«In diesen Schulbüchern wird Hass geschürt»

Mit seinem Buch «Inside Islam» löste er vor zwei Jahren eine grosse Debatte aus. Jetzt legt Constantin Schreiber, Moderator der ARD-«Tagesschau» und als Journalist viele Jahre im arabischen Raum tätig, sein neues Werk vor. In «Kinder des Koran. Was muslimische Kinder lernen» geht er der Frage nach, welche Werte Schulbücher in islamisch geprägten Ländern vermitteln – und kritisiert das Weltbild, mit dem viele Flüchtlingskinder nach Deutschland oder in die Schweiz kommen.

Herr Schreiber, was hat Sie auf die Idee gebracht, über 100 islamische Schulbücher zu sichten?

Wir diskutieren darüber, wo sich muslimische Gesellschaften heute in Sachen Freiheiten und Grundhaltungen befinden, ob sie wirklich so einseitig frauenfeindlich ticken. Doch das bleibt meist Spekulation. In den Schulbüchern sehen wir es – da steht schwarz auf weiss, welche Werte vermittelt werden.

Nämlich?

Ich bin auf vieles gestossen, was mich erschreckt hat: Das äusserst rückständige Frauenbild, Antisemitismus, auch Hass wird geschürt. In den Schulbüchern, die ich angeschaut habe, geht es nicht darum, junge Menschen zu bilden und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich frei ihren Interessen gemäss zu entwickeln. Es geht um Ideologisierung.

Können Sie Beispiele nennen?

Die Welt wird aufgeteilt in Gut und Böse. Das zog sich durch alle Bücher. Es gibt ein «wir» und ein «die». Es gibt die Feinde, das sind häufig die Feinde des Islam. Damit ist der Westen gemeint. Ein afghanisches Schulbuch für den Religionsunterricht in der zehnten Klasse warnt vor den «Ungläubigen». Wer nicht dem Islam folge, befinde sich in einem «Irrtum» und verdiene es, «gequält zu werden». An anderer Stelle lernen die Schüler, dass die Muslime als «bestes Volk» Andersgläubigen überlegen sind. Wer «andere Elemente mit Gott zusammen» anbete, werde «in die Hölle gehen» und dort «Leid und Qualen erleiden».

Damit sind Christen gemeint?

Offenbar wegen der heiligen Dreieinigkeit von Gott Vater, Sohn und Heiligem Geist.

Sieht es in den anderen Ländern ähnlich aus?

Im Iran taucht in einem Ethik-Schulbuch eine Abbildung auf, die zeigt, wie amerikanische Soldaten auf Leichenbergen von Müttern, Kindern und Greisen eine US-Flagge hissen.

Man kann den Eindruck gewinnen, dass in diesen Schulen religiöse Fanatiker herangezogen werden. Ist das nicht übertrieben?

Es ist nicht alles schlecht, was ich zu lesen bekam, das möchte ich betonen. An Schulen in Ägypten wird schon früh Philosophie gelehrt, und die Naturwissenschaften haben häufig ein gutes Niveau, da wird auch Mathematik auf hohem Level vermittelt. Aber in einem iranischen Schulbuch wird das Kapitel zur Vektor-Rechnung mit Militärraketen bebildert. Die Botschaft: Wenn du gut in Mathematik bist, kannst auch du eines Tages Raketen bauen. Das mögen extreme Beispiele sein, aber in der grossen Mehrzahl der Schulbücher, die ich angeschaut habe, befinden sich mehr oder weniger heftige antiwestliche Tendenzen.

Was hat Sie am meisten erschreckt?

Das mittelalterliche Frauenbild, das gezeichnet wird. Niemand erwartet, dass der Mainstream in diesen Ländern unserem westlichen Rollenverständnis entspricht. Aber das so explizit und drastisch aufgeschrieben zu sehen, habe ich nicht erwartet.

Woran denken Sie?

