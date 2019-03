Matchball Luxus

Holpert ein Ball zaghaft übers Netz, kickt Rafa ihn füsslings zurück. Bei Lob nutzt er den Kopf, auch harte Smashes kontert der Tennisstar höflich. Rafael Nadal begegnet seinen Schülern an diesem Montag unter der Sonne Mexikos herzlich. Der Spanier ist samt Familie und Trainer Joel Figueras per Privatjet angereist. Aber nicht nur, um ein paar Bälle mit Journalistinnen und Journalisten aus aller Welt zu schlagen. Nadal eröffnet sein zweites Tenniscamp nach jenem in der Heimat Mallorca.

An der Costa Mujeres, 35 Autominuten nördlich vom Flughafen Cancún gelegen, entstand eine Anlage mit acht Sandplätzen, drei davon überdacht. Zum Ensemble gehören auch ein Fussballfeld, ein Fitnessstudio zum Aufwärmen, ein Sportgeschäft, eine Cafeteria und, ja, ein Nadal-Museum mit Trophäen und Erinnerungsstücken. Das Rafa Nadal Tennis Centre Costa Mujeres hält personalisierte Programme für alle Niveaus und Altersklassen bereit, entwickelt von Nadal und dessen Technikteam. Im Fokus sind nicht nur die Gäste der Hotels Grand Palladium Costa Mujeres Resort und TRS Coral, sondern auch externe Interessenten aus der gewaltigen Ferienindustrie von Cancún.

Es fühlt sich an wie ein paar Tage an einem Musikfestival

«Ich bin überzeugt davon», so Nadal bei der Eröffnung, «dass es ein Erfolg wird.» Wird sich der Zweite der ATP-Weltrangliste auch persönlich im Camp zeigen? Nadal will keine unrealistischen Versprechen abgeben. «Mein Zeitplan ist jetzt, in der aktiven Phase meiner Karriere, sehr dicht.» Doch Nadal bereitet die Karriere nach der Karriere vor. Dass er dafür auch Mexiko ausgewählt hat, liegt an der «unglaublichen Umgebung», wie er lobt. Aber vor allem an der engen Verbindung zu Abel Matutes, CEO der Palladium Hotel Group. Zu ihr gehören die beiden Resorts, deren Bestandteil das Tennis Centre ist. Matutes und Nadal sind alte Freunde, wie beide betonen. Tennis und Tourismus als Paket, für Anfänger wie für Fortgeschrittene, für alle ab fünf Jahren. Abels Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa spricht vor allem Familien an. Und innerhalb des riesigen Areals besitzt der Unternehmer eine weitere Herberge: das der Vereinigung Leading Hotels of the World angehörende TRS Coral Hotel. Es richtet sich ausschliesslich an Erwachsene.

In der mit Bedacht und Stil konzipierten Lobby des Coral Hotels angekommen, erhält jeder Gast ein Glas in und einen Bändel an die Hand. Grosszügig und durchdesignt ist alles hier. Bringt das stets bestens gelaunte, hervorragend geschulte Personal die Gäste per Golfcar zu den Suiten, öffnet sich auf dem Weg der Blick auf die Poolanlage und das Karibische Meer. Einer intoniert auf seiner Trompete Louis Armstrongs Lieder, wenn es Zeit fürs Frühstück ist, jemand spielt entspannte Beats zu den Margheritas, wenn der Tag zur Neige geht. Sonst gibt es hier keine Zeit, sie verliert jede Bedeutung. Man mag vielleicht monieren, dass ein solcher Hotelkomplex überall auf der Welt stehen könnte, dass das alles nicht sehr mexikanisch anmutet, abgesehen von der leuchtenden Pracht exotischen Obsts am Smoothiedesk im Spa-Bereich. Doch es ist herrlich, sich auf diese Leichtigkeit einzulassen. Himmel und Meer im Blick, die tiefblau leuchten. Der Bändel am Handgelenk, der Zutritt zu sämtlichen Services und Konsumationen freigibt, erinnert an Musikfestivals.

Auch dort scheint man losgelöst von allem, was draussen geschieht, und betritt für ein paar Tage eine andere Welt. Am Morgen vor dem Abflug sitzt ein entspannter Nadal mit seiner Familie beim Frühstück. Der Weltstar scheint das beeindruckende Buffet zu schätzen, obwohl die Aussicht aufs Meer von der Terrasse der Suite auch für den gepflegten Roomservice sprechen würde. Kaum ist das Flugzeug in Zürich gelandet, folgt die virtuelle Begegnung mit einem ewigen Rivalen Nadals. «Hi. Welcome to Switzerland. Let’s take a picture», begrüsst Roger Federer die Ankömmlinge an einer Selfie-Wand im Flughafenterminal.

Flug: Mit Edelweiss von Zürich nach Cancún (fliegt 5-mal p. W.).

Tennis-Centre/Hotels: www.rafanadaltenniscentre.com, www.palladiumhotelgroup.com

Allg. Infos: www.visitmexico.com

(SonntagsZeitung)