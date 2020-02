«Ich verstehe die Kritik an uns»

Herr Schaeppi, spielt der selbst ernannte Qualitätsanbieter Swisscom mit Menschenleben, weil er die ständige Erreichbarkeit der Notrufnummern nicht sicherstellen kann?

Es ist inakzeptabel, dass Notrufnummern ausfallen. Das entspricht nicht den Ansprüchen, die wir an uns selber stellen. Ich kann mich nur entschuldigen. Auf der anderen Seite zeigen die Vorfälle, wie abhängig unsere Gesellschaft von modernen Kommunikationsmitteln geworden ist. Fast alle Prozesse in unserem Alltag funktionieren inzwischen über diese Technologien. Für uns ist klar, dass wir noch besser werden müssen.

Das ist ein schwacher Trost. Das Sicherheitsgefühl vieler Menschen ist erschüttert.

Ich verstehe das und auch die Kritik an uns. Wir messen die Zuverlässigkeit unserer Netze laufend und verbessern sie. In den vergangenen drei Jahren sind beispielsweise die Ausfallminuten bei Privatkunden um gegen vierzig Prozent gesunken. Die Systeme sind insgesamt stabiler geworden.

Die zahlreichen Störungen seit 2018 sprechen aber eine andere Sprache. Können Sie garantieren, dass ein erneuter Netzausfall die Notfallnummern nicht mehr beeinträchtigt?

Eine mit meinem Blut unterschriebene Garantie kann ich nicht abgeben. Wir können aber dafür sorgen, dass die Systeme zuverlässiger laufen.

Wie?

Es gibt eine Ausfallabsicherung bei den Notfallnummern. Zusätzlich existiert eine zweite Rückfall­ebene, die in einigen Kantonen den Ausfall verhinderte. Insgesamt benötigen wir jedoch noch mehr Sicherheit. Wir werden uns deshalb mit den Notfalldiensten zusammensetzen und prüfen, wie wir gemeinsam weitere Rettungsschirme einbauen können.

«Ich werde mich bei Simonetta Sommaruga entschuldigen und ihr die Ursache für die Störungen erläutern.» Source

Hätten Sie nicht schon viel früher zu dieser Erkenntnis kommen sollen?

Was diese Woche geschehen ist, ist eine Verkettung unglücklicher Umstände. Wir wissen nun, dass die Risikostufe bei einer Änderung am Netz von mehreren Spezialisten falsch eingeschätzt wurde. Das ist ein Fehler, der nicht passieren darf.

Er ist aber passiert.

Zur besseren Einordnung: Pro Woche nimmt die Swisscom etwa 4000 Änderungen an Netzwerkteilen oder Software vor. Im aktuellen Fall ging es darum, Vorbereitungen dafür zu treffen, um die Kapazitäten im Netz zu erhöhen. Der Datenverkehr nimmt bekanntlich jedes Jahr massiv zu. Jede einzelne dieser Manipulationen wird vorher von mehreren Spezialisten nach Risikostufe beurteilt und im Labor testweise umgesetzt.

Was sind die Lehren?

Die Risikoeinschätzung der Änderung, welche die jüngste Störung ausgelöst hat, wurde per sofort um zwei Stufen erhöht. Ausserdem habe ich verfügt, dass unsere Spezialisten die Risikostufen sämtlicher Änderungen überprüfen und wenn nötig neu beurteilen. Zudem läuft ein externer Audit zu den Notfalldiensten. Und seit längerem läuft ein Programm, um die Verfügbarkeit und Betriebsstabilität unserer Netze weiter zu erhöhen.

Kommen Sie den betroffenen Kunden mit Entschädigungen entgegen?

Dies schauen wir mit den Kunden individuell an.

Inwiefern haben auch Personalabbau und Sparmassnahmen zu den Ausfällen beigetragen?

Mit diesen Fragen setzt sich die Konzernleitung laufend auseinander. Ich habe im vorliegenden Fall die Situation mit den Verantwortlichen genau geprüft: Hier lagen falsche Einschätzungen vor, welche diese fatalen Konsequenzen hatten. Ich wehre mich gegen den unterschwelligen Vorwurf, dass wir zu wenig für den Netzunterhalt tun. In der Schweiz investieren wir jährlich etwa 1,6 Milliarden Franken in die Infrastruktur. Davon fliessen etwas mehr als 500 Millionen Franken in die Wartung und in den Unterhalt. Diese Ausgaben sind konstant hoch.

