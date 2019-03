«Gewisse Politiker wurden jahrelang wie Sonnenkönige behandelt»

Peter Rothenbühler kennt die welsche Polit- und Medienszene wie kein anderer: Der 70-Jährige ist der einzige Journalist, der auf beiden Seiten des Röstigrabens als Chefredaktor arbeitete.

Broulis, Maudet, de Quattro, Darbellay. Innert weniger Wochen haben vier welsche Regierungsrätinnen und Regierungsräte Journalisten und Medienhäuser verklagt. Was ist da los?

Diese Klagen sind tatsächlich schwer nachzuvollziehen. Regierungsräte aus Bern oder Zürich würden nie derart gegen kritische Journalisten vorgehen.

Weshalb nicht?

Deutschschweizer Politiker sind sich gewohnt, dass Medienvertreter kritisch recherchieren. In der Romandie erachten sie Recherchen schnell mal als eine Verschwörung.

In allen Parteien?

Besonders verbreitet sind Verschwörungstheorien beim welschen Freisinn, der Partei von Maudet, Broulis und de Quattro. Als der «Tages-Anzeiger» als Erster kritisch über Pascal Broulis berichtete, ging die FDP Waadtland sofort zum Gegenangriff über. Man fragte sich: «Was hat dieser Zürcher Journalist jetzt gegen die FDP?»

Warum sind Politiker aus der Romandie klagefreudiger?

Hier zeigt sich wahrscheinlich auch der kulturelle Einfluss Frankreichs. Die Gerichte in Frankreich sprechen bei Persönlichkeitsverletzungen schnell hohe Schadenersatzsummen. Deshalb klagen in Frankreich Prominente und Politiker auch so häufig.

Wurden Sie auch verklagt?

Natürlich, mehrmals. Der spektakulärste Fall endete aber glimpflich: Ich musste nur einen Euro Schadenersatz zahlen.

Erzählen Sie.

Nicolas Sarkozy wurde von seiner Frau Cécilia verlassen. Wirklich alle Journalistinnen und Journalisten in Paris wussten das, aber niemand getraute sich, das zu schreiben. Einzig die kleine Schweizer Boulevardzeitung «Le Matin» berichtete. Weil wir in den meisten Punkten recht erhielten, blieb dann für Sarkozy die Summe von einem Euro. Aber das war eine Ausnahme. Die Regel sind fünfstellige Summen.

Sind die Journalisten in der Romandie zahmer?

Ganz sicher sind sie staatsgläubiger. Man hat insgesamt einen grösseren Respekt vor den Institutionen. Und die Romandie ist halt noch kleiner als die Deutschschweiz: Man kennt sich – und ist deswegen nett zueinander. Gewisse Politiker wurden jahrelang wie Sonnenkönige behandelt. Journalisten wandten sich von Kollegen ab, die unangenehme Fragen recherchierten.

Erzählen Sie.

Wir hatten die Genfer Regierungsrätin und spätere Bundesrätin Micheline Calmy-Rey auf Gerüchte angesprochen, wonach sie eine Person in der Genfer Verwaltung bevorteilt habe. Calmy-Rey selber fand es übrigens gut. Sie kannte die Gerüchte und war froh, diese dementieren zu können. Die Kollegen aber waren entsetzt. Auch der Presserat stellte damals fest, es sei schon übergriffig gewesen, diese Frage überhaupt aufzugreifen.

Ist das noch so?

Ich sehe ermutigende Zeichen. In der Affäre Pierre Maudet haben welsche Journalistinnen und Journalisten exzellente Arbeit geleistet. Der Chefredaktor von «24 heures» hat im Zusammenhang mit der Berichterstattung über Pascal Broulis in einem Editorial selber eingeräumt, man sei mit Politikern zu umsichtig umgesprungen. Früher wurde dort Broulis noch als «Präsident der Waadtländer Bevölkerung» betitelt.

Was halten die Welschen von ihren klagefreudigen Politikern?

Dass zum Beispiel ein gut verdienender Freisinniger wie Pascal Broulis jetzt wegen missliebiger Berichterstattung Geld will, das kommt ganz schlecht an. Und Pierre Maudet hatte anfänglich noch den Rückhalt in Genf. Man hielt sich lange an der Vorstellung fest, er sei das Wunderkind der Genfer Politik. Und er hat ja auch einiges geleistet. Aber das ist jetzt vorbei. Seine Umfragewerte sind schlecht.

Weshalb?

Die Reise nach Abu Dhabi hätte ihm die Genfer Bevölkerung wohl noch verziehen. Aber dass er die Bevölkerung zunächst belogen hat, das nicht mehr. Gerade bei diesem Fall zeigt sich eine Schwäche der welschen Politiker.

Nämlich?

In der Deutschschweiz haben die meisten Politiker verstanden, dass sie nach einem Fehler reinen Tisch machen müssen. In der Romandie ist man hier noch auf dem Stand von vor 30 Jahren: Viele Politiker denken, es reiche, nur immer das Nötigste zu sagen. Sie hoffen, es bleibe alles unter dem Deckel. Das tut es aber nicht.

(SonntagsZeitung)