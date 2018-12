«Kennen Sie den Duft, wenn an Weihnachten die Ofentüre geöffnet wird?»

Massimo Bottura plaudert gerade mit zweien seiner Mitarbeiter, die vor der Osteria Francescana rauchen. Das gemäss der «50 Best»-Liste derzeit «beste Restaurant der Welt» liegt in der Altstadt von Modena. Bottura, einer der grössten Erneuerer der traditionellen italienischen Küche, trägt wie meist eine schwarze Hornbrille, ein schwarzes Steppgilet und – dies ist er der Partnerschaft mit Gucci wohl schuldig – ein auffällig buntes Halstuch. Ums Hauseck liegt das Büro des Starkochs. Er setzt sich hinter seinen riesigen Schreibtisch, auf dem da und dort Kunstkrimskrams liegt. «Was würden Sie gern wissen?», fragt er und beugt sich interessiert vor. Weihnachten sei das Thema – und nur ein paar Minuten später hat sich der «Pavarotti of Pasta» (CBS News) ins Feuer geredet.

Was isst der beste Koch der Welt an den Feiertagen?

Fast die gleichen Gerichte, die es schon bei meinen Eltern und Grosseltern gab. Auch ich will an Weihnachten etwas weitergeben an meine Kinder und Neffen. Sie sollen sich später daran erinnern, dass Onkel Massimo an den Feiertagen immer so schön gekocht hat.

Bei Botturas gibt es also jedes Jahr die Gerichte, die schon Ihre Mutter zubereitet hat?

Natürlich nicht bis ins letzte Detail. Ich koche das Fleisch für den Bollito misto nicht mehr im Salzwasser, sondern ich bereite es «sous-vide» im Vakuumbeutel zu. Es wird so saftiger. Und nicht zuletzt schmeckt es besser. Die Saucen dazu sind aber die gleichen, die meine Mutter schon aufgetischt hat. Es soll ja schon immer noch nach den gleichen Gefühlen riechen wie früher.

Gibt es ein Aroma, das Sie besonders an Weihnachten erinnert?

Kennen Sie diesen sehr speziellen Duft, wenn an Weihnachten ein Braten im Ofen gart und die Ofentüre geöffnet wird – die ganze Küche, nein, das ganze Haus füllt sich mit diesem unvergleichlichen Geruch. Wunderbar!

Sie sprechen vom 25. Dezember, dem ersten Weihnachtstag?

Ja, wir treffen uns dann jeweils ungefähr um 12.30 Uhr im Haus meines Bruders. Zuerst werden Culatello, Rohschinken und Salami aufgeschnitten. Dazu gibts eingelegte Zwiebeln, gebratenen und mit Essig gewürzten Fisch, Stockfischpüree . . .

Das sind erst die Vorspeisen . . .

Ja, anschliessend essen wir Pasta. Bei uns gibt es immer Tortellini. Einmal al brodo, also in Bouillon, einmal alla panna, mit Rahm. Und Lasagne gehört bei uns dazu. Von daher stammt ja auch die Idee für mein bekanntes Gericht «The crunchy part of the lasagne» – eine Lasagne, bei welcher die Kruste, die jedes Kind der Welt am liebsten mag, den grössten Teil der Zubereitung ausmacht.

Wir sind aber noch nicht beim Hauptgang.

Nein, das ist dann gekochtes und gebratenes Fleisch. Zu guter Letzt kommen verschiedene Desserts auf den Tisch.

Was ist mit Heiligabend: Gibt es da auch so eine Völlerei?

Da versammelt sich die Familie bei mir zu Hause. Und es gibt, wie fast überall in Italien üblich, nur Fisch. Und für diejenigen, die keinen solchen mögen, koche ich vegetarisch.

Wie wichtig ist dabei der bewusste Verzicht auf Fleisch?

Es hat natürlich religiöse Gründe, dass man bei uns am Heiligabend kein Fleisch isst, ich denke aber nicht nur. Verzicht ist schliesslich eine wichtige Basis für Respekt.

Wie meinen Sie das genau?

