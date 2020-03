Liebe, Sex und Fiebermesser

Es gab keine Höhen und Tiefen mehr. Freude und Glück spürte sie nur abgeschwächt, durch eine Art Nebel. «Ich fühlte mich wie in einen Wattebausch gepackt.» Dazu nahm sie zu. Litt unter Migräne. Und depressiven Verstimmungen. Bis Sina Alpiger, 24, die Pille absetzte. Seit drei Jahren lebt sie nun ohne Hormone. Sie spürt ihren Körper wieder, nimmt das Leben positiver wahr: «Ich bin weniger gereizt und fühle mich gelassener», sagt Sina. Die Pille will sie nie wieder nehmen. Die ist ihr nicht geheuer.

Wie Sina Alpiger empfinden viele junge Frauen: Sie sind pillenmüde. Die wiedererstarkte Frauenbewegung, ein neues Gesundheitsbewusstsein und der Trend zurück zur Natürlichkeit tragen dazu bei. Das wirkt sich auf den Absatz von hormonellen Verhütungsmitteln aus – der Verkauf der konventionellen Antibabypille, von Hormonspirale, Ring, Dreimonatsspritze, Verhütungsstäbchen und -pflaster nimmt kontinuierlich ab: Seit 2010 um 33 Prozent – um ein Drittel! Nur die Mini-Pille, eine Variante, die kein Östrogen, sondern nur das Hormon Gestagen enthält und somit ein geringeres Thromboserisiko birgt, wird vermehrt verlangt.

Die Chemie hat einen ­schlechten Ruf

In jungen Jahren ist die Pille beliebt, weil sie unter anderem für weniger Schmerzen während der Periode, schönere Haut und grössere Brüste sorgt. Junge Frauen informieren sich heutzutage aber besonders ausgiebig über die Schattenseiten, wie zum Beispiel Gewichtszunahme, Depressionen, Kopfschmerzen und eine erhöhte Anfälligkeit für Thrombosen. Die Chemie hat einen schlechten Ruf.

Irène Dingeldein, die Präsidentin der Schweizerischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, kann diese Abneigung gegenüber hormonellen Verhütungsmitteln bestätigen: «Seit einem Jahr nimmt die Zahl junger Frauen ab 20 Jahren deutlich zu, die keine Hormone mehr nehmen wollen.» Für Dingeldein ist der Verzicht auch eine Modeerscheinung: Es sei auffällig, dass viele Frauen auf die Chemie verzichteten, weil sie ihren Körper richtig spüren wollen – die Pille gaukelt ihm eine Schwangerschaft vor.

Sofia Zürcher*, 21, fühlte sich mit der Pille oft traurig. «Es kam mir vor, als befände ich mich in einem langen, nicht enden wollenden Tunnel.» Als sie sie dann abgesetzt hatte, war das «wie wenn der Winter vorbei ist und der Frühling kommt». Auch Lara Blatter, 24, spricht von einem «dumpfen Lebensgefühl». Sie hat die Pille fast zehn Jahre lang genommen. Verschrieben bekam sie sie anfangs, wie viele andere, wegen starker Periodenschmerzen. Und doch: «Meine Frauenärztin hat mit mir nie über eine Alternative gesprochen. Die Pille schien immer die einzige Option zu sein. Als ich von anderen Frauen gehört habe, dass es auch ohne geht, hat mir das Mut gemacht.»

«Es kam mir vor, als befände ich mich in einem langen, nicht enden wollenden Tunnel»: Sofia Zürcher*, 21. Foto: Basil Stücheli

Im Freundeskreis der drei Studentinnen ist das Thema Verhütung genauso präsent wie in den sozialen Netzwerken. Auf Twitter berichten Frauen unter dem Hashtag #MyPillStory über psychische Beschwerden, vor allem über Lustlosigkeit – nicht nur bezüglich Sex, sondern gleich bezüglich des ganzen Lebens. Dass sich der Zyklus durch die Hormone verändert oder gar ausbleibt, führe dazu, dass das Gefühl für den Körper verloren gehe. «Das Absetzen der Hormone hat etwas Befreiendes», sagen alle drei befragten Frauen. Sie spürten wieder genau, wie sich der Körper je nach Zyklusstadium verändere, und weil das auch immer einen Effekt auf die Stimmung habe, könnten sie diese besser einordnen, fühlten sich nicht so ausgeliefert.

Sinas, Sofias und Laras Bedürfnis nach Natürlichkeit und ihre Skepsis gegenüber der Chemie entspricht dem Zeitgeist. Junge Frauen, bestätigt Psychotherapeutin Anna Koellreuter, seien weniger bereit, psychische Veränderungen durch Hormone zu tolerieren: «Frühere Generationen haben das Wattebausch-Gefühl eher akzeptiert.»

Aber damals überwogen ja auch die Vorteile: Verlässlich verhüten zu können, war ein unglaublicher Fortschritt – «ein Knaller», wie ­Koellreuter sagt – eine noch nie da gewesene Möglichkeit für Frauen, selbstbestimmt und angstfrei Sex zu haben. Ganz anders heute: «Die jungen Frauen sind wesentlich selbstbewusster als die frühere Generation», sagt Koellreuter. Vor allem seien sie durch das Internet viel besser informiert.

