Freidenker erstatten Strafanzeige gegen Bischof

Die Freidenker-Vereinigung reicht Strafanzeige gegen den Freiburger Bischof Charles Morerod wegen Begünstigung ein. Laut Medienberichten soll Morerod jahrelang Hinweise auf sexuelle Übergriffe eines Freiburger Kathedralpriesters ignoriert haben. «Dadurch wurde dieser Geistliche mutmasslich vor Strafverfolgung geschützt», sagt Valentin Abgottspon, Vizepräsident der kirchenkritischen Freidenker-Vereinigung.

Morerod bestreitet den Vorwurf, dass er schon seit seinem Amtsantritt 2011 von dem Fall wusste.

Der 39-jährige Universitätsdozent E. wirft dem Kathedralpriester Paul Frochaux vor, ihn 1998 als 17-Jährigen missbraucht zu haben, wie der «Tages-Anzeiger» publik machte. Frochaux soll ihn in sein Chalet in Torgon VS eingeladen haben. Dort habe ihn der Geistliche auf den Mund geküsst und seinen Penis angefasst. Plötzlich habe E. das Glied des Pfarrers im Mund gehabt. Der Pfarrer war damals 46-jährig und habe eine väterliche Beziehung zu E. gehabt, der ihm als Ministrant und später als Teilzeitorganist diente.

Im Freiburger Palast des Bischofs soll es ein Dossier gegen Frochaux geben, das bei seinem Amtsantritt 2011 an Morerod übergeben wurde. Doch nichts geschah. Erst Ende 2019 informierte der Bischof die Polizei.

Inzwischen hat das Bistum Lausanne-Genf-Freiburg eine interne Untersuchung angeordnet «betreffend das nicht Weitergeben von Informationen, Mangel an Urteilsvermögen und das Verschwinden von Dokumenten».

«Das reicht nicht», sagt Abgottspon. «Im Zusammenhang mit der systematischen Vertuschung des sexuellen Missbrauchs in den Reihen der römisch-katholischen Kirche hat sich immer wieder gezeigt, dass hier der Rechtsstaat aktiv werden muss.» Bischof Morerod gebe sich als der grosse Aufklärer und Aufräumer, «der Eindruck bleibt aber, dass er erst jetzt auf den grossen Druck der Öffentlichkeit und der Medien hin reagiert», sagt Abgottspon. «Natürlich gilt für ihn die Unschuldsvermutung. Aber ich bin beim Thema Kirche und sexueller Missbrauch sehr skeptisch geworden, wenn jemand das Unschuldslamm gibt.»

Mit der Strafanzeige, die nächste Woche eingereicht wird, wolle die Freidenker-Vereinigung eine externe Untersuchung in die Wege leiten, die «Licht ins Dunkel» bringen soll, sagt Abgottspon: «Der Täterschutz muss aufhören. Die katholische Kirche ist kein Staat im Staat.»



