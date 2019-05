Hier sagt niemand Waffe, sondern «Sportgerät»

Zum Apéro morgens um 11 Uhr gibts Markbein. Zwei Knochen pro Person. Aber nur für die Ehrengäste. Ein paar ranghohe Militärs im tarnfarbenen Tenu B, ein paar Politiker aus dem Aargau sowie eine Handvoll verdienter Schützen sitzen unter Blachen an einem Tisch im Wald – konzentriert kratzen und saugen sie das Mark aus den Knochen. Es tropft von den Blachen und Bäumen, es ist eisig kalt an diesem Tag im Mai. Schüsse krachen ins Idyll. Salve um Salve!

Seit 7 Uhr in der Früh wird geschossen – am Sonntagmorgen, notabene. «Schützen sind Frühaufsteher», sagt Urs R. Boller, der die geladenen Gäste betreut und schaut, dass alle genug Knochen bekommen. Die Böller zum Auftakt haben garantiert alle 430 Einwohner der schön im Grünen gelegenen Gemeinde Habsburg aus dem Schlaf geschreckt – sofern sie nicht selbst unter den Schützen sind. Aber niemand wird reklamieren. «Das Habsburgschiessen ist kein Wurst-und-Brot-Schiessen, sondern ein Schützenfest mit 112-jähriger Tradition», sagt der ältere Mann mit dem passenden Namen.

«Wir sind keine ­Rambos, wir halten uns ans Gesetz.»Schütze Kevin Oeschger

Die Schützen liegen im Freien auf dem Boden, das Gras ist vom Regen getränkt. «Feldstand» nenne man das, erklärt Boller, man schiesse über die 300-Meter-Gewehrdistanz. Man rede übrigens nicht von der Waffe, sondern vom «Sport­gerät». Das brauche viel Training, «nicht einfach hopp dä Bäse». 20 Schützen dicht an dicht, Oberkörper an den Gewehrkolben gepresst, ein Bein angewinkelt. «60 Schützen pro Stunde, von 7 bis 12 Uhr wird geschossen, Sie können selber ausrechnen», sagt Boller. Über 300 Gewehrschützen treten heute auf der Habsburg an, vor allem Männer. Es sind wenige Frauen und Jungschützen ab 16 Jahren dabei, aber alle sind Mitglied in einem Schützenverein.

Boller bedauert sehr, dass er selber nicht mehr schiessen kann, «der Tinnitus», er hätte den Gehörschutz damals disziplinierter tragen sollen. Alle hier tragen einen Pamir auf den Ohren, was das Gespräch etwas erschwert. «Anschlagen – Feuer frei!», kommandiert der Schützenmeister in der gelben Leuchtweste. 2, 3, 5 Schüsse. Zehn Patronen insgesamt. Pulverdampf liegt in der Luft. «Waffe sichern, Kolben tief, Achtung, es wird gezeigt.» In der Ferne, am Waldrand, tauchen rote Männchen auf, die Zeiger, sie geben die Wertung an. Geschossen wird mit Sturmgewehr 90 und 57, Karabiner oder Sportgewehr – halbautomatischen Waffen; «verbotene Waffen, ginge es nach der EU», sagt ein Schütze. Die gestandenen Mannen klären die Reporterin gern auf, geben geduldig Auskunft über Sportgeräte und Regeln. Als Dienstverweigerer hätte man es wohl schwerer.

Man fürchtet um die uralte Wehrtradition

Nach getaner Arbeit hocken die Schützen um die Feuerstelle im Wald, wärmen sich auf, gönnen sich ein Bierchen oder zwei. Im ungeheizten Festzelt hängen Plakate: «NEIN am 19. Mai». Die Männer wollen wissen, wer sich zu ­ihnen in den Wald verirrt hat. «Ah, Sie schreiben für die ‹Sonntagslügen›.» Gelächter rundum. Man scheint hier längst nicht mehr zu glauben, was in der Zeitung steht. «Schreiben Sie: Wir stimmen alle Nein!», ruft einer der Schützen ungefragt. «Hier werden Sie jedenfalls keinen finden, der Ja stimmt!», ruft ein anderer. Und wenn, dann würde er sich in dieser Runde ganz bestimmt nicht outen, so viel steht fest. Die bevorstehende Abstimmung zur Verschärfung des Schweizer Waffenrechts birgt Zunder: Man könnte meinen, die ­Sicherheit, die Freiheit und die ­Unabhängigkeit des Schweizervolkes hänge davon ab.

Man fürchtet um das Schützenwesen, die uralte Wehr- und Waffentradition. Da kann der Bundesrat noch tausendmal wiederholen, dass die Schweizer Schiesstradition unangetastet bleibt, der wettkampfmässige Breiten- und Spitzensport nicht gefährdet ist, dass die Schützen weiterhin halbautomatische Waffen mit grossem Magazin wie das Sturmgewehr verwenden dürfen. Die Männer um die Feuerstelle trauen weder den Medien noch der Regierung, geschweige denn der Europäischen Union. Sie sind felsenfest überzeugt: Weitere Verbote würden folgen. Bis zur Entwaffnung total. Alles nur eine Frage der Zeit. Also: Wehret den Anfängen!

