«Männer können nicht mehr mit weiblicher Duldsamkeit rechnen»

Wolfgang Schmidbauer ist einer der bekanntesten Psychologen Deutschlands – und ganz sicher der fleissigste. Morgen Montag erscheint sein 41. Sachbuch, daneben rettet er in seiner Münchner Praxis als Paartherapeut Beziehungen. Schmidbauer blickt auf mehr als drei Jahrzehnte Arbeit an der Front zurück, ihm ist nichts Menschliches fremd. Und schon gar nicht, was den Umgang der Geschlechter miteinander angeht. Wenn also einer weiss, wie man glücklich wird zu zweit, dann Wolfgang Schmidbauer – der selbst seit 40 Jahre mit derselben Frau zusammen ist. Wie vielen Paaren haben Sie als Therapeut schon geholfen?

Oh, da muss ich nachdenken … Beraten habe ich schätzungsweise 500 Paare. Ob ich denen wirklich längerfristig geholfen habe, weiss ich natürlich nicht.

Was sind die häufigsten Fehler in Beziehungen?

Erstens: Dem Partner Vorwürfe zu machen und ihm auf rechthaberische Weise Fehler vorzuhalten. Zweitens: Wenn man meint, bloss weil man doch immer von Liebe rede, den anderen lieblos behandeln zu können. Drittens: Es ist kein Problem, wenn man sich streitet. Aber es ist ein Problem, wenn man sich nicht schnell versöhnt und den anderen durch Rückzug zu einem angepassten Verhalten zwingen will. Das ist Gift für eine Beziehung. Genauso wie der letzte Punkt: Humorlosigkeit. Humor wirkt stabilisierend.

Inwiefern unterscheiden sich die Geschlechter?

Männer haben gerne eine klare Ansage, was sie tun sollen. Dann machen sie das auch und sind ganz zufrieden. Frauen erwarten aber häufig, dass die Männer das von sich aus machen, dass sie spüren, was die Frau gerade möchte, und wenn das nicht der Fall ist, ist sie empört. Das führt zu Missverständnissen. Das liegt daran, dass Frauen sozialisiert werden, in Beziehungen zu denken, während Männer Aktionismus anerzogen bekommen.

Meiner Ansicht nach gibt es nur ein Modell, das zukunftstauglich ist: halbe-halbe. Also für beide Partner halbe Berufstätigkeit, halbe Familienzeit.

Was unterschätzen Frauen an Männern?

Deren Kränkbarkeit. Sie ist aber auch oft zu schwer zu erkennen, weil Männer trainiert sind, sie zu verleugnen. Deshalb ist die Gefahr gross, dass die Partnerin die Kränkung nicht erkennt, im Streit noch lauter wird, noch drastischer. Noch kein verschlossener Mann ist offener geworden, weil ihm seine Verschlossenheit angekreidet wurde.

Wo verstehen Männer Frauen nicht?

Sie überschätzen die weibliche Bereitschaft, sich die Welt erklären zu lassen. Viele Konflikte entstehen, weil Frauen nicht mehr die Rolle des nachgiebigen Teils der Partnerschaft übernehmen, wie es Männer oft erwarten. Sie können immer weniger mit weiblicher Duldsamkeit rechnen.

Gibt es ein Grobrezept für eine moderne Beziehung, in der niemand zu kurz kommt?

Meiner Ansicht nach gibt es nur ein Modell, das zukunftstauglich ist: halbe-halbe. Also für beide Partner halbe Berufstätigkeit, halbe Familienzeit.

Weshalb?

Weil viele Krisen von Frauen dadurch entstehen, dass sie den Beruf ganz aufgeben und dann, wenn die Kinder älter sind, merken, dass sie den Anschluss komplett verloren haben. Das ist eine enorme Kränkung für das Selbstwertgefühl der Frau. Da muss der Partner sehr aufmerksam sein, um das auffangen zu können. Frauen sollten daher vorsichtig sein, ihren Beruf ganz aufzugeben – ein Gleichgewicht ist wichtig.

Sie können auf mehr als 30 Jahre an der Front zurückblicken. Abgesehen von der Emanzipation: Was hat Beziehungen am meisten verändert?

Die Technik, vor allem das Smartphone. Und damit die universelle Verfügbarkeit von Pornografie. Die Körper, die dort als attraktiv verkauft werden, setzen die Leute unter Stress. Es ist schwieriger geworden, sein erotisches Selbstwertgefühl aufrechtzuerhalten, weil die Vergleiche fast immer deprimierend ausfallen.

