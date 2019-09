Flüchtlinge kosten eine Milliarde mehr

Die neuen Herde der Flücht­lingskrise sind Bazenheid, Gontenschwil und Rekingen. Jetzt, da die Budgets fürs nächste Jahr erstellt werden, tauchen in vielen Gemeinden massiv höhere Kosten für die Asylsozialhilfe auf. Plötzlich läuten in der Schweizer Provinz die Alarmglocken, obwohl die Zahl der Asylgesuche seit Monaten tief ist.

Auslöser dieser bizarren Situation ist die Flüchtlingswelle von 2015, die erst jetzt so richtig in die Kommunen überschwappt. Ab dem nächsten Jahr werden die Leute, die damals in die Schweiz kamen, nicht mehr vom Bund unterstützt. Gemeinden und Kantone müssen die Kosten alleine tragen. Bei Flüchtlingen mit positivem Asylentscheid finanziert der Bund in den ersten fünf Jahren einen Grossteil der Ausgaben, bei vorläufig Aufgenommenen sind es sieben Jahre. Dann aber ist Schluss.

Deshalb kommt nun eine gigantische Umverteilungsmaschinerie in Gang. In den nächsten drei Jahren müssen Kantone und Gemeinden mit Mehrausgaben von total 1 Milliarde Franken rechnen. Diese Zahl ergibt sich aus einer Hochrechnung der Prognosen aus sechs Kantonen – darunter Bern, Luzern und St. Gallen. Alleine Bern erwartet bis 2022 einen Anstieg von 140 Millionen. Um das nationale Ausmass zu eruieren, wurden die Werte mit dem Schlüssel verrechnet, der für die Verteilung von Flüchtlingen auf die Kantone verwendet wird. Gemäss Experten ist die Milliarde ein realistischer Wert.

Die Auswirkungen zeigen sich aber erst im Kleinen. In der St. Galler Gemeinde Kirchberg zum Beispiel. Dort leben 120 Flüchtlinge. Bei einem Drittel läuft die Finanzierung durch den Bund demnächst ab. «Müssen wir diese Kosten übernehmen, müssen wir die Steuern erhöhen», sagt Gemeindepräsident Roman Habrik (FDP). Die Kommune ist schon seit einiger Zeit mit stark steigenden Asylkosten konfrontiert.

Linke und Rechte fordern: Bund soll länger zahlen

Um Steuererhöhungen abzuwenden, werden in diesen Tagen in manchen Gemeinden Budgets überarbeitet, Investitionen geprüft und Sparmassnahmen gesucht. Dabei werden Sanierungen von Schulhäusern zurückgestellt, Beiträge an Vereine gekürzt oder der Bau neuer Spielplätze hinterfragt – um die steigenden Asylsozialkosten auffangen zu können.

Am Rechnen ist auch Rekingen. Die Aargauer Gemeinde mit knapp tausend Einwohnern muss nächstes Jahr zwar nur sechs Flüchtlinge übernehmen. Die Mehrkosten betragen aber 120'000 Franken, was einem Zehntel der Steuereinnahmen entspricht. Rekingen wird in die roten Zahlen rutschen. Gemeindeammann Werner Schumacher (parteilos) ist besorgt: «Es kann nicht sein, dass alles an uns Gemeinden abgeschoben wird.»

In Gontenschwil, ebenfalls im Aargau, gibt es 23 Haushalte mit Flüchtlingen, bei 15 läuft in den kommenden Jahren die Bundesfinanzierung aus. «Wir können nur darauf hoffen, dass möglichst viele Leute integriert werden und nicht in der Sozialhilfe landen», sagt Renate Gautschy (FDP), Chefin des Gemeinderats, mit Blick auf die drohende Steuererhöhung. Doch sie ist skeptisch. Man könne nicht verlangen, dass die Leute nach fünf bis sieben Jahren bestens integriert seien. Eritreer zum Beispiel seien es nicht gewohnt, acht Stunden am Tag zu arbeiten. «Die Integration braucht Geduld. Druck ist kontraproduktiv.» Und für das Gelingen sei ohnehin der Wille zur Integration der Leute entscheidend.

