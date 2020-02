Lassen wir uns von Deutschland nicht anstecken

Es tönte, als wären die Nazis wieder an die Macht gekommen. Von einer «Schande» war die Rede, von einer «Rückkehr in finstere Zeiten», vom «Ende der Demokratie». Der bisherige Ministerpräsident Thüringens verglich die Wahl seines Kontrahenten sogar mit der Machtergreifung Hitlers 1933.

Selbst Bundeskanzlerin Angela Merkel fand für einmal deutliche Worte. Sie sprach von einem «unverzeihlichen Vorgang» und forderte nichts weniger, als dass das Ergebnis der Wahl «rückgängig gemacht» werden müsse. Ganz Deutschland, so hat man als Aussenstehender das Gefühl, befindet sich derzeit im Ausnahmezustand.

Der Grund für die Hysterie: FDP-Politiker Thomas Kemmerich war nur dank den Stimmen der Rechtsaussen-Partei AfD gewählt worden. Nicht der Gewählte war das Problem, sondern wer ihm die Stimmen gegeben hatte. Dass Kemmerich gleich nach seiner Wahl betonte, er werde keinesfalls mit der AfD zusammenarbeiten, nützte nichts mehr. Der Empörungstsunami war nicht mehr aufzuhalten.

In der Schweiz reibt man sich die Augen. Seit wann spielt es dermassen eine Rolle, wer jemandem die Stimme gibt? Klar, Deutschland hat eine ganz andere Vergangenheit. Und nicht wenige AfD-Exponenten vertreten tatsächlich ziemlich unappetitliche Ansichten. Doch wie gnadenlos dort die Debatte geführt wird, wie plötzlich die ganze politische Elite in einer Art Tugendwahn die Fassung verliert, lässt trotzdem aufhorchen. Vor allem beginnt man die eigene politische Kultur umso mehr wertzuschätzen.

In der Schweiz sind die Parteien zur Zusammenarbeit gezwungen. Wer in der Politik etwas bewirken möchte, muss bereit sein, bei einzelnen Sachfragen auch mit dem ärgsten Gegner zu kooperieren. Je nach Geschäft bilden sich unterschiedliche Koalitionen. Wenn die Pole von links und rechts gegen die Mitte zusammenspannen, dann ist zwar jeweils von einer «unheiligen Allianz» die Rede, doch ist das hier ein ziemlich normaler Vorgang.

Die Konkordanz schafft eine Atmosphäre, die auch ausserhalb des Ratsaals wirkt. Die Juso kehrt im Gasthaus des früheren SVP-Präsidenten Toni Brunner ein, und SVP-Bundesrat Ueli Maurer leiht SP-Präsident Christian Levrat seinen Dienstwagen, damit dieser rechtzeitig zur Matura-Feier seiner Tochter kommt. Drei Jungpolitiker der Grünen, der FDP und der SVP leben in Bern friedlich in einer Wohngemeinschaft zusammen – was notabene auch in Deutschland für Schlagzeilen gesorgt hat.

In Berlin werden die Debatten noch lange dauern

So selbstverständlich uns dieser Umgang erscheinen mag, er ist alles andere als in Stein gemeisselt. Auch in der Schweiz gibt es Leute, die finden, man müsse gewisse politische Akteure durch Ausgrenzung bekämpfen. Und die ihre Gegner leichtfertig als «Nazis» oder «Faschos» beschimpfen.

In Thüringen hielt Roland Kemmerich dem Druck nur kurz stand. Nach weniger als 24 Stunden im Amt kündigte er seinen Rücktritt an. Er und seine Familie hatten Todesdrohungen erhalten. In Berlin ist die Sache noch lange nicht ausgestanden, womöglich steht ein grösseres politisches Beben bevor. Und das alles, weil jemand sich von den falschen Leuten wählen liess.

Durch die sozialen Medien werden Debatten zunehmend grenzüberschreitend geführt. Deutschland hat wegen der gemeinsamen Sprache einen besonderen Einfluss auf die Schweiz. Umso mehr sollten wir darauf achten, uns nicht von seiner politischen Kultur anstecken zu lassen.



