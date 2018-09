Grosseinkäufer von Luxushotels und Spitälern sucht Kapital

Das Gedränge an der Aktienkonferenz Investora diese Woche ist gross – grösser als in früheren Jahren. Investoren sind auf der Pirsch. Wo lohnt es sich noch anzulegen? Mit ihren Vorträgen versuchen kleinere und mittlere Schweizer Unternehmen die Investoren zu überzeugen. Mittendrin Antoine Hubert, Mehrheitsaktionär und Delegierter des Verwaltungsrats der Aevis Victoria. Der eng geschnittene blaue Anzug ist etwas zerknautscht, die Haare fallen über den Hemdkragen. Der 52-Jährige fällt auf unter den vielen grauen Personen im dunklen Anzug. Der Walliser könnte ein Bruder von Christian Constantin sein.

Hubert wirbt für seine Luxushotel- und Spitalgruppe. Zusammen mit Michel Reybier besitzt er 79,5 Prozent an der börsenkotierten Aevis Victoria. Dieses oder nächstes Jahr möchte Hubert den Immobilienteil der Spitalgruppe abspalten und separat unter dem Namen Infracore an die Börse bringen. Damit will er eine Expansion finanzieren und Schulden abbauen.

Das Victoria-Jungfrau in Interlaken war sein billigster Kauf. Bild: PD

Das Weibeln hat Hubert nötig. Schliesslich schrieb Aevis Victoria im ersten Halbjahr rote Zahlen. Der Verlust betrug 1,5 Millionen Franken. Der Umsatz sank um 5 Prozent, und die Schulden sind auf 1,4 Milliarden Franken angestiegen. Doch das ficht Hubert nicht an. Er begründet den schlechten Zahlenkranz: «Das Eden au Lac in Zürich wird umgebaut und war temporär sogar geschlossen; diverse Spitäler sind im Umbau, die Villa im Park in Rothrist etwa war so fast geschlossen.» Für die Zukunft ist Hubert optimistisch, wieder Gewinn zu erzielen.

Mit 25 machte er sich wegen Misswirtschaft strafbar

Antoine Hubert ist eine Kämpfernatur. Mit 18 Jahren zieht er bei seiner Mutter aus, beginnt eine Elektrikerlehre, macht sich bereits mit 21 Jahren selbstständig. Er beginnt eine Unternehmerkarriere als Handyverkäufer, startet mit 25 Jahren ein Möbelpolstergeschäft, meldet Bankrott und macht sich strafbar wegen Misswirtschaft und ungetreuer Geschäftsführung. Doch Hubert lässt sich nicht unterkriegen und einigt sich ausser­gerichtlich mit einem Privat­kläger. «Es war eine Jugendsünde, ich habe etwas falsch gemacht», erklärte er vor ein paar Jahren der «Handelszeitung». Später wurde er Immobilienunternehmer, stieg in das Geschäft mit den Spitälern ein. Dann lernte er den reichen französischen Hotelier Michel Reybier kennen und entdeckte das Geschäft mit Luxushotels. In der Reichsten-Liste des Wirtschaftsmagazins «Bilanz» wird er mit einem Vermögen von 400 bis 450 Millionen Franken aufgeführt.

Als Privatperson besitzt er die Wirtschaftszeitung «L’Agéfi». «Seine welsche Wirtschaftszeitung wurde mir vor ein paar Jahren von Hubert zum Kauf angeboten», erklärt ein Verleger an der Aktienkonferenz Investora. Doch er habe dankend abgelehnt. Hubert tritt aber derzeit mehr als Käufer von Unternehmen auf statt als Verkäufer. Denn sein Expansionshunger ist als Chef von Aevis Victoria nach wie vor gross.

130 Millionen für das Widder in Zürich waren ihm zu viel

Als Wachstumsziel strebt er die Aufstockung auf bis zu 25 Privatspitäler an. Heute sind es 16, dazu kommen 13 Medical Center. Kürzlich hat Aevis die Berner Klinik ­Siloah und das Medgate Health Center geschluckt. Gerne hätte Hubert die Bieler Privatklinik ­Linde gekauft, doch die wurde ihm von der konkurrierenden Hirs­landen-Gruppe weggeschnappt. Auch beim Bieterkampf um den Tele­medizin-Anbieter Lifewatch ist Aevis unterlegen. Auf dem Kaufzettel von Hubert stehen auch ­weitere Luxushotels. Für das 5-Stern-Hotel Widder in Zürich hat er mitgeboten. Doch das war ihm dann doch zu teuer. 130 Millionen Franken hätte er zahlen müssen, verrät er.

So günstig, wie er zur Luxus­hotelgruppe Victoria-Jungfrau Collection 2014 gekommen sei, werde er es wohl nicht mehr schaffen. Die Luxushotels Victoria-Jungfrau in Interlaken und das Zürcher Eden au Lac samt Immobilien kosteten 85 Millionen Franken. «Das war der billigste Kauf je», erklärt er. Zusätzlich übernahm die Aevis-Gruppe den Betrieb des Luxushotels Palace in Luzern und des 5-Stern-Hotels Bellevue in Bern, das der Eidgenossenschaft gehört.

Den Managementvertrag für das Palace hat Aevis Victoria aber auf Ende September verloren, wie Hubert bestätigt. Künftig wird es von der First Swiss Collection geführt, die auch die Immobilie besitzt. Dahinter steckt der Chinese Yunfeng Gao, der unter anderem das Frutt Lodge in Melchsee-Frutt besitzt. Der chinesische Geschäftsmann war vor fünf Jahren auch an der Luxushotelgruppe Victoria-Jungfrau Collection interessiert, bevor Hubert nach einem harten Übernahmekampf gegen die Hotelierfamilie Manz zum Handkuss kam. Doch der ehemalige Elektriker lässt sich auch als Luxusinvestor nicht aus der Ruhe bringen. Er sucht weiter nach Perlen unter Hotels und Spitälern. (SonntagsZeitung)