«Gebt uns eine faire Chance!»

Italien hat eine neue Regierung. Am Freitagabend haben die populistischen Koalitionspartner Cinque Stelle und Lega ihren Amtseid abgelegt. Europa ist besorgt. Lorenzo Fioramonti nimmt Stellung.

Italiens neue Regierung verspricht geringere Steuern, ein Grundeinkommen für Personen ohne Arbeit und eine Senkung des Rentenalters. Und das in einem der höchstverschuldeten Länder der Welt. Seid Ihr völlig verrückt geworden?

Nein, natürlich nicht.

An den Finanzmärkten ist man anderer Meinung.

Langsam. Die jüngsten Verwerfungen an den Börsen waren keine Reaktion auf unser Wirtschaftsprogramm, sondern auf den Umstand, dass Staatspräsident Sergio Mattarella sich geweigert hat, den Wirtschaftsminister zu akzeptieren. Unser Re­gierungsprogramm kennt man schon länger, und nachdem jetzt die neue Regierung doch noch zustande gekommen ist, erholen sich die Börsen.

Das macht das Wirtschafts­programm nicht besser.

Unsere Pläne sind vernünftig und durchdacht. Entscheidend ist, dass wir sie nicht auf einen Schlag umsetzen werden, sondern schrittweise und nach bestimmten Prioritäten. Dabei werden wir die Maastricht-Regel, nach der die Neuverschuldung nicht grösser als drei Prozent des Bruttoinlandprodukts sein darf, nicht verletzen.

Angesichts der Kosten, die Ihre Versprechen verursachen, ist das undenkbar.

Nein. Beim Grundeinkommen, dem «reddito di cittadinanza», werden wir vorläufig nur die Arbeitsämter finanziell besser ausstatten. Das kostet zwei Milliarden Euro. Auch die Steuersenkungen werden sukzessive erfolgen. Wir sind überzeugt, dadurch den Wirtschaftsmotor anwerfen zu können, was den Steuerertrag erhöhen wird. So können wir nach und nach wei­tere Massnahmen unseres Programms umsetzen.

Neue Schulden machen Sie sowieso.

Ja, aber wir werden die EU und die Investoren davon überzeugen, dass es produktive und damit qualitativ hochstehende Schulden sind.

Sind Sie sicher?

Absolut. In Italien gibt es seit zwanzig Jahren keine moderne, gesamtheitliche Wirtschaftspolitik. Der bisherige Ansatz war expansiv und zugleich klientelistisch. Wir verfolgen ebenfalls einen expansiven Ansatz, aber einen, der Wachstum generiert. Das ist der entscheidende Unterschied.

Wenn sich die neue Regierung an die Drei-Prozent-Regel halten will – warum fordert dann Ihr Koalitionspartner Matteo Salvini von der Lega, sie zu ignorieren?

Wir werden am EU-Gipfel Ende Juni nicht mit Erpressungsversuchen oder unverschämten Forderungen auftreten, sondern wir werden dafür plädieren, bestimmte Regeln und Mechanismen zwischen den Euroländern neu zu diskutieren und allenfalls zu ändern. Mehr oder weniger alle Regierungen missachten einige dieser Regeln, während andere Vorgaben auf allzu pingelige Weise durchgesetzt werden. Auch der französische Präsident Emmanuel Macron fordert Reformen und Neuverhandlungen.

Die «Financial Times» schrieb, Rom habe den modernen Barbaren die Tore geöffnet. Damit sind unter anderem Sie und Ihre Partei gemeint. Irritiert Sie die breite internationale Ablehnung nicht?

Doch. Unsere Aufgabe wird darin bestehen, verantwortungsvoll, intelligent und mutig zu agieren und dadurch den Märkten und der Welt zu beweisen, dass wir keine Barbaren sind. Wir sind alles andere als dumm, wir wissen genau, was wir wollen. Und wir werden es in Absprache mit den europäischen Institutionen umsetzen. Gebt uns eine faire Chance, beurteilt uns aufgrund unserer Taten und aufgrund der erzielten Resultate.

Sowohl Lega als auch Cinque Stelle gelten als euroskeptische Parteien. Ist der Italexit, der Austritt Italiens aus der EU, für Sie eine Option?

Nein, obwohl die Skepsis gegenüber dem Euro mittlerweile zwei Drittel der Italiener teilen. Aber nicht die Gemeinschaftswährung ist das Problem, sondern wie sie gehandhabt wird. Unser Ziel ist es, eine Diskussion über neue Regeln innerhalb der Eurozone anzustossen. Zum Beispiel, was die Austeritätspolitik betrifft. Oder die Frage, ob die EU nicht solidarischer sein sollte. Oder ob die Drei-Prozent-Regel unter bestimmten Umständen nicht flexibler anzuwenden wäre. Oder ob Deutschland nicht viel energischer gegen seinen skandalös hohen Handelsüberschuss vorgehen sollte. Das ist alles andere als verrückt. Aber lassen Sie mich einen Vergleich aus der Schule machen.