Mit welchen Folgen?

Es ist vielsagend, dass die sexuelle Aktivität der Generation zwischen 20 und 30 abgenommen hat. Ich deute das schon so, dass diese vielen Leistungsanforderungen ans Aussehen und an das Verhalten als so bedrückend erlebt werden, dass sexuelle Beziehungen gar nicht mehr riskiert werden.

«Viele sind nicht in der Lage, das, was sie haben, immer noch gut zu finden.»

Pornos führen zu einer asexuellen Generation?

Sie ist nicht sexuell inaktiv, aber statt auf Beziehungen auf Selbstbefriedigung fixiert. Der Film «Don Jon», in dem sich ein junger Mann – ein Macho, der nur Entspannung findet, wenn er vor Pornos masturbieren kann – in Scarlett Johansson verliebt, trifft den Kern der Sache sehr genau.

Paare müssen heute nicht mehr ausharren, wenns nicht mehr hinhaut, und doch scheinen die Menschen nicht glücklicher zu sein in Beziehungen. Täuscht der Eindruck?

Eine Scheidung ist immer noch eine grosse Kränkung, das darf man nicht unterschätzen. Und dann ist neben der grossen Freiheit gleichzeitig sehr viel Stress dazugekommen. Es ist eine Illusion, dass viele Entscheidungsfreiheiten für viele Glücksmomente sorgten. Man kann sich ja auch falsch entscheiden. Wir können unsere Eltern und Grosseltern nur beneiden, dass denen Schwangerschaften schlicht passiert sind – das war keine Entscheidungssache und deshalb viel einfacher.

Warum tun wir uns mit der Freiheit derart schwer?

Weil wir psychisch besser mit Realitäten umgehen können als mit Eventualitäten. Die wecken Ängste, was alles schiefgehen könnte, gerade wenn es um Kinder geht: Ist die Beziehung genügend stabil? Ist mein Partner wirklich der Richtige? Werden wir als Eltern gut sein? Das alles macht die Leute potenziell unglücklich.

Haben wir zu hohe Erwartungen ans Gegenüber?

Jemandem zu sagen, er oder sie habe zu hohe Erwartungen, wäre bereits eine Art Vorwurf. Sie sind ist auch nicht das Problem. Das Problem ist die Unfähigkeit, damit umzugehen, wenn sie sich nicht erfüllen. Viele sind dann nicht in der Lage, das, was sie haben, immer noch gut zu finden. Sie sind enttäuscht und werden darob humorlos.

«Es ist mühsam, sich mit Differenzen auseinanderzusetzen, sich darauf einzulassen, warum etwas schwierig ist und auch: warum mich und meine Entscheidungen womöglich nicht alle grossartig finden.»

Ist Humor der grosse Kitt?

Auf jeden Fall. Wer den Humor behält, hat verstanden, dass die Person, die er einst aus lauter Verliebtheit in den Himmel gehoben hat, genauso fehlerhaft ist wie er selbst. Eine gute Beziehung lässt sich an diesen Qualitäten erkennen: wie sie sich stabilisieren kann und wie sie die erotische Bindung behält, dass man also den Partner auch dann noch attraktiv findet, wenn nicht alles so läuft, wie man sich das einst vorgestellt hat.

Wie lässt sich die Enttäuschung verringern?

Indem man sich ganz einfach daran erinnert, was man an der Person in der ersten Verliebtheitsphase so gemocht hat.

Wolfgang Schmidbauer hat den Begriff des Helfersyndroms geprägt: «Weil mich nie jemand pflegte, werde ich Krankenschwester». Foto: Daniel Delang

Wie wichtig ist Sex?

Wichtig. Sie können ihn etwa mit dem Stillen vergleichen: Natürlich können Sie dem Baby das Fläschchen geben. Aber das Stillen ist viel praktischer und einfacher. Es ist ein Symbol für Bindung, ein Ritual. Das Einfache ist weniger störungsanfällig. Genauso verhält es sich mit dem Sex. Er symbolisiert ebenfalls Bindung, er schafft Nähe-Rituale und sorgt für weniger Vorwürfe, weniger Unzufriedenheit, weniger Spannungen.

Sie analysieren nicht nur Zweierbeziehungen, sondern auch die Gesellschaft an sich. Vor drei Jahren konstatierten Sie eine chronische Empörung, die Sie «Helikoptermoral» nannten und scharf kritisierten. Woher kommt dieses dauernde Moralisieren?

