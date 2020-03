In den Valora-Kiosken herrscht dicke Luft

Bei der Kioskbetreiberin Valora brodelt es an der Verkaufsfront. Das Personal in den Kiosken und anderen Verkaufsstellen (K Kiosk, Press & Books und Avec) beklagt sich über den zunehmenden Verkaufsdruck von der Firmenzentrale in Muttenz.

Gegenüber der SonntagsZeitung erheben Kioskbetreiber schwerwiegende Vorwürfe: Sie seien gezwungen, Abschreiber auf Frischprodukten möglichst tief zu halten. Dies führt offenbar zu Fehlanreizen. «Kauft ein Kunde am Morgen einen Kaffee, wird dieser nicht getippt. Das Geld wird bei Geschäftsschluss verwendet, um abgelaufene Sandwiches nicht abschreiben zu müssen», sagt ein Kioskangestellter.

Das Verkaufspersonal stört sich auch an neuen Gratisangeboten, die über die Handy-App K Kiosk angeboten werden. Es würden sich Schlangen von Jugendlichen vor den Kassen bilden, die den Händlern aber keinen Umsatz bringen. Zudem brauche die Abrechnung der Coupons sehr lange, bis zu einer Minute. Kunden, die schnell ein Päckchen Zigaretten kaufen wollten, würden so vergrault.

Ein weiterer Punkt, den die Kioske beklagen: Sie müssen Waren prominent platzieren, selbst wenn sich diese schlecht verkaufen. Das bringe der Zentrale zwar Gebühreneinnahmen, aber den Agenturen drücke das auf die Marge.

Unabhängige Agenturenstatt eigener Läden

Valora schreibt zu den Vorwürfen: «Selbstverständlich ist Valora bemüht, dass Abschreiber auf Frischeprodukten in den Verkaufsstellen tief gehalten werden, da es hier auch um den achtsamen Umgang mit Esswaren geht und diese nicht unnötigerweise weggeworfen werden sollen.» Zu den falschen Abrechnungen sagt Valora: «Uns ist tatsächlich ein einziger Fall bekannt, bei dem Kaffee systematisch nicht getippt worden ist.»

Zu den Problemen mit der Kiosk-App sagt das Unternehmen: Es liege in der Natur einer neuen Applikation, dass nicht «alles auf Anhieb völlig reibungslos läuft». «In diesem Fall sind wir auch vom grossen Kundenzuspruch überrascht worden. Dementsprechend kann da und dort auch die Abrechnung noch etwas länger dauern als zuvor.»

Im Unterschied zu anderen Ladenketten setzt Valora an der Verkaufsfront auf unabhängige Agenturen. Die Mehrheit der Kioske und Shops gehört nicht Valora, sondern selbstständigen Unternehmern. Die Freiheit der Betreiber ist allerdings stark eingeschränkt: Je nach Zusammenarbeitsmodell müssen Agenturen das Sortiment von Valora komplett übernehmen.

Verkaufsleiter suchen das Weite und wechseln zu Denner

Unter Druck ist aber auch das Personal in der Zentrale. Wie die SonntagsZeitung erfahren hat, haben etliche Verkaufsleiter in den vergangenen Monaten gekündigt und sind zu Denner gewechselt. Valora schreibt dazu: Die Fluktuation bewege sich auf normalem Niveau. «Zudem sind Wechsel innerhalb der Branche normal.» Zuletzt kam es auch zu Abgängen in der Personalabteilung von Valora. Dies habe zu Engpässen geführt, schrieb der «Blick».

Die Valora-Gruppe steht unter grossem Umsatzdruck. Ein wesentlicher Grund ist, dass die Gesellschaft im vergangenen Jahr für viel Geld ihre bestehenden Verkaufsflächen in SBB-Bahnhöfen für weitere Jahre gesichert hat. Wie stark sich die Mietkosten dadurch erhöht haben, wird nicht offengelegt. Insider gehen von einer Verdoppelung der Mieten aus. Ebenfalls hohe Kosten verursacht der laufende Umbau der Kioske.