Als Kind musste ich jeden Tag Tortellini essen. Und Parmesan aus Rohmilch gab es oben in den höheren Regionen der Emilia Romagna, wo ich herkomme, ebenso täglich. Erst heute, da diese Produkte nicht mehr selbstverständlich um mich herum sind, bringe ich ihnen den Respekt entgegen, den sie verdienen. Da kommt mir eine Weihnachtsepisode in den Sinn . . .

Erzählen Sie!

Ich erinnere mich daran, dass meine Schwester und ich immer am Heiligabend in den Estrich durften, um vom dickflüssigen, süssen Saba zu kosten.

Was ist Saba?

Eingekochter Traubenmost, den man dort oben reifen lässt. In einem Jahr – war es 1968? 1969? – gab es an besagtem 24. Dezember einen eindrücklichen Schneesturm. Ich weiss noch, wie wir den frisch gefallenen Schnee mit dem Saba mischten – was eine Art süsses Sorbet ergab.



«Weihnachten ist für mich der einzige Tag, an dem ich nicht vorausblicke wie sonst, sondern nostalgisch werde.»



Wir sprachen vom Fleisch-verzicht und inwiefern er mit Religiosität zu tun hat.

Meine Mutter war sehr religiös, auch unter dem Jahr gab es bei uns praktisch jeden Freitag Kabeljau oder Aal. Obwohl ich denke, dass ihr dies auch half, den Speiseplan der Familie zu gestalten. Am Montag gab es ja auch immer Fleischklopse aus den Resten des Sonntagsbratens. Und aus übrig gebliebener Pasta machten wir mit Béchamelsauce und Parmesan eine hauseigene Version von Lasagne.

Essen mit Emotionen verbinden, das ist etwas, dass Sie besser beherrschen als andere Küchenchefs. An Weihnachten rücken die zwei Welten nahe zueinander . . .

Und mir kommt sofort wieder meine Mutter in den Sinn. Sie bat meinen Vater vor vielen Jahren beim Umbau des Hauses darum, die Wand in der Küche herausbrechen und den Raum grösser machen zu dürfen. Heute weiss ich, dass sie dies wollte, damit wir Kinder auch später – mit unseren eigenen Familien – genug Platz haben würden, um das Festessen an Weihnachten vorzubereiten.

In der Küche wurde also nicht gegessen, sondern nur vorbereitet?

Ja, meine Mutter versammelte jedes Jahr alle meine Geschwister und mich am Küchentisch, wenn es um die Festtagsvorbereitungen ging. Sie rollte jeweils den Pastateig. Meine Schwester, mein Bruder und ich formten daraus die Tortellini. Wir diskutierten am Küchentisch auch über schlechte Schulnoten, über alles Mögliche. Wir stritten uns dort und versöhnten uns wieder. Immer wieder merke ich bis heute, wie wichtig die Küche als Raum und Rückzugsort ist.

In der Schweiz macht man zu Weihnachten Schinkli mit Kartoffelsalat oder Fondue chinoise, weil das wenig Arbeit gibt. Gestritten wird dafür erst im Esszimmer.

Fondue chinoise ist kein allzu finessenreiches Gericht, aber mir gefällt die Idee, dass man den Topf in der Mitte zusammen teilt, dass alle das Gleiche schmecken. Und was den Streit angeht: In Italien hätte man am Esstisch die Zeit zum Streiten gar nicht, weil man über das Essen spricht – und es geniesst.

Was gehört sonst zu gelungenen Weihnachten?

Es ist für mich der einzige Tag im Jahr, an dem ich nicht vorausblicke wie sonst, sondern nostalgisch werde. Nostalgie muss sein – umso mehr, als meine Eltern und meine Grossmutter nicht mehr leben.

Gehen Sie denn in die Kirche an Weihnachten?

Ich gehe tatsächlich wieder hin, allerdings nicht an Weihnachten.

Wie ist das gekommen?

