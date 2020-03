Hazel Brugger, Peach Weber & Co. bleibt nur der Galgenhumor

Die Vorgabe ist unmissverständlich. Der Bundesrat erliess am Freitag wegen der Corona-Krise ein Verbot für alle Veranstaltungen ab 100 Personen bis Ende April. In Restaurants, Bars und Diskotheken dürfen sich sogar nur maximal 50 Personen aufhalten.

Bühnenkünstler werden somit per sofort in die Zwangsarbeits­losigkeit geschickt. Komikerinnen und Komiker sind besonders betroffen. Als Selbstständigerwerbende, die in der Regel ohne Subventionen auskommen, verlieren viele von ihnen auf einen Schlag ihr gesamtes Einkommen.

Wie gehen sie mit der Situation um? Haben Sie den Humor trotzdem nicht verloren? Wir haben uns bei den wichtigsten Satirikern und Comedians des Landes umgehört.

Simon Enzler

So muss es sein, wenn man pensioniert wird. Man möchte gerne weiterarbeiten, aber man darf nicht. Immerhin geht bald die Fischereisaison wieder los. Und bis dahin kann ich noch Fenster putzen, den Garten auf den Frühling vorbereiten usw. Das Wichtigste ist aber wohl, den Humor nicht zu verlieren. Denn erstens hat jede Krise ein Ende. Und zweitens passt diese Situation eigentlich gut in die Fastenzeit.

Frölein Da Capo

Jetzt, wo beide Kinder vorläufig zu Hause sind, ist das mit dem «Arbeitslos» so chli relativ. Ich fürchte, ich werde weiterhin jede Menge zu tun haben – nur halt ohne Applaus. Glücklicherweise schreibe ich noch Kolumnen und habe einen Mann, dem ich schamlos auf der Tasche liegen werde. Aber es wird viele in unserer Branche sehr hart treffen. Künstlern, Veranstaltern und Theatern geht es schnell mal an die Existenz. Dort hoffe ich auf ­unbürokratische Lösungen und ­Solidarität.

Renato Kaiser

«Sie sind nun zwangsarbeitslos, wie fühlen Sie sich?» Ganz schön freche Frage, mein Freund! Aber wenn Sie mich schon fragen wie einen Fussballer direkt nach der Niederlage, sag ichs doch auch gleich in Fussballsprache: Wir müssen nach vorne schauen, Spiel für Spiel, und es geht nicht um mich – es geht ums Team. Spass beiseite: Die Situation ist schwierig, wir alle sind am Rotieren. In meinem persönlichen Fall ist es so, dass ich in den letzten Jahren das Privileg hatte, viel arbeiten zu dürfen – und gleichzeitig bin ich daran ge­scheitert, ab und zu auch mal Ferien zu machen. Darum versuche ich mir die Krise als wohlverdiente Zwangsferien schönzureden.

Peach Weber

Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich mir letztes Jahr vorgenommen hatte, von Februar bis Mai das neue Programm zu schreiben, und deshalb praktisch keine Auftritte annahm. Dadurch ändert sich für mich nicht viel, ich bin zu Hause und schreibe am Programm «Gäxplosion» für den Herbst. Allerdings ist es nicht sehr einfach, im Moment lustige Sachen zu schreiben . . . Die Frage nach den Finanzen erübrigt sich bei mir. Ich bin jetzt 42 Jahre unterwegs, und die Säle waren und sind immer voll. Ich bin selbstständig und wusste immer, dass ich mich auch im Alter selber finanzieren muss. Das ist mir gelungen.

Beat Schlatter

In den vergangenen Tagen besuchte ich auf verschiedenen Friedhöfen meine verstorbenen Freunde und Familienmitglieder und gedachte ihrer. Da war die Ansteckungsgefahr sehr gering. Als es mit dem Virus losging, blieb ich vier Tage ununterbrochen, rund um die Uhr, zu Hause. Aber irgendwann hatte ich in der eigenen Wohnung den Hals voll und wollte am liebsten eine grosse Mulde bestellen und sämtlichen Gerümpel hineinwerfen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt wurden bei mir vier Vorstellungen abgesagt. Grosse Schwankungen beim Salär auszuhalten, ist man sich als Künstler von Kindesbeinen an leider gewohnt. Von daher sind wir gegenüber den regelmässig Verdienenden vielleicht in einem leichten Vorteil.

Claudio Zuccholini

Ich bin ja schon seit dieser Woche im ­Homeoffice-Modus. Laufend werden Veranstaltungen und Vorstellungen abgesagt. Abgesehen von der finanziellen Seite bin ich sehr gerne zu Hause und habe meinen Netflix-Konsum stark nach oben geschraubt. Wenn es so weitergeht, dann bin ich bald durch! Doch da nun die Schulen geschlossen werden und meine Frau in einem medizinischen Beruf tätig ist und somit arbeiten gehen muss, bin ich neu auch vermehrt Tagesmutter, Koch und Kinderanimateur in einem. Hoffentlich wird auch etwas von der Soforthilfe des Bundes für Freigewerbler, der ich bin, für mich abfallen.

