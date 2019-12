Im Land der Rentnerärzte

Als Martin Röthlisberger vor mehr als 50 Jahren die Hausarztpraxis seines Vaters in Arosa übernahm, waren Antibabypillen und Valiumpräparate gerade erst auf den Markt gekommen. Damals, im Jahr 1967, war die Medizin eine andere: Mit der ersten erfolgreichen Herztransplantation war einem Chirurgen in Südafrika eine Sensation gelungen. Der Eingriff ist inzwischen Routine.

Heute ist Martin Röthlisberger 85 Jahre alt. Und wohl der älteste Hausarzt der Schweiz. Noch immer arbeitet er einige Tage im Monat in einer Gemeinschaftspraxis in Arosa.

Hausärzte wie er sind das Rückgrat der medizinischen Versorgung in der Schweiz. Ohne sie würde das System zusammenbrechen. Das zeigt ein Blick in die neuste Statistik der Ärzteorganisation FMH. Die Grundversorger – dazu gehören im wesentlichen Haus- und Kinderärzte – werden immer älter. Ihr Durchschnittsalter steigt stetig – mittlerweile liegt es bei mehr als 54 Jahren. 2018 war in der Schweiz rund jeder sechste noch tätige Grundversorger über 65 Jahre alt. In den Kantonen Solothurn, Glarus und Tessin war es sogar jeder fünfte.

Für den Weissgips rufen die Kollegen den 85-Jährigen

In der Schweiz gibt es rund 8200 aktive Haus- und Kinder­ärzte. 200 von ihnen sind laut einer Auswertung des Bundesamts für Statistik zwischen 70 und 74 Jahre alt, 50 sogar älter als 75 Jahre. Das wäre in anderen Berufen undenkbar: Das Rentenalter einiger Polizisten beträgt immer noch 60 Jahre. Und die Fluglotsen gehen sogar bereits mit 56 Jahren in Pension.

Doch das Know-how der alten Ärzte ist gefragt. Wenn Röth­lis­bergers Kollegen in Arosa einen klassischen Weissgips anlegen müssen, dann rufen sie ihn, weil er das gelernt und oft angewendet hat. Oder auch, wenn sie während der Skisaison überlastet sind. Röthlisberger grinst: «Dann mache ich noch eine Grippe oder einen Magen-Darm-Infekt.»

40 Jahre hat der Hausarzt in seiner Praxis in Arosa geschuftet, jedes Jahr spulte er 182 Nacht- und 26 Wochenenddienste ab. Und das bei einem Sekundarlehrer-Lohn. «Ich hatte Spass an der Arbeit, und ich habe lange keinen Nachfolger gefunden. Darum habe ich weitergemacht», sagt er. «Und ich hatte zu wenig Erspartes fürs Alter.» Als er mit 72 Jahren seine Praxis aufgab, arbeitete er daher als Stellvertreter und Springer bei nicht weniger als 26 verschiedenen Hausärzten in der Schweiz.

«Was mache ich bloss ohne Sie, wenn Sie aufhören?»

Auf knappe finanzielle Verhältnisse verweist auch Walter Grete, pensionierter Hausarzt aus Bachen­bülach ZH. Der ehemalige Präsident der Ärztegesellschaft des Kantons Zürich sagt: «Eine eigene Praxis aufzubauen, kostet viel. Und wenn die Investitionen noch nicht amortisiert sind, arbeiten die Ärzte weiter. Das gilt gerade für Frauen, die mit 40 oder 45 Jahren wieder in den Beruf einsteigen – und davor nur wenig gearbeitet haben.»

Tatsächlich verdienen Hausärzte selten Unsummen. Neue Zahlen der FMH zeigen, dass ein Arzt mit eigener Praxis pro Jahr im Schnitt auf einen Verdienst von etwas über 150'000 Franken kommt. Dieser Wert ist seit einigen Jahren stabil. Darin eingerechnet sind aber auch die Spezialisten, die in der Regel mehr verdienen. Ein wesentlicher Faktor sind bei den Hausärzten die Medikamente. Dürfen sie diese vollumfänglich selber abgeben, verdienen sie bedeutend mehr.

Regelmässige Fortbildungen – auch in hohem Alter

Laut Grete gibt es aber noch weitere Gründe, warum die Ärzte gerade auf dem Land nicht selten bis deutlich über den 65. Geburtstag arbeiten. Oft täten sie dies «aus einem Pflichtgefühl gegenüber ihrem Versorgungsgebiet heraus. Sie wollen keine Lücke hinterlassen. Weil es im Schnitt fünf Jahre dauert, bis sie einen Nachfolger gefunden haben, sind sie bei der Aufgabe der Praxis weit über dem Pensionsalter.»