Bitte.

Zuerst überzeugt der Schüler die Lehrerin, dass er fähig ist, zu lernen. Und dann sagt er: «Liebe Lehrerin, jetzt, wo ich meine Fähigkeiten bewiesen habe, würde ich gerne einige Vorschläge machen, um Ihren Unterricht zu verbessern.»

Italien als fiskalpolitischer Musterschüler, das ist eine Vorstellung wie aus einem Science-Fiction-Film. Sie klingen besänftigend und massvoll, was man von der ständigen Anti-EU-Polemik des Lega-Chefs Matteo Salvini nicht behaupten kann.

Salvini hat mit internationalen Verhandlungen keine Erfahrungen. Aber er ist ein intelligenter Mann und wird lernen, wie man diese Dinge angeht. Vorderhand wird er sich um Innenpolitik kümmern, während sich andere mit internationalen Verhandlungen befassen.

«Erst später hat die Partei auch eine internationale Vision entwickelt.»

Ihre Partei, die Bewegung Cinque Stelle, wird gemeinhin als populistisch bezeichnet. Stört Sie das?

Der Begriff Populismus geht historisch auf die People’s Party zurück, die Ende des 19. Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten entstanden ist. Sie hat eine wunderbare Geschichte, weil sie die Interessen der armen Bauern gegenüber der reichen industriellen ­Elite vertrat. Von der Sprachgeschichte her gesehen habe ich also nichts dagegen, ein Populist zu sein.

Und nicht sprachgeschichtlich gesehen?

Wenn der Begriff Populismus bedeutet, auf der Seite jener zu stehen, die wenig haben, wenn er bedeutet, an eine bessere Welt und an die Rettung der Umwelt zu glauben – dann bin ich gerne Populist. Stattdessen wird der Begriff auf abschätzige Weise für jene verwendet, die sich dem Mainstream widersetzen.

Vor allem glauben Populisten, als einzige den wahren Volkswillen zu vertreten. Trifft das auf die Cinque Stelle zu?

Das glaube ich nicht. Aber wir sind eine Bewegung, die den Zorn jener auffängt, die sich seit Jahren von der italienischen Wirtschaft und Politik ausgeschlossen fühlen. Ursprünglich entstanden die Cinque Stelle als Rebellion gegen einen italienischen Missstand. Erst später hat die Partei auch eine internationale Vision entwickelt, in deren Zentrum die Ökologie steht. Heute ist es die einzige italienische Öko-Bewegung.

Jetzt klingen Sie geradezu linksgrün. Und mit dieser Haltung wollen Sie mit der rechtsnationalistischen Lega eine Koalition bilden? Viel Vergnügen. Sie haben an einer südafrikanischen Universität gelehrt …

... ja, auch in den USA, in Deutschland und gelegentlich als Gastdozent an der ETH Zürich. Ausserdem ist meine Frau Deutsche.

Eben. Was haben Sie mit einem xenophoben Rabauken wie Salvini gemeinsam, der eine Hetzjagd auf 500'000 illegale Migranten veranstalten will?

Ich weiss, ich weiss. Aber zunächst einmal vertritt die Lega wirtschaftspolitisch viele Positionen, die man als traditionell links bezeichnen kann. Hier gibt es durchaus Berührungspunkte mit uns. Was die Migration betrifft, besteht tatsächlich noch Verhandlungsbedarf. Jedenfalls ist die Lega nicht grundsätzlich gegen Immigration, sie will lediglich die illegale Einwanderung stoppen. Und wenn unsere Koalition erst einmal zu regieren begonnen hat, werden Salvini und seine Gefolgsleute zuhören und gewisse Dinge verstehen.

Welche zum Beispiel?

Dass der Westen durch illegale Bombardements und militärische Aktionen an den Migrationswellen aus dem Nahen Osten mitschuldig ist. Ausserdem plündern unsere Unternehmen die natürlichen Ressourcen afrikanischer Staaten, unterstützen Diktaturen, korrumpieren in Entwicklungsländern die öffentliche Verwaltung. Das Migrationsproblem ist auch die Folge einer verfehlten internationalen Wirtschaftspolitik.

Nie und nimmer wird Lega-Chef Salvini solchen Äusserungen zustimmen.

Da könnten Sie sich täuschen.

(Tagesanzeiger.ch/Newsnet)