Hazel Brugger

(via Twitter)

Ich bin, wie es aussieht, die nächsten paar Monate über zwangsarbeitslos. Falls ihr in Köln wohnt, in einem medizinischen Beruf arbeitet und schulpflichtige Kinder habt, kann ich gerne tagsüber auf die aufpassen. Das klingt zwar creepy, aber ich meine das ernst.

Helga Schneider

Zwangsarbeitslos trifft es auf den Punkt. Aber ich werde die Zeit für Büroarbeiten, Regiearbeit und Liegengebliebenes nutzen. Mit einem Last-Minute-Flug wirds wohl eher schwierig! Kulinarisch wird es etwas eng diese Tage, da die grosse Masse sich für den Rest des Lebens eindeckt und die Regale in den Supermärkten leer sind. Also unter dem Strich wohl auch eine Zwangsdiät! Die Absagen der Vorstellungen kurz vor der langen Sommerpause bedeuten einen wirtschaftlichen Genickbruch. Mein Tourneeplan war voll. Es trifft nicht nur mich, auch meine Techniker und mein Management. Alles KMU. Alle rotieren. Veran­stalter, Agenturen und Künstler. Hier geht es bei uns allen um die Existenz.

Patti Basler

Was ich jetzt mache? Ich wasche vor allem meine Hände. Meist in Unschuld. Und poliere danach turbo­tippend meine Tastatur. Ich würde sogar für eine Sonntags­postille schreiben, wenn man mich liesse. So weit hat mich das Virus schon gebracht. Wie ich über die Runden komme? Runden ist gut. Momentan heisst es natürlich eher abrunden. Gürtel enger schnallen. Tut mir ohnehin gut. Ist ja zum Glück Fastenzeit mit Fast-End-Zeit-Stimmung. Und ich bin katholisch. Passt.

Lapsus

Für uns gilt, was für alle in der Schweiz gilt: das Beste draus machen. Es bietet sich uns nun die Chance, an neuen Projekten zu arbeiten. Und zwar für einmal in aller Ruhe. Sonst haben wir nie genug Zeit dafür. Und dann freuen wir uns auch, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Oder genauer: mit den Kindern. Unsere Frauen arbeiten ja noch, zum Glück.

Kiko

Ich betrachte die Situation als Chance und versuche mit anderen Komikern so rasch wie möglich ein tägliches Online-Comedy-Format zu starten. Bis es so weit ist, halte ich meine Follower mit Storys, Beiträgen und Memes auf Instagram und Facebook bei Laune.

Stefan Heuss

Meine Grossmutter hatte zwei Kriege und die Spanische Grippe erlebt, und trotzdem ist ihr nie der Humor abhandengekommen. Ich nehme sie mir zum Vorbild und denke, dass auch Corona für uns irgendwann Geschichte sein wird. Da ich nun im Moment keine Auftritte mehr habe, habe ich viel Zeit für Neues. Auf jeden Fall sehe ich mich auch nach neuen Verdienstmöglichkeiten um. Wer weiss, vielleicht wird ja jetzt auch endlich die Privatwirtschaft auf mich aufmerksam. Denn für Geld würde ich auch mal etwas Unlustiges entwickeln.

Andreas Thiel

Na ja, meine Verträge wurden ja schon vor einiger Zeit von den Theaterleiterinnen und Theaterleitern persönlich aufgelöst. Dass nun die Vorstellungen meiner Kolleginnen und Kollegen direkt vom Bundesrat verboten werden, zeigt, wie gefährlich Lachen ist. Es soll ja auch überhaupt nicht gesund sein. Da Humor sogar süchtig macht, habe ich mir schon überlegt, für meine Kollegen eine Entziehungskur anzubieten.

Charles Nguela

Ich stehe noch immer unter Schock! Über zehn Shows musste ich absagen. Und das im Frühling, wo man sich sonst das Polster anlegt, um in der Sommerpause über die Runden zu kommen. Mein Leben hat sich gerade um 180 Grad gedreht. Aber es muss im Moment so sein, da müssen wir alle zusammen durch.

Ursus & Nadeschkin

In der kommenden Woche tun wir das, was wir in den letzten Wochen auch getan haben: Wir proben von früh bis spät in der Manege des Circus Knie und freuen uns auf die Premiere, die Ende Woche stattfindet. Dann werden wir merken, dass kein Mensch im Publikum sitzt, und gehen nach Hause. Dort bleiben wir dann und warten, bis der Bundesrat Bescheid sagt, dass wir wieder auftreten dürfen.



