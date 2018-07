Auf einer Anhöhe mit Blick über die Stadt liegt der Hof der Familie Fäh. Es ist der grösste in St. Gallen. Rund hundert Kälber, Kühe und Rinder, ein paar Sauen, Legehühner. Aus der Stadt unten kommen sie gerne hierher, die Kleinen zum Tiereschauen, die Grossen zum Bräteln am Waldrand. Wieder andere beziehen hier ihre Entrecotes und Schulterstücke. Seit drei Jahren verkauft die Bauernfamilie Schweine- und Kalbfleisch direkt ab Hof. Die Idee stammt von der Bäuerin, Petra Fäh. Sie ist Vorstandsmitglied des Kantonalen Bäuerinnenverbandes St. Gallen. Ihren Mann, den Skeptiker, musste sie erst überzeugen. Sie setzte sich durch – und zieht eine positive Bilanz: «Ich habe einen höheren Stundenlohn als in meinem gelernten Beruf als Medizinische Praxisassistentin.» Zwar steht sie manchmal bis spätabends im Keller und vakuumiert Fleisch, dafür liegt im Winter nachmittags auch mal ein Kaffee drin.

Petra Fäh ist eine von vielen Frauen, die das Gesicht der Bauernbetriebe verändern. Die weibliche Beteiligung in der Landwirtschaft steigt. «Früher war der Job für viele Frauen zu hart, weil er enorme Körperkraft erforderte. Das änderte sich mit der Mechanisierung», sagt Sandra Helfenstein, Mediensprecherin beim Schweizer Bauernverband. Auch die geschlechts­spezifischen Vorstellungen haben sich geändert.

Der Anteil der Frauen, die eine Lehre zur Landwirtin machen, nimmt seit Jahren zu. Kurz vor der Jahrtausendwende lag er noch bei 4,7 Prozent. 2017 waren bereits 13,6 Prozent der Lehrabgänger weiblich. Deutlich stärker vertreten sind die Frauen bei der Landwirtschaftslehre mit Schwerpunkt Biolandbau. Dort lag ihr Anteil in den letzten vier Jahren konstant bei 20 bis 30 Prozent. Gleichzeitig gewinnt die Bioproduktion immer mehr an Bedeutung. Während die Anzahl Landwirtschaftsbetriebe total abnimmt, kommen jedes Jahr Hunderte von neuen biologischen Betrieben dazu.

Eingeheiratete müssen auf dem Hof eine Nische finden

Wie verändert sich die Landwirtschaft, wenn sie weiblicher wird? «Frauen haben grundsätzlich eine höhere Sensibilität für Themen wie Umwelt, Tierwohl oder Soziales», sagt Sandra Helfenstein. «Sie messen diesen Anliegen – auch als Konsumentinnen – in der Tendenz einen höheren Stellenwert bei als Männer.»

Grafik vergrössern

Während sich Schweizer Höfe in den vergangenen Jahren in traditionellen Bereichen, etwa in der Milchwirtschaft, zunehmend spezialisierten, wuchs die innerbetriebliche Diversität – und hier sind die Frauen führend. Der Agrar­bericht 2015 zeigt, dass es hauptsächlich Frauen sind, die Bereiche wie Beherbergung, Gastronomie und soziale Arbeit verantworten. Auch viele Institutionen für Menschen mit Suchtproblemen, Lernschwierigkeiten oder Behinderungen funktionieren als Agrarbetriebe. «Frauen tragen zur Vielfalt in der Landwirtschaft bei», sagt Regina Fuhrer, Präsidentin der Kleinbauern-Vereinigung. «Hätten sie politisch mehr Gewicht, käme das auch in der Verbandspolitik zum Tragen. Doch gemessen an ihrer Bedeutung sind Frauen in der ­bäuerlichen Politik völlig untervertreten.»

Regina Fuhrer weiss, wovon sie spricht, wenn sie sagt, dass Frauen «viel Energie brauchen, wollen sie sich in der Landwirtschaftspolitik behaupten». Als Präsidentin von Bio Suisse war sie zehn Jahre lang eine der wenigen Frauen mit hohem Amt im dichten Agrarverbandsnetz. Und als Quereinsteiger-Landwirtin – «ich war Städterin, klassisch» – wurde ihr von den Bauernkollegen manch schräger Blick zugeworfen.

Viele haben keine landwirtschaftliche Lehre

Dass eine weibliche Landwirtschaft oft kreativer und moderner sei, liege auch daran, dass Frauen zu Beginn häufig Aussenseiterinnen seien, sagt Fuhrer. Heiraten sie in einen Hof ein, müssen sie neben Partner und Schwiegereltern erst ihren Platz finden. Etwa, indem sie einen eigenen Betriebszweig aufbauen. Viele sind weder auf einem Bauernhof aufgewachsen noch haben sie eine landwirtschaftliche Lehre absolviert. Das mache sie aufgeschlossener für neue Ideen, sagt Fuhrer.