«Wer schiesst, verbessert seine Leistung im Sport und im Beruf.»



Ex-Nationaltrainer Heinz Bolliger

Die Politiker würden eh nur das sagen, was ihnen in den Kram passt, meldet sich ein junger Mann, «dass die Munition teurer würde, das sagt niemand». Überhaupt bestrafe das neue Waffenrecht jene, die mit der Waffe ihrem Hobby frönen. «Wir sind keine Rambos», sagt Kevin Oeschger, «wir halten uns ans Gesetz.» Er jedenfalls werde für sein Hobby kämpfen und deshalb zum ersten Mal im Leben an die Urne gehen . . . «Zum ersten Mal?», rufen die Kameraden, «buhhh, schlechter Eidgenoss!» Die Männer ums Feuer bezeichnen sich als treue Schweizer, die Befürworter hingegen werden als Landesverräter oder einfach «Schafseckel» beschimpft.

Der älteste Schütze kann mit 92 Jahren auftrumpfen

Die meisten der Schützen nehmen seit Jahrzehnten am Habsburgschiessen teil. Geschossen wird um den begehrten Habsburgbecher, der nur einmal im Leben gewonnen werden kann. Peterjohn Foster («53 Habsburgschiessen ohne Unterbruch») hat seinen Becher im Jahr 1970 erzielt, damals war die Trophäe noch aus Silber. Der 77-Jährige hat das wertvolle Stück extra mitgebracht, sorgfältig in ein rot-weisses Küchentuch gewickelt, um es den Kameraden zu zeigen. Seit 2010 sind die Habsburgbecher nämlich nur noch aus Zinn.

Walter Dellsperger, 34 Habsburgschiessen, hat den Becher sowohl mit der Pistole als auch mit dem Gewehr geholt – wie alle Auszeichnungen haben sie einen ­Ehrenplatz in der Vitrine in der Stube. Seine Leidenschaft hat die ganze Familie angesteckt. Enkel Nic, 16, hat heute erstmals den Grossvater geschlagen. «Super gemacht, super», lobt Grossmutter Luzia. Noch jedoch holt Sohn Rolf, Präsident der Schützengesellschaft Zurzach, die meisten Punkte der fidelen Familie.

Das Durchschnittsalter auf der Habsburg liegt wohl eher bei 60 als bei 50 Jahren. Mit 92 Jahren kann der älteste Schütze auftrumpfen, nur ein Jahr jünger ist der zweitälteste. Ruhige Hand, scharfes Auge, nicht selbstverständlich in diesem Alter. Heinz Bolliger, «ich habe bald ein Achti vorn dran», war 22 Jahre lang Nationaltrainer der Sportschützen, heute steht er für den «Schützenkönig», die Schweizer Schützenpostille, im Einsatz. In seinem Schützenverein in Volketswil ZH dürften Kinder ab acht Jahren an die (Druckluft-)Waffe, er macht sich keine Sorgen, «Nachwuchs ist da». Und auch Ausländer seien «kein Problem», sie hätten «einen Schwarzen und Deutsche». Bolliger spricht von bester Integration, «besser als irgendwelche Kurse».

«Ich schiesse wohl besser, als dass ich politisiere.»FDP-Nationalrat Thierry Burkart

Bolliger stimmt Nein, «weil es um die Enteignung von uns Schützen geht». Für ihn steht fest: «Wer schiesst, verbessert seine Leistung im Sport und im Beruf – man wird ruhiger, fokussierter.» Und Schiessen sorge für ein friedliches Zusammenleben: «Noch nie hatten wir Polizei auf dem Schiessplatz.»

Urs R. Boller führt die Ehrengäste zum Schiessstand der Pistolenschützen, dieser liegt etwas ab vom Schuss am Waldrand. Praktisch auf jeder Heckscheibe der am Strassenrand parkierten Autos klebt ein Sticker: «Nein zum Entwaffnungs-Diktat der EU». Die Pistolenschützen würden etwas belächelt, verrät Boller, man nenne sie «Köfferlischützen», weil sie ihr Sportgerät in einem dem Aktenkoffer gleichenden Gepäck verstaut haben. Die Pistolenschützen schiessen im Stehen, manche cool eine Hand im Sack, auf die 50 Meter entfernte Zielscheibe, «schreiben Sie Rütlischeibe», diktiert Boller, «die Schützen verstehen das».