Kommt hinzu, dass Hausärzte «innerlich beseelt sind, zu helfen», wie Grete sagt. «Und die Patienten bringen ihnen den Schmus, sie sagen: Was mache ich bloss ohne Sie, wenn Sie aufhören? Die Ärzte glauben, es ginge nicht ohne sie – und arbeiten weiter.»

Doch ist es zu verantworten, wenn greise Doktoren noch immer Patientinnen und Patienten behandeln? Hausarzt Röthlisberger sieht da keine Probleme. Schliesslich müsse jeder Arzt regelmässig Fortbildungen besuchen.

Ältere Ärzte machen weniger Fehler als die jüngeren

Eine Studie aus den USA bestätigt dies. Wissenschaftler untersuchten die Fehlerhäufigkeit von über 6500 Ärzten mit einem Durchschnittsalter von 56 Jahren. Das Resultat: Pro zunehmendem Altersjahr sinkt das Risiko, einen Fehler zu begehen, um ein Prozent. Es gibt weit prägendere Faktoren für Fehler in den Praxen – wie zum Beispiel die Burn-out-Quote.

So hört man denn auch nirgends Klagen über alte Doktoren – weder bei den Patientenorganisationen noch bei den Krankenkassen. Im Gegenteil: Deren Verband Santésuisse hat sogar analysiert, dass Ärzte über 65 günstiger arbeiten als jüngere Kollegen. Santé­suisse-Sprecher Matthias Müller sagt: Wenn man berücksichtige, dass Ärzte jenseits der 65 auch ältere Patienten betreuen würden, verursachten diese älteren Ärzte «leicht tiefere Kosten pro Patient als jüngere».

Dazu muss man wissen: Das Abrechnen in einer Hausarztpraxis ist keine exakte Wissenschaft, mit all den unterschiedlichen Tarifpositionen haben die Ärzte einen relativ grossen Spielraum. Gemäss der Santésuisse-Analyse sind Ärzte in den ersten zehn Jahren nach der Praxisgründung teurer als ihre Kollegen nach dieser Zeit. Die Abrechnungspraxis hänge nicht immer davon ab, was die Patienten benötigten, sagt Sprecher Müller, «sondern oftmals davon, was der Arzt für Einnahmen braucht – zum Beispiel, um seine Praxis zu amortisieren».

Kanton Aargau diskutiert Alterslimiten für Hausärzte

Solche Befunde erstaunen Röthlisberger nicht. Als Hausarzt sei die Erfahrung sehr wichtig, man lerne, die wirklich gefährlichen Verläufe zu erahnen. Jüngere Ärzte hingegen seien viel mehr auf ­zusätzliche Untersuchungen wie Labor, Röntgen oder Ultraschall angewiesen. Viele junge Kollegen würden heute bei Bauchweh einen Ultraschall machen, sagt er. «Ich mache das nie, ich weiss gar nicht, wie das geht.» Das heisst nicht, dass ältere Hausärzte schlechter arbeiten. Wenn sie unsicher sind, schicken sie die Patienten zum Spezialisten.

Trotzdem schauen die Behörden bei den älteren Ärzten zunehmend genauer hin. In mehreren Kantonen ist es mittlerweile üblich, dass über 70-jährige Ärzte alle zwei Jahre bei einem Vertrauensarzt vorsprechen müssen – ansonsten würden sie die Berufsausübungsbewilligung verlieren. Und der Kanton Aargau diskutiert derzeit laut dem Gesundheitsdepartement sogar die Einführung einer Alterslimite für Grundversorger.

Auch Röthlisberger wird seit dem 72. Geburtstag regelmässig von den Bündner Behörden gecheckt. Es gibt ein Gespräch, eine Untersuchung und einige Tests. Bislang gab es keinerlei Beanstandungen. Vermutlich muss sich ­Röthlisberger nun aber nicht mehr durchchecken lassen. Denn er will noch in diesem oder im nächsten Jahr aufhören. Definitiv.



«In den nächsten 10 Jahren fehlen 4000 Hausärzte»

Mit 39 Jahren gehören Sie zur jüngeren Generation der Allgemeinmediziner. Warum sind Sie Hausarzt geworden? Mich hat die Nähe zum Patienten und die Breite des Fachgebiets interessiert. Als ich mit dem Studium anfing, hatte ich den starken Wunsch, zu helfen. Während der Ausbildung habe ich gemerkt, dass ich mich davon immer mehr entferne. Bis ich zum ersten Mal als Arzt in einer Hausarztpraxis sass – da war dieser Wunsch wieder sehr stark da. Heute haben meine Frau und ich zusammen eine Hausarztpraxis in Konolfingen im Kanton Bern. Der Lohn des Hausarztes ist ­tiefer als jener der Spezialisten, die Arbeitszeiten sind lang – der Hausärztemangel in der Schweiz kann da kaum überraschen. Der Hausärztemangel hat verschiedene Ursachen. Der Lohn und die Arbeitszeiten sind ein Faktor, aber weder der einzige noch der wichtigste.