Frauen und Männern werden andere Lebensbereiche zugeschrieben, sie sind – über das Körperliche hinaus – verschieden. Frauen sind grundsätzlich schön und schützenswert, Männer lüstern und gierig. In einem ägyptischen Schulbuch zur Haushaltkunde bekommen «dicke und dünne Mädchen» Stylingunterricht. Die dicken, so steht es dort, sollen keine engen Kleider und keine breiten Gürtel tragen. Der Glaube, dass sie das dünner aussehen lasse, sei ein «Irrglaube». Ägyptische Mädchen lernen also in der Schule, dass ihr oberstes Ziel sein sollte, ihrem Ehemann zu gefallen, und ihr Platz das Heim ist. Ein iranisches Schulbuch elaboriert pseudowissenschaftlich, warum die Geschlechtertrennung notwendig ist, und behauptet, dass sie auch im Westen auf dem Vormarsch sei. Frauen sollten «nicht aufreizend» sprechen, heisst es da, und müssten sich bedecken. Sie seien wie Juwelen, die man beschützen und wegschliessen müsse. Frauen, die unzureichend verhüllt seien, brächten sich in Gefahr.

Weil der Mann nicht mehr an sich halten kann, sobald er eine Frau sieht?

Ja, was auch für die Männer eine spezielle Zuschreibung bedeutet. In den Schulen wird vermittelt, dass Frauen sich zu ihrer eigenen Sicherheit bedecken müssten, um sich vor sexueller Belästigung durch lüsterne Männer zu schützen. Das halte ich schon für sehr vorsintflutliche Vorstellungen.

Und dann kommen Leute aus diesen Ländern hierher mit dem Klischee: Die Europäerin ist leicht zu haben?

In meinem Buch schildere ich Einflüsse, denen Jugendliche in den Schulen ausgesetzt sind. Man kann aber nicht sagen: Das sind die Einflüsse, und hinten kommt dieser Mensch raus. Man kann gegen Einflüsse in innere Opposition gehen. Das kennen wir zum Beispiel aus der DDR.

Das ist aber die relevante Frage: Was macht es mit jungen Menschen, die in den Schulen so geprägt werden, wie Sie es schildern?

Ich kenne Menschen in Syrien, im Libanon, in Ägypten, die anders leben. Es kommt immer auf den Einzelnen an.

Trotzdem gibt es doch Menschen mit muslimischem Migrations­hintergrund, die Werte vertreten, die für uns problematisch sind: das Frauenbild, der Antisemitismus, der Islam als einzig gültiges Wertesystem . . .

Ich sehe das als Herausforderung. Wie kann man Leute erreichen, die einer Bildung ausgesetzt waren, die auf Emotionen beruht? Denn das tut sie. Sie erfolgt nicht auf sachlicher Ebene wie bei uns. Was emotional vermittelt wird, sitzt so tief, dass es später fast unmöglich ist, ein anderes Weltbild zu vermitteln. Das hat die Forschung gezeigt. Eine Erziehungswissenschaftlerin bringt das in meinem Buch gut auf den Punkt: «Emotion wird in der Regel nicht durch Wissen geschlagen.» Die Herausforderung ist also, wie man es schafft, diese Leute, die hierherkommen und sich in einem Wertekonflikt befinden, zu erreichen.



Und?

Ich bin kein Experte, aber man könnte zum Beispiel beim Sexualkundeunterricht ansetzen, der bei uns sehr versachlicht ist. Die Schüler lernen die physischen Merkmale von Männern und Frauen. Sie lernen, dass es verschiedene sexuelle Orientierungen gibt. Es geht um Geschlechtskrankheiten, um Missbrauch. Nur um eines geht es nicht: um Religion.

Das halten Sie für falsch?

In vielen Klassen gibt es einen immer grösseren Anteil an Schülern mit muslimischem Glaubenshintergrund, die den Sexualkundeunterricht per se ablehnen. Sie sagen, das sei «haram», verboten. Man kann versuchen, Sexualität so biologisch trocken zu thematisieren, wie man will – diese Schüler machen von Anfang an dicht. Wenn man die Religion einbezieht, kann man sie vielleicht erreichen.

Wie denn das?

Man kann zum Beispiel aufgreifen, was im Koran zum Frauenbild und zur Sexualität gesagt wird. Und dann versuchen, zu differenzieren: Das ist der Glaube, und so sieht es in der Welt aus – wie steht das zueinander? Das kann man kritisch diskutieren.

