Frauenhäuser haben zu wenig Platz

Bis zum Mittag schläft ihr Mann jeweils. Um sich danach zu betrinken und auszugehen. Als er an einem Sommerabend heimkehrt, eskaliert die Situation. Seine Frau gibt später zu Protokoll, er habe ihr das Handy entrissen und dann auf sie eingeschlagen. «Sie habe Angst um ihr Leben gehabt», steht im Urteil des Berner Obergerichts. «Es habe den Anschein gemacht, als wollte er ihr zeigen, wer zu Hause das Sagen hat.»

Der Marokkaner jagt seine Ehefrau von Zimmer zu Zimmer. Bis zum Ehebett, wo er mit ihr schlafen will. Sie habe Nein gesagt, sich abgedreht, ihn weggestossen. «Er habe aber trotzdem Sex gemacht mit ihr», heisst es weiter. Denn irgendwann sei der Widerstand gebrochen gewesen. «Sie habe sich einfach überlegt, ob sie überleben wolle oder nicht.»

Am nächsten Morgen entflieht die Frau aus dem gefährlichen ­Umfeld. Sie findet Schutz in einer Schutzunterkunft. Ein Glücksfall, wie neue Zahlen der Dachorganisation der Frauenhäuser (DAO) zeigt. Bei den insgesamt 19 Institutionen gingen letztes Jahr 1771 Anfragen ein. 806 Hilfe­suchende erhielten eine Absage.

Dafür kann es gute Gründe geben. Etwa wenn es stattdessen einen Aufenthalt im Spital braucht. Oder wenn der Peiniger den Standort kennen könnte. In 27 Prozent der Fälle erfolgte die Abweisung aber mangels Ressourcen. Das sind nicht weniger als 478 Frauen, die keinen Schutz erhielten, weil es an Platz oder Personal fehlte.

«Das Problem ist sehr oft die Finanzierung», sagt Susan A. Peter vom Vorstand der DAO. Nur ein Frauenhaus wurde 2018 komplett durch den Kanton getragen. Viele sind hingegen pro Fall über Tagestarife finanziert. «Was bei weitem nicht reicht, um den Betrieb rund um die Uhr professionell zu führen.» Es sei den vielen privaten Spendern zu verdanken, dass die Frauenhäuser finanziell überleben. «Eine untragbare Situation, die seit Jahren besteht», findet ­Peter und verweist auf die Istanbul-Konvention. Seit einem Jahr gilt das internationale Abkommen auch für die Schweiz. Es würde dazu verpflichten, genügend Schutzunterkünfte für Frauen und Kinder einzurichten und diese adäquat zu finanzieren.

Opfer landen in unbetreuten Pensionen

Die Konferenz der kantonalen Sozialdirektoren (SODK) hat mittlerweile eine Analyse zur Situation der Not- und Schutzunterkünfte in Auftrag gegeben. Am Freitag stellte sie bei der Jahreskonferenz Resultate vor. «Frauenhäuser müssen oft Frauen, welche die Kriterien für eine Aufnahme erfüllen, ab- beziehungsweise weiterverweisen, weil das Haus voll belegt ist», heisst es in der Studie. «In 41 Prozent der Fälle konnten die Frauen dann aber an ein anderes Frauenhaus weitergewiesen werden.»

Was aber passiert sonst? «Immer wieder müssen Opfer in einer Notwohnung der Gemeinde oder einer Pension platziert werden, obwohl es kaum fachliche Betreuung und keine Schutzmassnahmen gibt», sagt Susan A. Peter. «Einige wohnen vorübergehend auch bei Familie oder Freunden, was heikel und gefährlich sein kann.»

Doch auch ein Aufenthalt im Frauenhaus allein ist keine Garantie auf Besserung. Dies zeigte sich bei der eingangs erwähnten Frau aus Bern. Anderthalb Monate nach dem Eintritt verliess sie die Institution schon wieder. «Bei ihrem Austrittsgespräch gab sie an, ihrer Ehe noch eine Chance geben zu wollen», steht im Urteil. Doch nichts änderte sich. Das Berner Obergericht verurteilte den Marokkaner im November 2017. Es stellte sich heraus, dass er seine Frau nach dem Aufenthalt im Frauenhaus noch zehn weitere Male vergewaltigt hatte.

«Unverantwortlich, Betroffenenach Hause zu schicken»

«Genügend Schutzplätze und Personal in den Frauenhäusern ist das eine», sagt Martin Klöti, Präsident der SODK. Genauso wichtig seien aber auch die Anschlusslösungen. «Es ist häufig unverantwortlich, die Betroffenen bereits nach einem Monat nach Hause zu schicken. Sie brauchen eine Wohnsituation, in der sie und ihre Kinder auf ihrem Weg in ein neues Leben begleitet werden.»

Die Studie der SODK zeigt Handlungsbedarf auf. «In Regionen mit angespanntem Wohnungsmarkt ist es nur sehr schwierig möglich, nach Austritt aus der Unterkunft eine eigene Wohnung zu beziehen», heisst es. Einige Kantone würden Frauen in Bleiben mit geringem Sicherheitsdispositiv platzieren, andere in Gemeindewohnungen die «häufig in schlechtem Zustand» seien. Kantone wie Jura, Neuenburg, Schwyz oder Uri hätten angegeben, keinerlei Anschlusslösungen anzubieten.

Die kantonalen Sozialdirektoren haben nun am Freitag Massnahmen beschlossen. So wurde die Plattform Opferhilfe-schweiz.ch neu aufgeschaltet. «Wir planen gemeinsam mit dem Bund eine schweizweite Informationskampagne, um Betroffene von Gewalt für die Angebote zu sensibilisieren», sagt Präsident Klöti. Auch die Finanzierung der Frauenhäuser soll sich verbessern. «Das Generalsekretariat der SODK wurde beauftragt, eine entsprechende Empfehlungen zu erarbeiten.»