Im Rahmen der Weltausstellung in Mailand lernte ich Pfarrer Don Giuliano und seine Sicht der Welt kennen. Er hat damals ein paar Kinder in einer Kirche versammelt und wollte ihnen den Wert von Brot erklären. Am Ende aber stand ich auf der Kanzel und erzählte den Kindern, wie kostbar Brot ist und von den Mönchen, die alle Brotreste aufbewahrten. Dieses Erlebnis hat viel dazu beigetragen, dass ich wieder zum Kirchgänger wurde. Seither ist es mir wieder wichtiger geworden, manche Regeln zu befolgen.

Glauben Sie an Gott?

Irgendwie schon. Vielleicht ist jemand dort oben, mit einem riesigen Herzen, der über uns alle richtet. Und: Er kann vergeben . . . Oh, ich kann nicht glauben, dass ich Ihnen das jetzt alles erzähle.

Wir sprechen immerhin über das Weihnachtsfest.

Ich verlange ja von niemandem, dass er glaubt. Nicht einmal von meinen Kindern. Sie müssen selber wissen, ob sie da etwas spüren.

Bei uns ist es üblich, im Advent Guetsli zu backen. Das istder Duft, den die meisten Schweizerinnen und Schweizer mit Weihnachten verbinden.

Wir kennen Pane di Natale. Ein Kuchen aus Marronimehl, Butter, Haselnüssen, Mandeln, Orangenconfit und so weiter. Das Ganze wird mit viel Saba übergossen, gemischt und gebacken. Man schenkt diese Spezialität den Nachbarn, den Freunden, dem Arzt. Ich suche grad das Rezept, dass meine Mutter geschrieben hat . . .

(Er steht auf, um in einem grossen Holzschrank nach dem Rezept zu suchen.)

Ich finde es jetzt nicht, bin aber sicher, dass ich es irgendwo hier im Büro habe. Oh, Sie haben mir eine Idee gegeben!

(Er greift zum Telefon.)

Pippo, gibst du mir bitte mal Davide? Hör mal, mir ist da grad eine Idee gekommen: Als Friandises könnten wir während der Weihnachtszeit doch unsere Chocolatchips-Cookies mit einer Art Pane-di-Natale-Zutaten ersetzen. Was meinst du? Statt Schokolade nehmen wir getrocknete Orange, statt Maple-Walnut-Sirup nehmen wir Saba . . . Lass uns das probieren, die können wir dann verschenken.

(Er hängt auf.)

Jetzt haben Sie gerade erlebt, wie ich funktioniere.

Was mich erstaunt: Sie verwenden Rezepte Ihrer Mutter als Grundlage im Restaurant?

Eigentlich Rezepte meiner Grossmutter, die meine Mutter dann überarbeitet und mir überlassen hat.

Ist es denn üblich hier, Rezepte zu vererben?

Ja. Meine Schwester zum Beispiel hat bei unserer Mamma gelernt, das klassische Ragú, bei Ihnen bekannt als Sauce bolognese, zu kochen. Sie hat das Rezept aufgeschrieben – und glauben Sie mir: Es schmeckt hervorragend. Solche Zubereitungen sind ein wichtiger Schatz in einer Familie.

Die Angst, dass die Kunst der Tortellini-Zubereitung von Hand verloren gehen könnte, ist einer der Gründe, warum Sie jüngst Ihr Projekt Il Tortellante gestartet haben.

Ja, im November haben wir unser Geschäft eröffnet, in dem wir Tortellini verkaufen. Sie werden von autistischen Kindern zubereitet. Mein Sohn hat selber eine milde Form von Autismus – und darum weiss ich, dass es in der Schule oft an geeigneten Projekten fehlt. Aber solche Kinder sind sehr talentiert, wenn es um repetitive Tätigkeiten geht. Wir haben bei der Stadt für einen Standort nachgefragt und diesen jetzt bekommen. Jetzt stellen Sie sich das mal vor: vierzig Kinder, die Tortellini formen.

Wer ist sonst beteiligt?

