Männer leiden anders

Der Spielraum für Interpretationen ist gross. Je nach Vorurteil und Geschlechtszugehörigkeit lassen sich die neuesten Erkenntnisse der Schmerzforschung schliesslich entweder so lesen, dass Männer nun mal ewige Memmen sind – oder dass sie die empfindlichere Hälfte der Menschheit ausmachen.

Eindeutig sind die Befunde allemal, die Psychologen aus ­Kanada im Fachmagazin «Current ­Biology» ausbreiten: Männer haben – zumindest kurzfristig – ein besseres Schmerzgedächtnis. Werden sie im Abstand von wenigen Tagen in einer ähnlichen Situation erneut mit Schmerzen konfrontiert, ist ihre subjektiv empfundene Pein deutlich grösser als die der Frauen. Für männliche Mäuse gilt übrigens der gleiche Befund.

Entscheidend war der nächste Tag

Forscher um Jeffrey Mogil von der McGill University in Montreal hatten zunächst an Nagetieren untersucht, wie schnell diese sich bei leichten Schmerzen davonmachen und wie ihre Stressreaktion dann ausfällt. Die Ergebnisse zeigten derart deutlich, dass männliche Mäuse bei einer wiederholten Exposition empfindlicher und ängstlicher reagierten als weibliche, dass die Wissenschaftler die Versuchsanordnung unbedingt auch auf Menschen ausdehnen wollten.

Dazu liessen sich Freiwillige im Alter zwischen 18 und 40 Jahren Hitzereize am Unterarm setzen, deren Temperatur kontinuierlich von 32 Grad an gesteigert wurde, bis sie den Versuch abbrachen, was jederzeit möglich war. Etwas später sollten die Probanden mehrmals kräftig die Faust ballen, was recht schmerzhaft war, weil zuvor die Blutzufuhr in den Armen mit einer Manschette gedrosselt worden war. Entscheidend war allerdings der darauffolgende Tag. Die Probanden ahnten ja bereits, was auf sie zukommen würde, denn erneut sollten sie nun am Unterarm mit Hitzereizen traktiert werden.

Das Schmerzgedächtnis ist stark vom Kontext abhängig

Wenn ihnen derselbe Versuchsleiter im gleichen Raum die ­Torturen zufügte, war das Schmerzempfinden bei Männern nun deutlich grösser als beim ersten Mal. Auch ihre Stressreaktion fiel stärker aus. Bei Frauen hinge­gen war dieser ­Effekt nicht zu beobachten, im Gegenteil: Sie bewerteten die Schmerzen beim zweiten Mal sogar als etwas geringer, schienen sich also daran gewöhnt zu haben.

«Die Unterschiede in der Schmerzwahrnehmung zwischen Männern und Frauen haben uns umgehauen», sagt Mogil. «Besonders als wir sahen, dass sich die Beobachtungen bei Mäusen auch bei Menschen bestätigt haben.»

Interessanterweise ist das Schmerzgedächtnis stark vom Kontext abhängig. Wurde den Männern von einem anderen Versuchsleiter in einem anderen Gebäude das zweite Mal Schmerz zugefügt, empfanden sie diesen keineswegs als schlimmer. Für die Frauen machte es keinen Unterschied, ob ihnen die Umgebung vertraut oder fremd vorkam. Auch hier zeigte sich, dass männliche Mäuse ähnliche Überempfindlichkeiten wie Männer zeigten – und weibliche Mäuse genauso unbeeindruckt wie die Frauen reagierten.

Höhere Empfindlichkeit bei Unwahlsein

«Dass die Männer stärker reagiert haben, ist besonders überraschend», sagt Loren Martin von der University of Toronto, der ebenfalls an der Studie beteiligt war. «Schliesslich ist seit längerem bekannt, dass Frauen empfindlicher gegenüber Schmerzen sind als Männer und davon auch stärker beeinträchtigt werden.» Unter Schmerzpatienten finden sich ebenfalls mehr Frauen als Männer.

Dass die Erwartungshaltung das Ausmass von Schmerzen moduliert, ist unter Schmerzforschern ebenfalls schon länger bekannt. Auch Angst, Ausgrenzung und niedergeschlagene Stimmung lassen das Empfinden für körperliche Beschwerden steigen. Zudem prägt die Umgebung, wie der Schmerz erlebt wird. Wer an Orte im Elternhaus, in der Nachbarschaft oder der Schule zurückkehrt, die mit schmerzhaften Erlebnissen verbunden sind, wird sich schnell wieder unwohl fühlen – und kann mit höherer Schmerzempfindlichkeit rechnen.

«Man ist nicht ausgeliefert, man kann sich wehren»

«Wir hatten gute Gründe, damit zu rechnen, dass die Schmerzempfindlichkeit am zweiten Tag grösser ist», sagt Mogil. «Nur eben nicht damit, dass dies nur bei Männern so ist.» Vielleicht können sie eben doch in manchen Situationen ihre Umgebung aufmerksamer wahrnehmen und dann umso empfindlicher reagieren.

Diese Mechanismen sind auch für den Alltag von Schmerzpatienten wichtig, die immer wieder in Situationen kommen, die ihnen Pein bereiten. Was hilft dagegen? «Es ist wichtig, aus dem Opfer­status herauszutreten», sagt Marcus Schiltenwolf, Schmerzexperte an der Uniklinik Heidelberg. «Man muss sich bewusst machen, dass man dem Schicksal nicht ausgeliefert ist, sondern sich wehren kann.»

Der Reiz, der negative Erwartungen hervorruft – und damit auch vermehrte Schmerzen –, ist in der aktuellen Studie der Raum und der Versuchsleiter; er bezieht sich allgemein aber auch auf Orte, die in der Vergangenheit mit Schmerzen verbunden waren, auf unangenehme Situationen oder Menschen, deren blosse Anwesenheit bereits wehtut. «Das gilt auch für die Therapie», sagt Schiltenwolf. Wer immer nur denkt, dass er ohne Medikamente oder Massage nicht auskommt, macht sich davon abhängig. «Die stärkste Währung ist der Patient selbst, der für sich erkennt, dass er handlungsfähig ist», so der Heidelberger Schmerzexperte.

Wichtiger als Mann und Frau

Bei Mäusen liess sich im Versuch das Kurzzeitgedächtnis medikamentös hemmen. Dadurch fiel ihre Stressreaktion auf die zweite Schmerzattacke genauso aus wie auf die erste – die Umgebungs­bedingungen riefen also keine negativen Erwartungen hervor, weil sich die Tiere schlicht nicht mehr an sie erinnerten.

Die Erkenntnisse sind vermutlich wichtiger, um das Schmerzgedächtnis besser zu verstehen, als die Unterschiede zwischen Mann und Frau. Wer jenseits der Geschlechter-Stereotype etwas hineindeuten will, kann sich vielleicht mit dieser Lesart anfreunden: ­Männer können sich kurzfristig besser an Schmerzen erinnern – aber Frauen leiden etwas länger und öfter an diesen.

(SonntagsZeitung)