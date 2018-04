«Heute lass ich Gäste direkt rauswerfen»

Frau Hahnemann, Sie sind seit 25 Jahren Köchin, Sie besitzen seit fast 25 Jahren eine ­Cateringfirma. Und da . . .

. . . fragen Sie sich, wieso es ein Vierteljahrhundert gedauert hat, bis wir in der Branche über Gleichberechtigung und weibliche Führung reden? Gute Frage. Ich glaube tatsächlich, dass erst Donald Trump das ermöglicht hat.

Inwiefern?

Die #MeToo-Debatte mag sich an Harvey Weinstein entzündet haben. Aber wenn es Zeit ist, endlich über Frauenrechte zu sprechen, liegt es daran, dass das Mass voll ist. «Grab them by the pussy» – wenn ein solcher Mann zum US-Präsidenten gewählt wird, auch von Frauen, dann stimmt etwas nicht. Es brauchte ein bestimm­tes Klima, um Dinge offen anzu­sprechen.

Was bedeutet das für die Gastronomie?

Ein Beispiel: Kürzlich räumte der amerikanische Starkoch Mario Batali die sexuelle Belästigung von Mitarbeiterinnen ein. Das ist jetzt ein Riesenthema, obwohl der Fall, wie so viele andere, alt war. Jeder in der Branche hat früh über Batali geredet, es hat nur niemand zugehört.

Was heisst «nicht zugehört»?

Es wird verklausuliert erzählt. Da werden Kellnerinnen diskret beiseite genommen, und denen wird gesagt: Wenn der Mario zwei Bier hatte, dann wird er etwas seltsam, da bleibt man besser ausser Reichweite. So werden die Extremfälle in unserer Branche bisher gehandhabt.

Als bekannte Autorin und Unternehmerin hätten Sie doch Ihre Stimme erheben können.

Zumindest in meiner eigenen Firma habe ich dauernd über dieses Thema gesprochen. Und ich habe einige Männer wegen sexueller Belästigung gefeuert. Unter ihnen solche, die heute recht bekannt sind. Aber Namen zu nennen, führt hier nicht weiter.

Video: Der beste Koch der Schweiz

Wie läuft so etwas ab?

Auf einer Party versuchte etwa einer meiner Chefköche vehement, eine Praktikantin zu küssen. Nach viel Alkohol, aber das ist ja keine Entschuldigung. Kolleginnen erzählten es mir. Ich habe ihn sofort entlassen. In anderen Fällen war ich zu geduldig, das bedauere ich heute. Auf von uns ausgerichteten Festen gibt es immer noch Männer, die es für ein Kavaliersdelikt halten, einer Kellnerin an den Hintern zu fassen. Früher bin ich zu solchen Gästen gegangen und habe gesagt: Wenn das noch mal passiert, müssen Sie gehen. Heute lasse ich sie direkt rauswerfen.

Der Ton in der Gastronomie ist oft deftig. In Ihren Küchen gibt es keine Zoten?

Zumindest ist jedem klar, dass ich es nicht dulde. Ich erinnere alle Köche ständig daran. Es geht darum, ein Arbeitsklima zu schaffen, in dem sich alle wohlfühlen. Auch Anschreien ist tabu. Die Sexualisierung durchzieht in der Gastroszene alle Bereiche. Und die einzige plausible Antwort darauf, warum es ausgerechnet in unserer Branche so krass ist, lautet: Ständige Unterdrückung ist ein Mittel, um ein männlich bestimmtes System aufrechtzuerhalten.

Sie waren anfangs Tourköchin, auch für die Stones. War das nicht viel krasser?

Natürlich wurde im Team herumgeschlafen. Ich will nichts beschönigen, aber soweit ich das beurteilen kann, erfolgte das freiwillig. Kurzum: Wenn die Rock-’n’-Roll-Familie vor 20 Jahren weiter war als die Gastronomie heute, dann sollte uns das zu denken geben.

Die Restaurantszene gilt als eine der härtesten Branchen. Druck, Tempo, Stress.

Ja, ja, das alte Ventilargument. Dampf ablassen sei wichtig, sagen viele. Aber ich weiss, dass man auch ein Dreisternrestaurant führen kann, ohne zu brüllen. Die Härte des Business ist auch ein Mythos, den die Männer mühsam aufgebaut haben – die Küchenbrigaden von Auguste Escoffier, die Jungsclubs von Paul Bocuse. Es waren Männer, die aus Restaurants militärische Apparate formten. Nun will man uns weismachen, dass es nicht anders geht. Unsinn!

Sie sagen, Sie seien «pink von ­innen». Was meinen Sie damit?

Ich finde es für meine Arbeit wichtig, herauszustellen, dass ich eine Frau bin und stolz darauf. Mein Ehemann arbeitet seit drei Jahren in meiner Firma. Ich lege Wert auf seinen Rat. Aber beruflich habe ich das letzte Wort. Dieses Prinzip ist mir heilig. Es käme für mich nie infrage, ihn zum Partner zu machen. Ich finde es extrem wichtig, dass es Unternehmen gibt, die allein von Frauen geführt werden.

Warum spielt das eine so grosse Rolle?

Weil es Auswirkungen auf alles hat. Warum also so tun, als sei es nicht so? Alle Themen, die mit Führung zu tun haben, werden fast überall immer noch aus männlicher Perspektive gedacht. Aus Gewohnheit. Für den Machterhalt. Das sollten wir ändern.

Bilder: Blick in die Kühlschränke von Spitzenköchen

Zum Beispiel?

Viele Männer stört, dass Frauen in Meetings zu viel plaudern. Dabei ist Geplauder ein wichtiger sozialer Schmierstoff. Seit Jahrhunderten haben Frauen in grosser Runde gesessen, Gemüse geputzt, bei der Unterhaltung auch Probleme gelöst. Klatsch und Geplauder gehören in meine Küchenfirma! Es entspannt. Genauso ermuntere ich Mitarbeiterinnen, die unter Stress weinen müssen, dazu zu stehen. Ich weine auch.

Sie weinen bei der Arbeit?

Nicht dauernd. Aber als unsere Firma zum Beispiel den wichtigen Auftrag verlor, die Kantine des dänischen Parlaments zu betreiben, da habe ich das meinen Mitarbeitern unter Tränen mitgeteilt. Weinen kann so befreiend sein! Viele sehen es allerdings als Schwäche. Sie sagen dann: Die hat es nicht im Griff, sie heult ja schon wieder. Es gibt auch Frauen, die das so sehen.

Warum sind Frauen gegen Frauen?

Da gibt es viele Gründe. Besonders paradox war, dass die meisten unserer männlichen Köche inzwischen mehr als die Mindestzeit für den Erziehungsurlaub beantragen. Wir ermutigen sie dazu. Nun stellt sich raus: Viele ihrer Partnerinnen wollen das nicht. Wie es aussah, wollten die Frauen lieber die alleinige Kontrolle über das Kind. Als Mutter kann ich das sogar gut verstehen. Wenn wir Gleichberechtigung wollen, müssen wir uns da kritisieren lassen.

(SonntagsZeitung)