«Es sind auch ältere Frauen, die schon jahrelang mit Kondom verhüten, die die Pille danach verlangen.»Eva-Maria Franz, Geschäftsführerin der Gurten-Apotheke

Das Problem ist nur, dass die meisten zuverlässigen Verhütungsmittel immer noch auf Hormonen basieren, vergleichbare Alternativen gibt es bis heute kaum. Gynäkologin Dingeldein empfiehlt hauptsächlich die Kupferspirale. Sie führe aber meist zu einer verstärkten Periode und so häufig zu mehr Schmerzen. Ausschliesslich mit Kondomen zu verhüten wiederum, sei im jungen Alter zu unsicher, betont die Ärztin. Und sie stellt klar: Für alle jene, die sich auf natürliche Methoden wie das Messen der Temperatur verliessen, dürfe eine Schwangerschaft keine Katastrophe sein – wer auf Nummer sicher gehen wolle, komme nicht um die Chemie herum.

Das stimmt auch im übertragenen Sinn: Tatsächlich stieg im selben Zeitraum, seitdem der Absatz der Pille stetig zurückgeht, derjenige der Pille danach um 16 Prozent an. 2019 wurden in der Schweiz 106’753 solche Notfall-Verhütungstabletten verkauft. Für Irène Dingeldein ist der Zusammenhang klar: «Die Pille danach wird von einigen Frauen als Lösung nach dem Absetzen in Betracht gezogen.»

Apothekerin Eva-Maria Franz, Geschäftsführerin der Berner Gurten-Apotheke und spezialisiert auf das Thema Pille danach, widerspricht. «Es sind auch ältere Frauen, die schon jahrelang mit Kondom verhüten, die die Pille danach verlangen.» Junge Menschen seien vielleicht sexuell aktiver und deshalb eher darauf angewiesen. Die Zunahme könnte darauf zurückzuführen sein, dass die Frauen gut informiert seien: «Sie wissen, wo sie sich Hilfe holen können, und das ist sehr gut so.»

Technische Hilfsmittel sind gefragt

Sofia Zürcher hatte zweimal derart Angst vor einer Schwangerschaft, dass sie beide Male die Pille danach schluckte. Sie fand die Erfahrung unangenehm. Und unter keinen Umständen will sie ein drittes Mal deswegen in einer Apotheke vorstellig werden müssen.

Auch wenn die Handhabung von Kondomen nicht ganz einfach ist – am Anfang sei es schon eine Herausforderung gewesen, diese «elegant» ins Sexualleben zu integrieren, sagt Lara Blatter –, so sind sie immer noch die populärste Alternative. Die meisten greifen aber noch zu zusätzlichen Methoden: Blatter verwendet ein Diaphragma, Sina Alpiger misst jeden Morgen ihre Temperatur mit einem Verhütungscomputer, der ihr anzeigt, wann sie fruchtbar ist. Das sei zwar etwas aufwendig, aber es stärke das Bewusstsein für den eigenen Körper und sei deshalb die Zeit wert. Zudem fühle sie sich noch sicherer damit.

Die Nachfrage nach «natürlichen», modernen Verhütungsmitteln wie dem Verhütungscomputer von Sina Alpiger steigt steil an, genauso diejenige nach den zahlreichen Apps, die den Zyklus überwachen und analysieren. Oder dem überaus erfolgreichen Fruchtbarkeitstracker Ava, der als Armband getragen wird – und sich, je nach Bedürfnis, auch als Verhütungstracker verwenden lässt.

«Verhütung geht die Männer genauso an!»

Zwei Probleme bleiben aber allem technischen und gesellschaftlichen Fortschritt zum Trotz bestehen: Die fehlenden Pillen-­Alternativen bedeuten erstens, dass jene Frauen, die keine Lust auf Hormone haben, sich nicht mit ­Überzeugung für eine Lösung entscheiden, sondern gezwungenermassen bloss das kleinere Übel wählen können – der Verzicht auf Chemie bedeutet mehr Unsicherheit, die Einnahme von Chemie bedeutet weniger Lebens­qualität.

Und zweitens: Während die jungen Frauen ein grösseres Selbstbewusstsein an den Tag legen und hormonelle Verhütung zunehmend ablehnen, gehen die jungen Männer – häufig ganz selbstverständlich – immer noch davon aus, dass Verhütung eine rein weibliche Angelegenheit ist.

«Viele erwarten von der Frau, dass sie verhütet», sagt Sofia Zürcher. Ihr Ex-Freund hätte die Pille nicht einmal mitfinanziert. Das fand sie nicht in Ordnung: «Die Frau schluckt die Hormone, hat mit den Nebenwirkungen zu kämpfen und finanziert dies auch noch alleine. Verhütung geht die Männer genauso an!»

Immerhin in dieser Hinsicht haben Kondome einen eindeutigen Vorteil: Weil sie beide Geschlechter kaufen können, stellt sich das Finanzierungsproblem weniger.

* Name geändert



Dieser Text stammt aus der aktuellen Ausgabe. Jetzt alle Artikel im E-Paper der SonntagsZeitung lesen: App für iOS – App für Android – Web-App