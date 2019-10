«Im Vergleich zur SRG-Armada waren wir immer Guerillakämpfer»

Susanne Wille sieht etwas verloren aus, mitten im grössten Studio des Schweizer Fernsehens. Normalerweise werden hier populäre Unterhaltungskisten aufgezeichnet wie «Happy Day» oder früher «Benissimo». Einmal alle vier Jahre allerdings ist im Studio 1 Showtime für die Politjournalisten.

Es ist Donnerstagnachmittag, die Proben für den grossen Tag laufen auf Hochtouren. Auf den Bildschirmen ist zu sehen, wie sich neben Susanne Wille computer­simulierte Säulengrafiken erheben. Die Moderatorin sieht diese nicht, sie muss sie sich vorstellen. «Virtual Screen» nennt sich dies.

Die Wahlen seien für sie so etwas wie die Olympischen Spiele, sagt Sendeleiterin Marianne Gilgen. Die Vorbereitungen haben vor über einem Jahr begonnen. Am Wahlsonntag sind für die Radio-, Fernseh- und Onlineberichterstattung insgesamt rund 350 Personen im Einsatz, darunter 60 vom Meinungsforschungsinstitut GFS, die die Hochrechnungen erstellen. In 19 Kantonen ist SRF mit Korrespondenten präsent.

Die Privatsender müssen mit viel geringeren Mitteln auskommen. Der grösste Senderverbund, jener der CH Media, wird heute insgesamt rund 70 Personen im Einsatz haben für seine fünf regionalen Stationen TeleZüri, Tele M1, TeleBärn, TVO und Tele 1. Das Wahlstudio von TeleZüri ist im Zürcher Walcheturm eingerichtet, dem kantonalen Wahlzentrum. Dort wird auch eine «SonnTalk»-Gesprächsrunde aufgenommen, die auf allen CH-Media-Sendern gezeigt wird.

SRF ist ebenfalls im Walcheturm präsent. Denn das eigene Wahlstudio im Leutschenbach ist zwar so gross wie eine Dreifachturnhalle, doch keine Politikerin, kein Politiker wird es heute betreten. Die Interviews finden alle in den Kantonen statt, die grosse Runde mit den Parteipräsidenten im Bundeshaus in Bern. Das Studio 1 ist bloss die Schaltzentrale, hier laufen die Resultate zusammen, die von Politologen und Journalisten analysiert werden.

Der Aufwand ist riesig, die sich konkurrierenden Sender wollen an dem Tag beweisen, was sie draufhaben. In den letzten Jahren zeigte sich: Trotz der ungleichen Mittel konnten die Privaten durchaus mit SRF mithalten, manchmal waren dort sogar die interessanteren Gespräche zu sehen. Dies lag vor allem an Markus Gilli, seit 20 Jahren der prägende Kopf von TeleZüri. Demnächst wird er pensioniert, heute moderiert er zum siebten und letzten Mal die Marathonsendung an einem nationalen Wahlsonntag.

Herr Gilli, Sie stecken mitten in den Vorbereitungen zu Ihrer letzten Wahlsendung. Ihr Sender feiert zudem das 25-Jahr-Jubiläum. Kommt Wehmut auf?

Ich hatte noch gar nicht die Zeit, darüber nachzudenken, dass es das letzte Mal sein wird. Die Liveübertragung der Wahlen löst jedes Mal gewaltige Adrenalinschübe aus. Da gibt es keine Routine, solche Wahlen sind jedes Mal ein Riesen-Highlight.

Was hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten verändert?

Natürlich die Technik. Wir haben heute ganz neue Möglichkeiten und sind damit flexibler. Entscheidend ist aber immer die Teamleitung.

Was waren für Sie die Höhepunkte?

Es ist immer grossartig, wenn man Zeitzeuge sein kann bei wichtigen Ereignissen, vor allem bei Bundesratswahlen. Die Wahl und die Abwahl von Christoph Blocher gehörten bestimmt zu den aufregendsten Momenten.

Bundesratswahlen waren für Sie also interessanter als Parlamentswahlen?

Das kann man so nicht sagen. Spannend wird es immer, wenn Unvorhergesehenes passiert, wenn man improvisieren muss. Auch auf kommunaler Ebene gab es dramatische Momente, zum Beispiel die Abwahl von Thomas Wagner als Stadtpräsident von Zürich 1990, damals war ich noch beim Radio.

Früher hat die grosse SRG den Regionalsendern bei solchen Grossanlässen bewusst das Leben schwer gemacht, sie in die zweite Reihe gedrängt. Wie ist das heute?

Das hat sich stark verändert. Die SRG hat gemerkt, dass sie sich keine Lorbeeren holt, wenn sie im Politbereich die monopolistischen Muskeln spielen lässt. Die Zusammenarbeit ist heute gut. Aber klar, wir von den kleinen Privatsendern waren im Vergleich zur SRG-Armada immer Guerillakämpfer: agil, schnell, schlank.

Wie ist das mit den Politikern? Drängen die nicht alle zuerst vor die SRF-Mikrofone?

Auch das ist vorbei. Die Politiker haben mittlerweile begriffen, dass für sie die Regionalsender genauso wichtig sind, um ihre Wähler zu erreichen. Christoph Blocher war diesbezüglich ein Vorreiter. Er hat nach seiner Wahl bewusst zuerst den Regionalen Interviews gegeben, danach erst der SRG. Damit wollte er ein Zeichen setzen.

Die Spiesse sind aber noch immer ungleich lang.

SRF schiesst technisch aus allen Rohren, die müssen zeigen, wofür sie die vielen Gebührengelder kassieren. Wir konzentrieren uns auf unsere Stärken: das Tempo, die Flexibilität, die Kompetenz und auch den regionalen Bezug.