Die jüngere Generation der Landwirtinnen kommt aber auch immer öfter durch die Familie zum eigenen Hof. Dass der Sohn Vorrang hat, ist längst nicht mehr klar – wenn er denn überhaupt will. Oder es kommen gleich beide zum Zug. Fuhrers haben kürzlich den Biobetrieb im bernischen Burgi­stein an Tochter und Sohn gemeinsam übergeben.

Nach einer Scheidung steht die Bäuerin schlecht da

Adrian Sidler ist Unternehmens­coach und leitet das Zürcher Förderangebot «Innovativi Puure», das vom Kanton unterstützt wird. Für ihn sind Frauen vielfach die besseren Unternehmerinnen: «Sie sind tougher und geben weniger rasch auf, wenn sie einmal eine Idee umgesetzt haben.»

Wobei für viele Frauen das eigene Geschäftsmodell vor allem eins bedeute: mehr Arbeit. «Neben Haushalt, Betrieb und Kindern führt die Bäuerin dann einfach noch den Hofladen», sagt Coach Sidler. «Dabei wird es für Frauen immer wichtiger, dass sie ihr eigenes Ding machen und selber Geld verdienen – auf oder neben dem Hof.»

Vorsorge kann zum Problem werden

Wie zentral das ist, zeigte 2016 ein Bericht des Bundesrats über die Situation der Frauen in der Landwirtschaft. Er hielt fest, dass vor allem Scheidungen ein Risiko bedeuten. Denn die Ersparnisse eines Bauernehepaars fliessen meist direkt in den Hof. Das bei einer Trennung auseinanderzudividieren, ist nicht leicht. Auch Unterhaltszahlungen und die Altersvorsorge können zum Problem werden, wenn der Hof nicht genug Geld abwirft.

Es ist deshalb ein gutes Zeichen, dass sich auch bei der Leitung der Landwirtschaftsbetriebe langsam etwas tut. Zwar werden immer noch 94 Prozent aller Bauernhöfe in der Schweiz von Männern geführt. Aber die Zahl der Frauen, die Chefinnen auf dem eigenen Betrieb sind, wuchs in den beiden Jahren 2016 und 2017 um 4,6 beziehungsweise 5 Prozent. Und damit deutlich stärker als in den Jahren zuvor. (SonntagsZeitung)

Geisskäse, Tees und ein Rustico für Agrotouristen Will Werte vermitteln: Agronomin und ­Bergbäuerin Claudia Gorbach mit ihren Geissen. Foto: Stephan Bösch Als Claudia Gorbach vor 20 Jahren an der Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften in Zollikofen BE studierte, war sie eine von sieben Frauen unter mehr als hundert Männern. «Da herrschte schon ein urchiges Klima. Wir Frauen mussten uns beweisen», sagt Gorbach. Denn die meisten Männer waren auf Bauernhöfen aufgewachsen, sie selber aber nicht. Heute liege der Frauenanteil in Zollikofen bei über einem Drittel. Und Gorbach hat sich mehr als bewiesen. Sie führt seit fast sechs Jahren einen Bio-Bergbauernhof im Tessiner Tal Val Colla. Drei kleine Häuser aus Stein, 1100 Meter über Meer, nur zu Fuss erreichbar, knapp einen Kilometer vom nächsten Ort entfernt. Den Strom liefert die Solaranlage. Auf dem Hof lebt die 49-Jährige mit ihrem Mann, zehn Berggeissen, sechs Engadiner Schafen, drei Eseln, Hühnern, Enten, einem Hund und vier Katzen. Gorbachs Mann arbeitet vier Tage die Woche als schulischer Heilpädagoge in St. Gallen. Von selber wäre er nicht auf die Idee gekommen, in einem abgelegenen Tessiner Bergdorf einen Hof zu kaufen, glaubt die Bergbäuerin. Denn reich wird man damit nicht. Das sei ihr auch nicht so wichtig. «Biodiversität, das Leben mit den Tieren, Kreativität, Freude: Das sind die Werte, die ich vermitteln will.» Die Agronomin verkauft Geiss­käse, aber das ist längst nicht alles. Seit drei Jahren setzt sie auf Agro­tourismus. Sie vermietet einen renovierten Rustico auf ihrem Grundstück an Touristen. Und sie hat ein «Kaki-Projekt» lanciert. «Im Tessin gibt es Hunderte Kakibäume, aber nur die wenigsten Früchte werden verwendet.» Gorbach erntet die Kaki, trocknet und verkauft sie. Aus den Kräutern im Garten stellt sie Tees, Kräutersalz und -pfeffer her. Auch einen Aboservice bietet sie an. Zwei- bis dreimal im Jahr verschickt sie ein Überraschungs­paket an Abonnenten mit eigenen Produkten. Die Einnahmen reichen zum Leben. Aber es sei gut, zu wissen, dass auch noch ein zweites Einkommen da sei. (fko)