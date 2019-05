Lohndumping-Firma erhält Grossauftrag

Vor einer Woche enthüllte die SonntagsZeitung, dass es im neuen Ceneri-Basistunnel zu einem der wahrscheinlich grössten Lohndumping-Skandale der Schweiz gekommen ist. Die italienischen Gleisbaufirmen GCF und Gefer prellten auf der Baustelle der SBB-Tochter Alptransit etwa 170 Mitarbeiter mindestens um eine hohe einstellige Millionensumme. Weil die beiden Firmen Daten zu Arbeitszeiten und Zutrittskontrollen löschten und fälschten, ermittelt die Tessiner Staatsanwaltschaft.

Nun zeigt sich: GCF hat sich auch in Lausanne einen Grossauftrag geangelt. Vor wenigen Tagen habe man zusammen mit den Konsortiumspartnern Implenia, Siemens und Cablex den Vertrag für den Einbau der Bahntechnik und Gleise in einem neuen Tunnel der Lausanne–Echallens–Bercher-Bahn unterzeichnet, schreibt GCF auf der eigenen Website. Bauherrin ist das Bahnunternehmen Transports Publics de la Région Lausannoise. Dessen Hauptaktionäre sind die Stadt Lausanne und der Kanton Waadt.

Eine Sprecherin bestätigt den Auftrag. Es geht um einen 1,7 Kilometer langen Tunnel im Stadtzentrum von Lausanne, der 136 Millionen Franken kostet. Zwei Drittel der Bausumme zahlt der Bund, ein Drittel der Kanton Waadt. 18,38 Millionen Franken entfallen auf das Konsortium für Bahntechnik und Gleisbau, das unter der Leitung des Schweizer Bauriesen Implenia steht. Wie viel davon GCF erhält, ist nicht bekannt.

GCF könnte wegen des Lohndumping-Skandals den Auftrag verlieren

Im Kanton Waadt überlegt man sich nun, den Auftrag zu annullieren. Denn auch beim Bau der neuen Metrolinie in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen drückte GCF die Löhne und liess zu lange arbeiten – eine Nachzahlung von umgerechnet 1,8 Millionen Franken wurde fällig.

Die rechtliche Handhabe für einen Rückzug des Auftrags besteht: Das Reglement über öffentliche Aufträge des Kantons Waadt besagt, dass die Auftragsvergabe rückgängig gemacht werden darf, wenn sich ein Anbieter nicht an die Bestimmungen zum Schutz der Mitarbeiter hält, sprich: wenn er das Arbeitsrecht und den Gesamtarbeitsvertrag verletzt.

Bemerkenswert ist, dass die Anfrage von FDP-Grossrat Georges Zünd mitunterzeichnet wurde.

Diese Regelung müsse die Bauherrin nun anwenden, fordert Pietro Carobbio, Sekretär der Gewerkschaft Unia Waadt. Auch Politiker von links und rechts machen Druck. Der SP-Kantonsparlamentarier Jean Tschopp reichte am Dienstag im Grossen Rat eine Anfrage ein, in der er Auskunft darüber verlangt, was der Regierungsrat tun will, um beim Tunnelbau «jegliche Verletzung der Rechte der Arbeiter zu vermeiden».

Bemerkenswert ist, dass die Anfrage von FDP-Grossrat Georges Zünd mitunterzeichnet wurde, dem Direktor des Bauunternehmerverbands des Kantons Waadt. Die Regierung muss nun die Frage klären, ob der Auftrag für GCF schon jetzt zurückgezogen werden darf. Denn die Firma kann in Lausanne noch gar kein Recht verletzt haben, da dort die Gleisbauarbeiten erst 2020 beginnen.