Woran liegt es dann? Der Hausarztberuf fristete lang ein Mauerblümchendasein, die Vorbilder fehlten. Man hat auch nichts für die Nachwuchsförderung getan, weil man genug Ärzte hatte. Als ich 2002 mit dem Studium anfing, sagte man mir: Mach ja kein Medizinstudium, du wirst nie Arbeit finden! Man hat ausgeblendet, dass die Leute auch mal pensioniert werden. Wir sind in einem trägen System: Bis jemand in der Praxis ist, dauert es vom Studienbeginn an im Schnitt 15, 16 Jahre. Wenn der Hausarztmangel spürbar ist, dauert es also, bis man die Lücke schliessen kann, auch wenn man etwas für die Nachwuchsförderung tut – und das hat man getan, zum Beispiel beim Lohn.

Hausarzt Sven Streit. Foto: PD

Wie viel verdient ein Hausarzt heute? Man kann nicht von Spitzenverdiensten reden, wie sie gewisse Spezialisten haben. Aber eine gute finanzielle Grundlage ist machbar.

In welcher Grössenordnung? Das ist sehr unterschiedlich. Es hängt zum Beispiel davon ab, ob der Arzt noch Medikamente abgibt oder ein Altersheim betreut. Im Schnitt sind es etwas über 158'000 Franken. Bei den Spezialisten hört man von Summen, die doppelt oder dreimal so hoch sind.

Und gleichzeitig arbeitet man als Hausarzt viel und muss ständig verfügbar sein? Als Hausarzt mit eigener Praxis kann man selber über die Anzahl Sprechstunden und die Dauer der Konsultationen bestimmen. Bei den Notfalldiensten gibt es grosse regionale Unterschiede. In abgelegenen, ländlichen Gebieten wie dem Berner Oberland oder in den Skigebieten müssen viel mehr Notfalldienste geleistet werden, weil es hier nicht viele Ärzte gibt. Hier ist die Arbeitsbelastung gross.

Als Pfarrer muss man heute nicht mehr im Dorf wohnen, in dem man tätig ist. Wie ist das bei den Hausärzten? Meine Frau und ich wohnen in ­Konolfingen, wo wir unsere Praxis haben. Aber in meinem Umfeld stelle ich fest, dass das heute oft nicht mehr so ist.

Weil man als Hausarzt quasi Allgemeingut ist und auch noch beim Einkaufen von den Leuten um medizinische Ratschläge angegangen wird? Ich erlebe das anders. Ein grosser Teil der Bevölkerung ist einfach froh, dass es Hausärzte gibt: Jemanden, zu dem man gehen kann, wenn man ihn braucht. Wenn Hausärzte heute Wohnen und Arbeiten trennen, ist ein häufiger Grund dafür, dass sie in einer Partnerschaft leben. Der andere hat ja auch eine Arbeitsstelle. Und dann gibt es noch die Kinder.

Wie viele Hausärzte fehlen aktuell in der Schweiz? Man schätzt, dass aufgrund der Pensionierungen in den nächsten 10 Jahren etwa 4000 Hausärzte fehlen werden. Eine Analyse der Universität Basel von 2015 zeigt: Wenn es so weitergeht, dass nur 20 Prozent der Studenten Hausarzt werden wollen, wird man in den nächsten Jahren nur jede zweite Praxis weiter betreiben können. Es braucht also deutlich mehr Nachwuchs. Glücklicherweise sehen wir aber an den Universitäten, dass das Interesse am Hausarztberuf deutlich zugenommen hat.

In der Allgemeinen Inneren Medizin ist der Frauenanteil in den letzten acht Jahren von 51 auf 64 Prozent gestiegen. Gleichzeitig hört man, dass Ärztinnen oft nach ein paar Jahren aus dem Beruf aussteigen. Verschärft die Feminisierung den Hausarztmangel? Das weise ich entschieden zurück. Das wird manchmal platt als Vorwurf formuliert: Die Frauen sind schuld, dass wir zu wenig Hausärzte haben. Wir haben mit dem Ärzteverband FMH die Daten zu den Aussteigern in den letzten 30 Jahren analysiert – und keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen festgestellt. Interview: Nadja Pastega, Dominik Balmer