Selbst die Städte spüren die Folgen der Flüchtlingswelle. Zürichs Sozialvorsteher Raphael Golta (SP) will die Situation zwar nicht dramatisieren, die Geflüchteten machten «nur einen überschaubaren Teil» der Sozialhilfebeziehenden aus, sagt er. In Bern erwartet man hingegen einen starken Anstieg der Sozialhilfekosten, ohne Zahlen zu nennen. Gemeinderätin Franziska Teuscher (Grüne) verlangt von allen Beteiligten – öffentliche Hand, Wirtschaft und Bevölkerung –, die Integration voranzutreiben. «Diese Verantwortung kann man nicht delegieren.» Und Teuscher fände es angebracht, wenn sich der Bund länger an der Finanzierung beteiligte. Schliesslich entscheide auch der Bund, wer in der Schweiz bleiben dürfe.

Die Forderung wurde bereits ins Bundeshaus getragen. Der Aargauer SVP-Nationalrat Hansjörg Knecht verlangt in einem Vorstoss eine längere Kostenübernahme durch den Bund. Es könne nicht sein, sagt Knecht auf Anfrage, dass kleinere Gemeinden die Steuern erhöhen müssten, nur um ihre Asylsozialhilfefälle finanzieren zu können. «Das ist eine Zeitbombe, die Bürger werden das nicht goutieren.»

SP-Nationalrat Cédric Wermuth will die Gemeinden ebenfalls entlasten. Er schlägt vor, die Finanzierung von der kommunalen auf die kantonale Ebene zu verschieben. «So können wir die Kosten fairer verteilen.» Zudem ist Wermuth bereit, über eine Verlängerung der Bundesbeiträge zu diskutieren – sofern die zusätzlichen Gelder gezielt für die Integration verwendet werden. «Nur wenn es uns gelingt, die Leute besser zu integrieren, bringen wir sie aus der Sozialhilfe heraus.»

Flüchtlinge sollen Wohnort nicht mehr frei wählen können

Mit diesem Schulterschluss von links bis rechts steigt der Druck auf die Landesregierung. Diese wollte bisher nichts von einer längeren Beteiligung wissen. Auch der Bund spürt die Kostenentwicklung im Asylbereich. Die Pauschalen, die er jährlich entrichtet, haben sich innerhalb eines Jahrzehnts auf 1,2 Milliarden verdreifacht. Und ausgerechnet jetzt, da sich eine leichte Entspannung abzeichnet, werden neue Forderungen gestellt. Der Bundesrat setzt bei seinen Bemühungen lieber auf die neue Integrationsagenda, wofür er auch zusätzliche Mittel gesprochen hat. Die zeitliche Begrenzung der Bundesabgeltung sei notwendig, heisst es in der Antwort auf Knechts Vorstoss, «um den Kantonen finanzielle Anreize für eine möglichst rasche und nachhaltige Integration zu setzen». Die gleichmässige Verteilung der Lasten sei Sache der Kantone.

In Kirchberg stossen solche Aussagen kaum auf Verständnis. In den letzten 15 Monaten sind 30 Flüchtlinge in die Gemeinde gezogen. Insbesondere das Dorf Bazenheid ist bei Eritreern beliebt, weil es dort günstige Wohnungen gibt. Gemeindepräsident Roman Habrik machte deshalb einen provokanten Vorschlag: Er will die Niederlassungsfreiheit für Flüchtlinge einschränken. Wer Sozialhilfe beziehe, solle den Wohnort innerhalb des Kantons nicht frei wählen können.

Habrik betont, dass es sich dabei nur um eine vorübergehende Wohnsitzpflicht handle. Der Ansatz habe viele Vorteile für die Integration. Er ist überzeugt, dass die Schweizer Bevölkerung eine solidarische Lösung mittrage, bei der alle einen Beitrag leisteten. «Was passiert, wenn das nicht spielt, erleben wir mit dem unmenschlichen Chaos auf europäischer Ebene, wo eine gerechte Verteilung nicht gelingt.»



