toledo oder dem Software-Entwickler Dassault Systèmes.

Vor einem Jahr fand sich auf dem Onlinestellenmarkt Jobs.ch noch keine einzige Anzeige mit dieser Bezeichnung. «Die ersten Inserate tauchten im vergangenen Juni auf», sagt Sprecherin Rebekka Hänggi. Bis zum Herbst stieg ihre Zahl leicht an. Die Plattform registrierte im Oktober rund 30 solcher Inserate. Seither nehmen sie kontinuierlich zu – und zwar markant. Im März waren 500 Stellenausschreibungen mit dem «d» versehen. «Das sind mehr als zwei Prozent der bei uns publizierten Stellen», sagt Hänggi.

Während bei Mettler Toledo in allen Anzeigen das «d» erscheint, handhaben dies andere Firmen je nach Arbeitsort verschieden. Der Bundesbetrieb Ruag etwa inseriert nur für Jobs in Deutschland geschlechtsneutral, denn dort ist dies seit Jahresbeginn vorgeschrieben. In der Schweiz beschränkt sich die Ruag auf weiblich und männlich.

LGBTI-Label für sieben Schweizer Firmen

Wie Hänggi von Jobs.ch sagt, tendieren die Unternehmen immer mehr zu geschlechtsneutralen und englischen Stellentiteln, «um das Problem mit der Geschlechtsbezeichnung zu umgehen».

Ganz offiziell den Regenbogen auf die Fahne schreiben dürfen sich seit einer Woche sieben Schweizer Unternehmen, darunter Grossfirmen wie die Credit Suisse, aber auch kleinere wie Almacasa, ein Betreuungsbetrieb für ältere Menschen. Sie führen alle das Swiss LGBTI-Label. LGBTI steht für lesbisch, gay (schwul), bi-, trans- und intersexuell.

Eine Absichtserklärung reicht für das Label nicht aus

Das neue Label honoriert Firmen, die «eine Kultur der Inklusion und Offenheit gegenüber Mitarbeitern pflegen, die sich in ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität von der Mehrheit unterscheiden». Ins Leben gerufen haben es die Organisationen Network und Wybernet, die sich für Homosexuelle einsetzen. Das Label wird von einer unabhängigen Vergabekommission verliehen, der auch Nationalrätin Doris Fiala und Nationalrat Angelo Barrile angehören – und zwar für drei Jahre.

Die Bewerber müssen ausführen, wie sie mit LGBTI-Mitarbeitern umgehen und was sie zu deren Inklusion beitragen. «Eine Absichtserklärung reicht nicht», betont Andrea Gurtner. Die Professorin der Berner Fachhochschule Wirtschaft ist treibende Kraft hinter dem Label und hat die Situation von LGBTI-Menschen in der Arbeitswelt erforscht. «Jedes Unternehmen, das sich bewirbt, erhält einen ausführlichen Bericht. Dieser zeigt, wo noch Handlungsbedarf besteht.» Wolle eine Firma das Label nach drei Jahren behalten, müsse sie nachweisen, dass sie nicht untätig geblieben ist.

Unternehmen bewerben sich für LGBTI-Label

Wie die Initianten mitteilen, bewerben sich inzwischen neun weitere Unternehmen um das Swiss LGBTI-Label. Professorin Gurtner glaubt zwar nicht, dass das Label oder ein «d» in der Stellenausschreibung allein für die Bewerbung von trans- oder homosexuellen Menschen ausschlaggebend sei. «Es ist vielmehr ein Zeichen, dass LGBTI-Personen grundsätzlich willkommen sind. Wie sie in der Firma tatsächlich behandelt werden, steht und fällt hingegen mit ihren direkten Vorgesetzten.»

Für Janna Kraus vom Verein Transgender Network Switzerland sind all diese Bemühungen «ein guter Anfang». Das «d» in einem Jobinserat oder das «Mx» auf einem Ticket machten die Betroffenen zwar sichtbar. «Es darf aber keinesfalls dabei bleiben.»

(SonntagsZeitung)