Wäre es nicht an der Zeit, diesen Anteil zu erhöhen?

Ein solcher Schritt könnte sogar kontraproduktiv sein. Reparaturen und Wartungen müssen bedarfsgerecht sein. Zu viele Eingriffe in den Netzen sind eine mögliche Störquelle.

Ihre Konkurrenten haben in den vergangenen Jahren weniger meldepflichtige Störungen verzeichnet als die Swisscom. Verliert Ihre Firma gerade an Wettbewerbsfähigkeit?

Zu den Mitbewerbern äussere ich mich nicht. Wir machen regelmässig Umfragen zur Kundenzufriedenheit und testen die Verfügbarkeit unserer Netze. Die Resultate dieser Analysen ergeben ein anderes Bild, als Sie es zeichnen.

Sie müssen kommende Woche bei der zuständigen Bundesrätin Simonetta Sommaruga antreten. Was werden Sie ihr sagen?

Es ist ein lange geplantes Treffen mit verschiedenen Themen. Ich werde mich bei ihr entschuldigen und ihr die Ursache für die Störungen erläutern. Dann werde ich darlegen, was wir unternommen haben, um solche Ausfälle in Zukunft zu vermeiden.

«Unser Job ist, das Unternehmen nach betriebswirtschaftlichen Kriterien erfolgreich zu führen. Dazu benötigen wir unternehmerische Freiheit.»

Was entgegnen Sie Kritikern aus den parlamentarischen Fernmeldekommissionen, die bemängeln, die Swisscom könne die Grundversorgung nicht mehr sicherstellen?

Ich wehre mich dagegen, jetzt bei der Swisscom alles ­schlechtzureden. Unsere laufenden Analysen zur Kundenzufriedenheit und zur Betriebsstabilität zeigen ein gutes Bild. Es ist aber unsere Ambition, noch besser zu werden.

Selbst die Boni des Swisscom-Managements stehen bei den Parlamentariern zur Debatte. Haben Sie sich einen freiwilligen Verzicht überlegt, um ein starkes Zeichen zu setzen?

Über die Entschädigungen entscheidet der Verwaltungsrat im kommenden Frühling. In die Zielerreichung und somit die Berechnung der Boni fliessen wie in den letzten Jahren auch die Betriebsstabilität und die Kundenzufriedenheit mit ein.

Befürchten Sie nun, dass die Diskussion um eine Privatisierung der Swisscom wieder losgeht?

Da die Eidgenossenschaft Mehrheitsaktionärin ist, bewegt sich die Swisscom in einem politischen Umfeld. Über die Frage der Bundesmehrheit entscheidet die Politik. Unser Job ist, das Unternehmen nach betriebswirtschaftlichen Kriterien erfolgreich zu führen. Dazu benötigen wir unternehmerische Freiheit.

Wo sehen Sie Ihre persönliche Verantwortung für die Pannenserie?

Es sind klar Fehler passiert mit weitreichenden Folgen. Das Ausmass der Störungen belastet mich sehr. Meine Rolle ist jetzt, dafür zu sorgen, dass wir die richtigen ­Rahmenbedingungen, Mittel und Strukturen haben, damit so etwas nicht mehr passiert.

Haben Sie an Rücktritt gedacht?

Nein. Aber ich bin mir bewusst, dass ich als Firmenchef letztlich die Verantwortung dafür trage. Meine Aufgabe ist es, die richtigen Lehren aus den Vorfällen zu ziehen und die nötigen Massnahmen umzusetzen.

Gibt es darüber hinaus personelle Konsequenzen?

Das entscheiden wir, wenn die Detailanalyse zu den Ereignissen vorliegt.

Auffallend ist die hohe Störungsanfälligkeit der digitalen Netze. Handelt es sich dabei doch nicht um die schöne neue Welt, wie Sie sie gerne verkaufen?

Ich bin schon lange im Geschäft und habe die analoge Telefonie erlebt. Es kam auch mit dieser Infrastruktur zu Ausfällen. Alle unsere Geräte wie Tablets und Smartphones funktionieren unterwegs nur, weil es die Internetproto­koll-basierte Technologie gibt. Sie erfüllt ihren Zweck sehr gut und ist nicht störungsanfälliger als die alten Standards.



Dieser Text stammt aus der aktuellen Ausgabe. Jetzt alle Artikel im E-Paper der SonntagsZeitung lesen: App für iOS – App für Android – Web-App