Es geht darum, einen eigenen, primitiven Stamm zu gründen und damit zu zeigen: Wir gehören zusammen, wir sind besser, die anderen verstehen uns nicht, aber wir uns schon. Die Shitstorms entstehen, wenn sich ein Stamm in seiner Ehre gekränkt fühlt – dann wird kollektiv mit einer mitunter absurden Aggressivität gegen den vermeintlichen Angriff vorgegangen. Oft wird auch nur ein einziges Argument herausgegriffen, ein einziges Wort gar, und schon wird dem anderen die Existenzberechtigung abgesprochen. Das hat damit, dass man kein Urteil sprechen soll, ohne alle Argumente angehört zu haben, nichts mehr zu tun. Das nenne ich Helikoptermoral.

Dieses Verhalten beklagen zwar alle – machen dann aber trotzdem mit, egal, auf welcher Seite sie politisch stehen. Warum?

Weil die Welt so kompliziert geworden ist. Es ist mühsam, sich mit Differenzen auseinanderzusetzen, sich darauf einzulassen, warum etwas schwierig ist und auch: warum mich und meine Entscheidungen womöglich nicht alle grossartig finden. Das Prinzip ist simpel: Anstatt die innere Unsicherheit zuzulassen, sucht man eine Schwarz-Weiss-Lösung und wäscht sich rein.

Politische Diskussionen werden verunmöglicht, wenn eine andere Meinung bereits als Affront empfunden wird.

Ja, das Freund-Feind-Denken kommt ganz schnell. Es ist eine Entlastung, wie im Nationalsozialismus: Man findet für alles, was man schlecht findet, einen Sündenbock. Der Mechanismus ist keineswegs verloren gegangen, sondern hat sich multipliziert und richtet sich gegen alles Mögliche. Das sind sozusagen mini-faschistische Bewegungen.

Wieso?

Weil es viel schneller geht, moralisch zu reagieren. Da muss ich mich nicht mit der Situation auseinandersetzen, sondern kann ein bekanntes Raster auf die Situation anwenden. So entstehen selbstgerechte Positionen, die uns einer Lösung nicht näher bringen.

Es gilt zwar als chic, sich moralisch zu geben – Helfen und Empathie sind aber nicht immer nur gut, wie Sie schon 1977 aufzeigten, als Sie den Begriff des Helfersyndroms begründeten. Wieso denkt man dabei vor allem an Frauen?

Ich nicht! Es sind beide Geschlechter davon betroffen. Aber es ist tatsächlich so: Bei Frauen tritt es offener zutage, persönlicher, bei Männern ist das mehr getarnt und machtbewusster. Das Wesen des Helfersyndroms lässt sich mit einem flapsigen Satz zusammenfassen: Weil mich nie jemand pflegte, werde ich Krankenschwester.

Helfen ist egoistisch?

Helfer mit diesem Syndrom wissen grundsätzlich besser, was gut ist für ihre Schützlinge. Sie verlieren den Blick für Zusammenhänge, sie werden selbstgerecht. In unserer komplizierten Welt ist eine blinde Fixierung auf dieses Samaritertum gefährlich. Solche Helfer versorgen Süchtige mit Drogen oder ertrinken selber, weil sie das Rettungsschwimmen nicht gelernt haben.

Sie sind seit 40 Jahren mit Ihrer Frau zusammen, haben aber erst vor drei Jahren geheiratet. Warum?

Weil ich schon einmal verheiratet war, meine Frau aber nicht. Im Geist der 68er-Jahre und vielleicht auch ein wenig abergläubisch hielten wir die Ehe für ein schlechtes Omen, ein bürgerliches Abhängigkeitsverhältnis. Das hat sich im Lauf der Zeit gelegt.

Was haben Sie beide besonders beherzigt, dass Sie immer noch zusammen sind?

Meine Frau ist ebenfalls Analytikerin, und wir haben uns immer gehütet, einander zu psychologisieren. Und wir waren nie länger als einen halben Tag verstritten. Wir haben einen ausgeprägten, gemeinsamen Humor und eine bisher feste Entscheidung, keine Zeit damit zu vergeuden, dass wir uns übereinander ärgern.



Dieser Text stammt aus der aktuellen Ausgabe. Jetzt alle Artikel im E-Paper der SonntagsZeitung lesen: App für iOS – App für Android – Web-App