Jetzt sorgen die Opfer des Lärms für Krach

Kühe, Kirchen und Schiffshörner

Diese Lärmklagen sorgten für Schlagzeilen.



Flughafen zahlt 63 Millionen



2008 entschied das Bundesgericht in einem Pilotprozess zugunsten der Besitzer eines Einfamilienhauses, die wegen Lärm am Zürcher Flughafen Schadenersatz gefordert hatten. Darauf folgte eine Klagewelle von Tausenden Anwohnern aus der Region. Auf der Website des Airports heisst es aktuell, dass bisher «62,9 Mio. Franken an Lärmentschädigung ausbezahlt» wurden.



Kühe ohne Glocken



Ein Pöstler aus Etziken SO fühlte sich 2014 durch die 27 Kühe des Nachbars gestört. Der Friedensrichter sorgte für einen Kompromiss: Nachts dürfen die Tiere keine Glocken mehr tragen.



Festival macht Kehrtwende



Das Weihern Openair in St. Gallen löste 2016 acht Lärmklagen aus. Die Polizei drohte vorübergehend damit, das Festival abzubrechen, was schliesslich verhindert werden konnte. Für die Zukunft hat der Gründer des Openairs nun Anpassungen angekündigt. «Wir werden die Bühne in Richtung Wald drehen, damit der Schall weniger in die betroffenen Regionen geht», sagte er im letzten April auf Radio FM1.



Stille Nacht, heilige Nacht



Kirchenglocken geben immer wieder Anlass zu Klagen. In Wädenswil ZH etwa wurde der nächtliche Viertelstundenschlag letztes Jahr untersagt. Die Kirchenpflege zog den Fall zuletzt vor Bundesgericht.



Rentnerin leistet Widerstand



Seit diesem Sommer dürfen die Kursschiffe auf dem Zürichsee nur noch in Ausnahmefällen ihr Horn benutzen. Dies entschied das Bundesamt für Verkehr nach der Klage eines Seeanwohners. Eine 85-Jährige vermisste den Ton so sehr, dass sie seither immer wieder knapp vor den Schiffen durchschwimmt. Somit lässt sie den Kapitänen keine Wahl: Sie müssen als Warnsignal doch wieder laut hornen.



Musik lässt Geschirr klirren



Ein Zumba-Studio nervte drei Anwohner derart, dass sie vor das Zuger Kantonsgericht zogen. Die Rhythmen würden «selbst im ersten Obergeschoss zu Vibrationen führen, die auf dem Bürostuhl wahrgenommen werden und das Geschirr klirren lassen», argumentierten sie laut «Luzerner Zeitung». Noch bevor der Richter entscheiden konnte, suchten sich die Anbieter im letzten März ein neues Studio.



Kicker auf dem Kieker



Seit Jahren klagen zwei Bewohner von Herrliberg ZH gegen den lokalen Fussballclub, dessen Sportplatz sei zu lärmig und zu hell. Derzeit befasst sich das Bundesgericht mit dem Fall.



Ärger um alten Brauch



Das Chlauschlöpfen hat im Bezirk Lenzburg AG lange Tradition. Die Teilnehmer versuchen, mit einer Geissel möglichst laut zu knallen, um so den Samichlaus aufzuwecken. Das führt immer wieder zu Lärmklagen, auch in diesem Jahr, wie SRF kürzlich berichtete. Allerdings sind die Chlöpfer im Recht: Laut dem regionalen Polizeireglement ist der lärmige Brauch explizit erlaubt.