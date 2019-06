Jetzt sind die Städte dran

Gleicher Lohn, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, verstärkte Massnahmen gegen Gewalt an Frauen. Die Anliegen des Frauenstreiks wurden bislang vor allem auf nationaler Ebene diskutiert. Eine Woche nach den violetten Demonstrationen zeigt sich jetzt: Der Kampf um diese Forderungen wird vor allem in den Kantonen und Städten ausgefochten. In zahlreichen lokalen Parlamenten sind für die kommenden Debatten gleichstellungspolitische Geschäfte traktandiert. Häufig sind es Parlamentarier und, vor allem, Parlamentarierinnen, die diese mit politischen Vorstössen auf die Sitzungsordnung gesetzt haben.

In mehreren Städten und ­Kantonen wird in den nächsten Wochen über Lohngleichheit bei Beschaffungsmassnahmen debattiert werden. Verwaltungen sollen nur noch mit Firmen geschäften, in denen die einheitliche Entlöhnung von Männern und Frauen kontrolliert und durchgesetzt wird.

In der Stadt Neuenburg ist die Gleichstellungsbeauftragte mit einer entsprechenden Forderung an die Regierung getreten. Vorstösse sind in den Städten Luzern, Winterthur, Lausanne sowie im Kanton St. Gallen traktandiert. «Mit dem Beschaffungswesen und beim Abschluss von Leistungsvereinbarungen hat die Stadt einen wirksamen Hebel, um mehr Lohngleichheit zu erreichen», schreiben Winterthurer Politikerinnen von Mitte- und Linksparteien in einem gemeinsamen Vorstoss.

Ab einem gewissen Auftragsvolumen müsse die Stadt den Nachweis der Lohngleichheit einfordern. Ebenso sollen stichprobenartige Kontrollen durchgeführt werden. Vorbild diesbezüglich ist die Stadt Zürich, wo solche Kontrollen bereits regelmässig stattfinden. Bei der letzten Umfrage hielten sich 19 von 20 Unternehmen an die geforderten Lohngleichheitskriterien.

Auch auf Bundesebene kontrolliert das Eidgenössische Gleichstellungsbüro stichprobenartig, ob Firmen, die Aufträge vom Bund erhalten, Frauen beim Lohn nicht benachteiligen. Fehlbare Firmen können sanktioniert werden, im schlimmsten Fall droht die Vertragskündigung.

Mehr Lohn und Anerkennung in der Pflege gefordert

In den Kantonen Zug und Bern werden bessere Arbeitsbedingungen in den Pflegeberufen gefordert. Dort ist der Frauenanteil sehr hoch, Schichtarbeit normal und der Lohn tief. Bessere Bedingungen seien auch im Interesse des Kantons, «um auch langfristig genügend qualifiziertes Personal für die Erbringung wichtiger Aufgaben zu haben», heisst es in einer Motion von grünen Parlamentarierinnen in Bern. Dies zeigt auch eine Umfrage der Unia vom Februar. Gemäss dieser ist die psychische und körperliche Belastung so hoch, dass jede zweite Pflegeperson sich nicht vorstellen kann, bis zur Pensionierung im Beruf zu bleiben. In den Kantonen Aargau und St. Gallen sind Vorstösse hängig, die eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie fordern. «Es braucht Teilzeitstellen, bei denen wirklich Teilzeit gearbeitet ­werden kann, und es braucht auch die Bereitschaft des Arbeitgebers, dem Vater gleichermassen wie der Mutter frei zu geben, wenn das Kind einmal krank ist», schreibt die SP/Grüne-Fraktion des Kantons St. Gallen.

Im Kanton Aargau fordern Politikerinnen und Politiker der SP, dass die Verwaltung detailliert auflistet, wie viele Teilzeitstellen es bei Führungspositionen in der Verwaltung gibt. Nur mit einer konsequenten Einführung von Teilzeit sei eine angemessene Frauenvertretung zu erzielen.

Frauen im Nachtleben besser schützen

Ein Thema ist auch die Gewalt gegen Frauen. In der Stadt St. Gallen ist ein Vorstoss von Juso und SP zum Thema Gewalt gegen Frauen hängig. Die Stadt soll Rechenschaft darüber ablegen, welche Beratungsangebote sie anbietet und wie sie Frauen vor Gewalt im öffentlichen Raum schützt.

Auch für die Stadt Zürich sind Belästigungen im öffentlichen Raum und im Nachtleben ein zentrales Thema. Bereits haben Gespräche mit den Städten Lausanne und Genf stattgefunden, die entsprechende Kampagnen und Meldemöglichkeiten für Frauen geschaffen haben.

Diese Zeitung hat kürzlich erhoben, dass sich gewaltbedingte Unfälle junger Frauen im öffentlichen Raum zuletzt mehr als verdreifacht haben. Gab es 1995 bei jungen Frauen nur gerade 200 solcher Unfälle, waren es 2016 bereits 640. Erfasst werden in der Statistik alle Unfälle mit Verletzungsfolge, die eine Meldung bei der Unfallversicherung nach sich ziehen.

Am Schluss ist es immer eine Frage der Kosten

Entscheidend für die Umsetzung der meisten Vorschläge dürfte die Kostenfrage sein. Die Kosten von Gleichstellungsanliegen sind oft schwer zu beziffern. Eine Ausnahme war die Debatte über den zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub, den der Ständerat am Donnerstag angenommen hat.

Der Bund schätzt die direkten Kosten auf 230 Millionen Franken. Dazu kommen schwer kalkulierbare indirekte Kosten, da Arbeitgeber einen Ersatz für den Vater organisieren müssen. Dass sich die kleine Kammer trotz beträchtlicher Kostenfolge für die bezahlte Papizeit ausgesprochen hat, ist wohl eine Folge des Frauenstreiks.

Auch in den Städten und Kantonen wird sich in den nächsten Wochen zeigen, ob der Frauenstreik «nur» Menschen auf die Strassen gebracht hat. Oder ob er die Politik nachhaltig verändern wird.



