Mehr Tote – obwohl die Luft sauberer wird

Eigentlich ist es eine gute Nachricht: Die Luft in der Schweiz wird immer besser. Die Konzentration vieler für die Gesundheit relevante Schadstoffe erreichte im Jahr 2018 Tiefstwerte. Das zeigt ein neuer Bericht des Bundesamts für Umwelt (Bafu). Die Behörde betreibt ein Netz mit Messstationen – sowohl in den Städten als auch auf dem Land, im Flachland und in den Bergen.

Besonders markant ist der Rückgang beim Feinstaub, nebst Ozon und Stickstoffoxiden einer der Leitschadstoffe. Mittlerweile liegen alle Feinstaub-Messstandorte des Bafu unterhalb des Grenzwerts – einzig in der Stadt Bern sind die Werte noch zu hoch. Gemessen werden alle Teilchen und Partikel, die im Durchmesser kleiner sind als ein hundertstel Millimeter – PM10 nennen Experten diese Feinstaubkategorie.

Doch auch noch kleinere Teilchen schwirren immer weniger in der Luft herum. Im Juni 2018 hat die Politik auch für Partikel, die viermal kleiner sind als PM10, einen Grenzwert eingeführt. Derzeit liegen zwar noch die Städte Basel, Bern, Lugano und Zürich im Jahresmittel knapp über dem Grenzwert von PM2,5. Dennoch ist die Reduktion seit Messbeginn markant.

Es zeigt sich kein positiver Effekt auf die Volksgesundheit

Feinstaub kann in der Industrie oder in der Landwirtschaft entstehen, eine der Hauptquellen ist allerdings der motorisierte Verkehr. Die feinen Partikel werden bei Verbrennungsprozessen in den Motoren freigesetzt – ein grosser Teil des Feinstaubs ist Russ. Feine Partikel können aber auch als mechanischer Abrieb von Reifen und Bremsen gebildet werden. Und möglich ist auch, dass sich gasförmige Schadstoffe zu Feinstaubteilchen verbinden.

Doch so erfreulich die Messwerte in der Schweiz sind – ein positiver Effekt auf die Volksgesundheit zeigt sich nicht. Absurderweise ist sogar das Gegenteil der Fall: Die Schweizerinnen und Schweizer werden wegen schlechter Atemluft immer kränker.

Eine im März publizierte Studie des Max-Planck-Instituts für Chemie in Deutschland bezifferte die Zahl der vorzeitigen Todesfälle in der Schweiz aufgrund der Luftverschmutzung pro Jahr auf mehr als 8500. Noch bis vor kurzem galt für die Schweiz eine Zahl von rund 2200 solcher Todesfälle als realistische Schätzung.

Unbestritten ist, dass dreckige und belastete Luft gravierende gesundheitliche Folgen haben kann – insbesondere bei einer Langzeitbelastung. So kommt es wegen schmutziger Luft zu mehr Lungenkrebs und Herzinfarkten, letztlich also zu mehr Todesfällen. Und auch die Häufigkeit von Atemwegserkrankungen wie Asthma steigt.

Meltem Kutlar Joss leitet die Dokumentationsstelle für Luftverschmutzung und Gesundheit (Ludok) am Schweizerischen Tropen- und Public-Health-Institut in Basel. Sie ist nicht erstaunt ob der Diskrepanzen: Bei solchen Studien handle es sich um Schätzungen mit unterschiedlichen Ausgangslagen. Folglich gebe es immer gewisse Schwankungen bei den Zahlen.

Sie sagt aber auch: «Grundsätzlich ist es so, dass wir heute viel mehr wissen über Todesfälle im Zusammenhang mit schlechter Luft. Deshalb können auch immer mehr Todesfälle einer bestimmten Ursache zugeordnet werden.» Tatsächlich sind Luftschadstoffe wohl noch für mehr Krankheiten verantwortlich. Gut möglich also, dass die Zahl der 8500 Toten bald abermals in die Höhe geschraubt wird. Laut Kutlar mehren sich beispielsweise die Studien, «welche Zusammenhänge der langfristigen Luftbelastung mit dem Auftreten von Diabetes beobachten».

Wissenschaftler fanden Ultrafeinstaub in Rattenhirnen

Schuld sein daran könnte ein Phänomen, das in der Schweiz nur Experten bekannt ist: Partikel, die so klein sind wie Viren, im Fachjargon Ultrafeinstaub genannt.

«Wir vermuten, dass gerade der Ultrafeinstaub neurodegenerative Krankheiten wie Demenz, Alzheimer und Parkinson begünstigen kann», sagt Nicole Probst-Hensch, die als Epidemiologie-Professorin am Schweizerischen Tropen- und Public-Health-Institut Basel «Volkskrankheiten» erforscht.

Denn je gröber die Partikel in der Atemluft sind, desto eher können sie wieder aus der Lunge rausgehustet werden. Je feiner sie aber sind, desto tiefer dringen sie in die Lungenbläschen ein. Und von da gelangen sie in die Blutbahn. Laut Probst-Hensch entstehen so «chronische Entzündungen, die viele Krankheiten auslösen können».

Bei Versuchen mit Ratten wiesen Forscher den Ultrafeinstaub im Hirn und der Leber nach. In den USA untersuchen Wissenschaftler deshalb, ob die Partikel ein Risikofaktor sein können für Autismus oder Schizophrenie.

Das Bafu betreibt auch ein Messsystem für den Ultrafeinstaub. Die gute Nachricht: Auch da ist der Rückgang in den letzten Jahren deutlich. Allerdings gibt es keinen Grenzwert. «Die wissenschaftlichen Resultate sind noch zu wenig aussagekräftig, als dass man zur Schädlichkeit gesicherte Aussagen machen könnte», sagt Richard Ballaman, Chef der Sektion Luftqualität beim Bafu. Die bestehenden Grenzwerte beim Feinstaub seien ausreichend. Schliesslich zeigten Messungen, dass gerade Dieselpartikelfilter die Emissionen beim Ultrafeinstaub vermindern würden.

Die schlechte Luft ist fast so tödlich wie Tabakrauch.

Diese Meinung teilt der Schweizer «Partikelfilterpapst» Andreas Mayer jedoch nicht. Seiner Forschung ist es zu verdanken, dass die Unfallversicherungsanstalt Suva im Jahr 2000 in der Schweiz ein Obligatorium für Partikelfilter bei Dieselmotoren im Tunnelbau erliess. Die Schweizerische Krebsliga verlieh ihm dafür 2006 den Anerkennungspreis.

Mayer sagt: «Die Partikel, welche die Fahrzeuge im Verkehr ausstossen, werden immer kleiner und damit gefährlicher. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass die Schweiz auch für den Ultrafeinstaub in der Atemluft einen Grenzwert einführt.» Die jetzigen Grenzwerte beim Feinstaub würden diesen «gefährlichen Anteil nicht adäquat berücksichtigen und daher dem gesundheitlichen Risiko in keiner Weise Rechnung tragen».

Wie schädlich die Luftverschmutzung ist, zeigt der Vergleich mit dem Tabakkonsum, dem laut Bund «grössten Problem der öffentlichen Gesundheit». Jährlich sterben 9500 Menschen vorzeitig, weil sie geraucht haben. Die schlechte Luft ist also fast so tödlich wie Tabakrauch. Forscherin Kutlar ist nicht überrascht: In der Schweiz rauche rund ein Drittel der Erwachsenen. «Von der Luftverschmutzung hingegen sind ein Leben lang alle 8,4 Millionen Menschen betroffen.»



