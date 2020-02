Killer Xylella bedroht Schweizer Rebbau

Die Weinberge des Lavaux geben ein tristes Bild ab: Statt ­sattes Grün herrscht hier Dürre. Die in die Hänge des Genfersees gepflanzten Chasselas-Rebstöcke sind tot. Terrasse um Terrasse wird abgeräumt, und die Reben werden vernichtet. Hier wütet das Feuerbakterium, und kein Spritzmittel oder Antibiotikum hilft.

Ein solches Szenario ist laut der Eidgenössischen Fachkommission für biologische Sicherheit (EFBS) in den kommenden zehn Jahren wahrscheinlich. Die Spezialisten des Bundes, welche die Regierung zu biologischen Risiken beraten, gehen davon aus, dass das Feuerbakterium (lateinisch: Xylella fastidiosa) in die Schweiz eingeschleppt wird. Weil es grosse wirtschaftliche Schäden anrichten kann, gilt es als eines der gefährlichsten Pflanzenbakterien.

Auf Reben verursacht der extrem aggressive Erreger die sogenannte Pierce-Krankheit. Im Planspiel der EFBS sind zuerst Weingüter im Tessin, in Genf, der Waadt oder im Wallis betroffen. Danach verwüstet der Erreger wegen seiner raschen Ausbreitung über Insekten eine gesamte Region.

Einschneidend seien nicht nur Ertragsausfälle und die Kosten für die Bekämpfung, heisst es im ­Report «Biologische Risiken Schweiz», den die führenden Bakteriologen und Biologen der Schweiz für den Bundesrat erstellt haben. «Die Weingüter verlieren durch den Verlust der Pflanzen ihren Wert als Kulturgut», heisst es im Bericht auch.

«Nistet sich das Feuerbakterium in Rebbaugebieten ein, ist die Situation in den betroffenen Regionen tatsächlich dramatisch», bestätigt Alfred Kläy, der Fachverantwortliche für Pflanzenschutz im Bundesamt für Landwirtschaft. Im Ereignisfall würden Weinbauern gezwungen, in einem bestimmten Umkreis auch gesunde Pflanzen vorsorglich zu vernichten. Nur so könnte eine Ausbreitung gestoppt werden.

Damit es nicht so weit kommt, wurde in der Schweiz inzwischen ein Monitoring installiert. Einmal wurde der Schadorganismus 2015 in einem Zürcher Gartencenter bereits festgestellt. Weil betroffene Kaffeepflanzen sofort vernichtet wurden, konnte eine Ausbreitung verhindert werden.

In Kalifornien und Florida hat sich das Bakterium aber bereits in Weinreben eingenistet und ganze Rebanlagen zerstört. Die Schäden betragen jährlich über 100 Millionen Dollar. Auch auf Mallorca sind laut Experten bereits sieben Prozent der Reben infiziert. Besonders gefährlich ist das Bakterium, weil es laut der EU-Lebensmittelsicherheitsbehörde EFSA gegen 560 Pflanzenarten besiedeln kann. Dazu zählen auch Zwetschgen-, Kirsch- und Pflaumenbäume sowie Rosen und Rosmarin.

Wie verheerend das Feuerbakterium wirkt, ist seit 2013 in der italienischen Region Apulien zu beobachten. Dort wurden auf einer Fläche von 7000 Quadratkilometern mehr als eine Million Olivenbäume befallen. Etliche der abgestorbenen Bäume waren mehrere Hundert Jahre alt. Den Schaden be­ziffern die betroffenen Bauern auf 1,2 Milliarden Euro.

Antibiotikaresistenzen – hohes Risiko in Ställen und Spitälern

Extreme Sorgen bereiten den Beratern des Bundesrates auch die Antibiotikaresistenzen, die sich in Spitälern und Tierställen entwickeln. Die Fachkommission befürchtet, dass die vom Bund getroffenen Massnahmen nicht ausreichen, um die Zahl der Spitalinfektionen und Todesfälle zu stoppen. Bereits heute sterben in der Schweiz wegen wirkungslos gewordenen Antibiotika jährlich gegen 200 Menschen. Von «Antibiotikaresistenzen» gehe «ein sehr hohes Risiko für die Schweiz aus», heisst es im Report. Deshalb regt die Kommission auch an, das ­Thema, gleich wie Pandemien oder terroristische Ereignisse, in den ­Katalog der nationalen Risiken ­aufzunehmen.

«Dieses gravierende Problem wird nicht so rasch gelöst werden können», sagt EFBS-Präsident Jacques Schrenzel. Bei Patienten und der Ärzteschaft müsse ein sorgfältiger, zurückhaltender Gebrauch von Antibiotika zur Selbstverständlichkeit werden.

Entwarnung geben die Risikospezialisten hingegen bei gentechnologisch gezüchteten Pflanzen. Selbst wenn sich eine Gentech-Pflanze ausserhalb des kultivierten Gebietes verbreitete, sei die menschliche Gesundheit nicht beeinträchtigt. Ein solches Ereignis habe einzig eine hohe Medien­präsenz zur Folge – hier seien die Risiken tiefer als in der Öffentlichkeit wahrgenommen.



