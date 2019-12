Frauen stehen im Parlament hintenan

Flavia Wasserfallen galt als die kommende Frau der SP. Nach Jahren als SP-Generalsekretärin im Politgeschäft ist sie vor einiger Zeit in den Nationalrat nachgerutscht. Mit einer hervorragenden Wiederwahl war sie im Herbst eines der Gesichter der Frauenwahl, die den Bürgerinnen die beste Parlamentsvertretung brachte. Und trotzdem: Wasserfallen hat im Parlament kaum an Einfluss gewonnen. Sie kandidiert nicht für das SP-Präsidium. Und obwohl das nach einer gewissen Zeit üblich wäre, hat sie keine zusätzlichen Kommissionssitze und keine wichtigen Parteiämter erhalten. Auch in den Parlamentsdebatten meldet sie sich noch immer nur selten zu Wort.

Wasserfallen ist deshalb auch Symbolfigur für die unvollendete Frauenrevolution. Die Frauenvertretung im Parlament kann oder will ihren Wahlerfolg nicht in zusätzlichen Einfluss oder Macht im National- und Ständerat ummünzen. Das zeigt eine Auswertung der Daten zur ersten Session des neuen Parlaments. Sie basiert auf dem Parlamentarierrating, das die SonntagsZeitung seit über 15 Jahren publiziert und das Einfluss anhand von Ämtern und Tätigkeit im Parlament misst. Wasserfallen landet dort auf Rang 168, während eine ganze Reihe neu gewählter Männer weit mehr Einfluss erhalten. Und das Rating zeigt insgesamt auch: Frauen besetzen weniger einflussreiche Positionen, als ihnen aufgrund ihrer Vertretung im Rat zustünden.

Wenn es Parlamentarierinnen in Toppositionen bringen, brauchen sie in der Regel viel Zeit.

In den Kommissionen, dem eigentlichen Zentrum der parlamentarischen Macht, sind Frauen auch nach ihrem Wahlsieg zum Teil stark untervertreten. Sie besetzen mit 36 Prozent insgesamt weniger Sitze, als sie mit ihrem 39-Prozent-Anteil in National- und Ständerat eigentlich haben müssten. Deutlich zu wenig Frauen gibt es vor allem in den wichtigen oder prestigeträchtigen Ausschüssen wie der Finanz-, der Wirtschafts-, der Umwelt- und der Aussenpolitischen Kommission.

Es scheinen weiterhin Gender-Vorurteile zu spielen: Gut oder gar übervertreten sind Frauen in der Bildungs- und Kultur- sowie in der Sozialkommission. Frauen besetzen aber auch weniger Kommissionspräsidien und wollen oder dürfen in den Parlamentsdebatten, zumindest in der ersten Session, weniger sprechen.

Wenn es Parlamentarierinnen in Toppositionen bringen, brauchen sie in der Regel viel Zeit. Die Genfer Nationalrätin Céline Amaudruz (SVP) taucht nach über acht Jahren im Parlament im aktuellen Rating auf Rang 5 auf. Nachdem sie es in den letzten Jahren in die Spitze ihrer Partei geschafft hatte, erhielt sie in ihrer dritten Legislatur einen zweiten wichtigen Kommissionssitz.

Gewählte müssen erst ihren Fleiss unter Beweis stellen

Die beiden Beispiele Céline Amaudruz und Flavia Wasserfallen zeigen: Frauen gehen ihre Politkarriere zuweilen zögerlicher an als Männer. Wasserfallen drängt nicht auf eine Parteikarriere, verzichtet auf eine Kandidatur fürs Präsidium, obwohl sie beste Chancen gehabt hätte. Gleichzeitig werden sie oft lange von den Schalthebeln der Macht ferngehalten: Amaudruz musste sich lange mit eher zweitklassigen Parlamentsfunktionen zufriedengeben und ihren Fleiss in den letzten vier Jahren in der Redaktionskommission unter Beweis stellen, bevor sie in ihrer dritten Amtszeit jetzt nicht nur in der Wirtschafts-, sondern auch in der wichtigen Sozialkommission politisieren darf.

Die Folgen zeigen sich im Rating deutlich: Auf den ersten 30 Positionen finden sich ein gutes Drittel Frauen, was fast ihrer Vertretung im ganzen Parlament entspricht. Unter den besten 10 sind die Frauen dann nur noch mit 20 Prozent vertreten. Die Parlamentsspitze ist, nimmt man das Rating als Massstab, immer noch ein Club gestandener Männer. Platz 1 belegt Thomas Aeschi (SVP), Platz 2 Christian Levrat (SP).

Ähnlich einflussreich sind nur Amaudruz und die grünliberale Fraktionschefin Tiana Angelina Moser. Frauen, vor allem jüngere, bleiben lange aussen vor, auch wenn sie bei ihrer Wahl als kommende Politstars gelten. SP-Frau Mattea Meyer, die jetzt als künftige Co-Präsidentin der SP gehandelt wird, belegt auch nach vier Jahren im Parlament bloss Platz 132. Ein rasanter Aufstieg gelang in diesem Herbst dagegen nur einem Mann: Andri Silberschmidt, der umtriebige Ex-Präsident der Jungfreisinnigen, schaffte es auf Rang 26 – absolut ungewöhnlich für einen 25-jährigen Neugewählten.



