«Komplexes Lawinen-Problem»: Andermatt-Betreiber waren gewarnt

Mehrere Lawinenopfer

Beim Lawinenunglück in Andermatt gab es glücklicherweise keine Todesfälle zu beklagen. Anders war es gestern im Südtiroler Skigebiet Schnalstal bei Meran. Gegen Mittag löste sich eine Lawine und ­verschüttete mehrere Personen, die sich auf der Piste befanden. Eine Frau und zwei Mädchen aus Deutschland kamen dabei gemäss der Nachrichtenagentur Ansa ums Leben. Auch in der Schweiz gab es Lawinenabgänge. In der Region Lauchern­alp im Wallis wurde ein Skitourenfahrer von einer Lawine verschüttet und schwer verletzt. Er befindet sich in kritischem Zustand. Eine weitere Lawine löste sich gestern Nachmittag in der Nähe von Leysin in den Waadtländer Alpen. Eine Rettungskolonne und ein Helikopter rückten aus. Die Polizei schloss zunächst nicht aus, dass auch Menschen verschüttet worden sind. (fal/db/sda)