Vier oder fünf Grossmütter, die mit der Kunst des Tortellini-Machens vertraut sind und den Jugendlichen zeigen, wie man von Hand die Pasta formt. Ein halbes Dutzend Metzger, die mit Freude dabei sind. Das einzige Problem ist jetzt, dass Gucci und Tetrapak bereits die ganze monatliche Produktionsmenge, rund eine Vierteltonne, für ihre Kantinen gekauft haben. Wir waren also schon ausverkauft, bevor wir das Geschäft überhaupt eröffnen konnten. In Bologna planen wir nun eine weitere Produktion.

Ein weiteres Projekt ist «Food for Soul». Sie kochen in sogenannten Refettorios für Obdachlose, mit Produkten, die sonst fortgeworfen würden. Ist das nicht etwas scheinheilig? Sie wollen arme Menschen vor dem Hunger bewahren, aber an Weihnachten frönt ganz Italien, auch Sie, der Völlerei . . .

Es geht an Weihnachten in erster Linie ja nicht ums Essen, sondern ums Zusammensein. Und wir sind hier in der Emilia Romagna, einer ärmeren Gegend. Hier wird bei solchen Festen nie, wirklich nie, etwas fortgeworfen. Bei den Reichen war es früher sogar üblich, am Tag nach solchen Festen Bauern und arme Leute einzuladen. Darauf basiert ja auch die Idee der Refettorios, die wir inzwischen an sieben Standorten betreiben.

Ein ziemlicher Gegensatz zum Gourmetrestaurant in Modena.

Nicht unbedingt. Grad gestern kochten wir hier Fleischklösse. Jemand wollte wissen, woraus sie gemacht sind. Ich konnte dies aber nicht beantworten, weil wir verschiedenste Fleischreste darin verarbeitet hatten. Geflügel, Schwein, Kalbfleisch – wir haben quasi den Kühlschrank geleert. Das Gleiche machen wir häufig mit unserem Gemüse, dann kommt eine Minestrone auf den Tisch.

Fleischreste und Minestrone im «besten Restaurant der Welt»?

Natürlich bekommen nicht die Gäste im Gourmetlokal Osteria Francescana diese Fleischklösse. Aber wir haben sechzig Mitarbeiter, die ja auch verpflegt sein wollen. Es geht, nochmals, um Respekt vor den Produkten.

Wie zeigt sich dieser Respekt vor den Lebensmittel konkret?

Für mich ist es selbstverständlich, die Fischer, Metzger, Bauern und die Käseproduzenten gut zu bezahlen. Ich frage niemals nach dem Preis, wenn sie mir ihre Produkte anbieten. Und umso wichtiger ist es dann, auch die übrig gebliebenen Zutaten vollständig zu verwenden: Aus Muscheln, Oktopus, Kabeljau und Aal mache ich zum Beispiel gern Risotto. Und wenn die Leute fragen, was da drin ist, sage ich: Es ist Fischrisotto.

Wer nichts fortwirft, darf also an Weihnachten auch mal ein grosses Essen machen?

Auf jeden Fall. Der spannendste Tag an Weihnachten ist für mich ja der 26. Dezember.

Weswegen?

Weil wir dann all die übrig gebliebenen Gerichte der Vortage wieder aufwärmen. Und meine Tochter bringt jeweils alle ihre Freunde mit zu uns. Nur schon all die restlichen Panettone muss ja irgendjemand essen . . .

Was machen Sie daraus?

Ich zerkleinere sie, füge Milch bei, gebe Eigelb und geschlagenes Eiweiss und knusprige Mandeln dazu. Die Mischung fülle ich in kleine Gefässe, die in den Ofen kommen. Fertig ist das Panettone-Soufflé, das besser schmeckt als der Panettone selber. Und aus Bollito misto kann man übrigens eine tolle Terrine machen.

Haben Sie weitere Tipps für die Verwertung der Reste vom Weihnachtsmenü?

Aus dem Kabeljau mache ich ebenfalls Risotto, den die Freunde meiner Tochter besonders gerne mögen. Aus dem Cotechino, einer Schweinswurst, mache ich einen Eintopf mit Linsen, den ich aufkoche und dann als Ravioli-Füllung verwende.

Und im Januar fasten Sie?

Das ist so. Nach dem 31. Dezember mache ich jeweils Diät.