Wie steht es denn mit den in unseren Schulen eingesetzten Lehrmitteln? Sind die Ihrer Meinung nach völlig ideologiefrei und wertneutral?

Wir achten mittlerweile sehr darauf, dass da nicht jede Frau als Putzfrau oder Hausfrau dargestellt wird, sondern auch mal als Lokomotivführerin, zum Beispiel. Es gibt ein grosses Bewusstsein, und das wird auf hohem Niveau diskutiert. Das lässt sich nicht vergleichen mit den muslimischen Ländern, die ich angeschaut habe. Da fehlt beides: Weder ist das Niveau in den Schulbüchern hoch, sondern wirklich vorsintflutlich, noch ist das Bewusstsein da, dass man das vielleicht weiterentwickeln sollte.

Sie schreiben, die Steuerzahler im Westen würden über die Entwicklungshilfe diese muslimischen Missionierungsbücher mit ihren frauenfeindlichen, rassistischen und antisemitischen Ausfällen mitfinanzieren. Wie kommen Sie darauf?

Das ist das Ergebnis einer Recherche-Odyssee bei internationalen Organisationen. Ich habe versucht, das in Afghanistan nachzuverfolgen. Ich habe herausgefunden, dass Deutschland Millionen Euro in einen internationalen Fonds eingezahlt hat, der Geld zahlt an das afghanische Finanzministerium, das wiederum das Bildungsministerium mit finanziellen Mitteln ausstattet, um Unterrichtsmaterialien herauszugeben. Darunter ist auch das von mir kritisierte Religionsbuch.

Sie fordern, dass unsere Behörden stärker Einfluss nehmen. Wie soll das geschehen?

So, wie es jetzt läuft, werden da erst einmal Blankozahlungen als Vorschussvertrauen geleistet, ohne dass man kontrolliert, was man da eigentlich finanziert. Das halte ich für wenig vertrauenerweckend. Man muss wirksamere Kontrollmechanismen einführen. Es geht mir nicht darum, dass wir den Leuten nicht helfen sollen. Wenn in Schulbüchern jungen Frauen aufgezeigt würde, welche Perspektiven und Rechte sie haben, wäre das eine Unterstützung wert. Ich sage immer: Man muss sich ja nicht in Afghanistan engagieren, aber wenn man es tut, muss man darauf achten, dass bestimmte Regeln, für die man einsteht, auch eingehalten werden.

Müsste man die Zusammenarbeit mit muslimischen Staaten an klare Reformen in den Bildungssystemen dieser Länder knüpfen?

Man hilft den jungen Menschen nicht, wenn man sie so beschult, wie das heute der Fall ist.

Kritischen Bemerkungen zum Koran oder muslimischen Lehren kann man entgegenhalten, dass man in so mancher katholischen Kirche auch nicht auf die Moderne stösst.

Als Jugendlicher besuchte ich neun Jahre lang eine katholische Schule, an der Nonnen unterrichteten. Ich kenne christliches Leben, christliche Erziehung und Wertevermittlung aus meiner Schulzeit sehr gut. Ich war für deutsche Verhältnisse in einem sehr konservativen schulischen Umfeld. Wir mussten morgens beten und hatten jede Woche fünf Stunden Religionsunterricht. Ich fand ihn nicht gut. Aber eines war er nicht: indoktrinierend.

Für Ihr Vorgängerbuch «Inside Islam» wurden Sie heftig kritisiert. Man warf Ihnen vor, eine antimuslimische Agenda zu haben.

Die habe ich nicht. Ich bin Journalist und setze mich kritisch mit vielfältigen Themen auseinander. Genauso wie man kritisch über Katholizismus, Kirche, Politik und sonstige gesellschaftliche Entwicklungen berichten kann, tue ich das eben manchmal auch in einem muslimischen Kontext.

Offenbar sind Sie resistent gegen die Anfeindungen und legen mit Ihrem neuen Buch nach.

Ich kann das locker wegstecken und sehe das als Teil meiner Arbeit.