Die Frauen holen auf – und seien nicht etwa schlechter

«Waffenkontrolle!», sagt Schützenmeister Walter Zehnder bestimmt ins Megafon, «Waffe sofort einpacken und versorgen!» Zurück ins Köfferchen. «Sicherheit ist alles», sagt Pistolenschützin Angela Joseph. Zu Hause bewahre sie ihre Pistole im Waffenschrank auf. Der Waffenschrank, so scheints, gehört beim Schützenvolk zur Standardeinrichtung. Angela Joseph hat bei der Polizei die Leidenschaft fürs Pistolenschiessen entdeckt. Auch sie wird nächsten Sonntag Nein stimmen, weil sie das gesellige Zusammensein in der Schützenstube nicht aufs Spiel setzen wolle. Und weil die Polizistin überzeugt davon ist, dass der Schutz der Bevölkerung nicht verbessert würde, denn: «Terroristen kommen immer an eine Waffe.»

«Die Frauen sind nicht schlechter», tönt das Lob der Männer. Auf jeden Fall holen sie auf: Die Zahl der Mädchen, die einen Jungschützenkurs besucht haben, hat sich in den letzten fünf Jahren verdoppelt. In derselben Zeit ist die Zahl der Buben leicht gesunken. Jungschützin Andrea Lingg, 20, findet, der Schiesssport sei der ideale Ausgleich zu ihrer Arbeit im Altersheim. Sie trägt Tarnjacke und orange Leuchthose, das Gewehr lässig ans Bein gelehnt, ein bisschen Lara Croft. Die Jungschützin wartet auf den Zettel mit dem Resultat. Sie schiesse immer mit geschlossenen Augen, verrät sie ihre Technik. Was wohl auch die erzielten 28 von 60 Punkten erklärt.

Eine weitere junge Frau verstaut ihr Gewehr in einer rosafarbenen Waffentasche. Die Waffenindustrie hat die Frauen längst im Visier: Gewehre und Pistolen in Pink oder mit Bling-Bling verziert gehören in den USA zum Accessoire. Selbst das Baby wird ausgerüstet: Penny, vier Monate alt, trägt einen Pamir in Rosarot. Sabrina Buser, sie stammt aus einer Schützenfamilie, zieht ihrer Tochter die kuschelige Pandabär-Kapuze über den Gehörschutz. Und so schläft die kleine Penny um Mamas Bauch geschnallt tief und fest, trotz Geballer rundum

Zeit fürs Mittagessen auf dem Schloss Habsburg. Seit je werden Schützen und Ehrengäste mit «Spatz» verpflegt – Suppe nach Art der Schweizer Armee, mit Rindfleisch und Gemüse. Zur Aargauer Politprominenz zählen SVP-Vertreter – und die FDP-Nationalräte Thierry Burkart und Matthias Jauslin, deren Partei samt Bundesrätin Karin Keller-Sutter für eine Verschärfung des Waffenrechts kämpft. Selber habe er im Nationalrat Nein gestimmt, sagt Burkart, aus Rücksicht zur Partei exponiere er sich aber nicht. Burkart ist passionierter Schütze, erzielt auch heute eine sehr gute Punktzahl, um danach zu kokettieren, er schiesse wohl besser, als dass er politisiere. Was vom Schützenvolk umgehend verneint wird. Burkart besitzt zwei Pistolen, darunter eine Ordonnanzwaffe aus dem 2. Weltkrieg, Erbstück vom Grossvater.

Parteikollege Jauslin hat ebenfalls Waffen im Haus. Er war zehn Jahre lang Mitglied der Nationalmannschaft im militärischen Fünfkampf, Gewehrschiessen über die 200-Meter-Distanz sei seine Stärke gewesen. Er ist «uneingeschränkt» für eine Anpassung an die EU-Waffenrichtlinie – sowohl die Schweizer Milizarmee wie auch die Schützentradition seien nicht gefährdet. Jauslin sagt, er sei aber nicht mit der Absicht auf die Habsburg gekommen, Abstimmungskampf zu betreiben, «die Meinungen sind ohnehin gemacht».

Wehmut kommt auf, Tränen werden weggewischt

Auf den Spatz folgt die Cremeschnitte, wie immer schon (1982 schaffte man es mit einer 602 Meter langen Schnitte sogar ins «Guinnessbuch der Rekorde»). Und schliesslich die Festansprache, «die vaterländische Rede», wie sie Gästebetreuer Boller nennt. Wehmut schwingt mit. Denn es war das letzte Habsburgschiessen überhaupt. Der Grund: Der bleihaltige Boden des Kugelfangs wird saniert, die Schiessanlage definitiv stillgelegt. Der Habsburgschützenverband, Leitspruch «Freundschaft in der Freiheit», gehört bald der Vergangenheit an – manch ein gestandener Schütze wischt sich verstohlen eine Träne weg. «Ende Feuer» nach 112 Jahren. Nur ein einziges Mal, im Kriegsjahr 1943, musste auf die Durchführung des Habsburgschiessens verzichtet werden – aus Munitions- und Fleischmangel.

Bereits eine Stunde nachdem die Gewehrsalven verstummt sind, ist der Feldstand tipptopp aufgeräumt. In der Festbeiz im Wald erinnert bloss noch ein Plastikeimer voll sauber abgenagter Markbeine an den Apéro der Ehrengäste.



