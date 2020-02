Mehr grosse Pannen bei Swisscom als bei anderen

Swisscom gibt externe Untersuchung in Auftrag

Nach den jüngsten grossflächigen Ausfällen reagiert die Swisscom: «Wir arbeiten die Störungen der letzten Wochen in einer Taskforce im Detail auf», sagt Swisscom-Sprecher Armin Schädeli. Zudem habe der Telecomanbieter eine externe Untersuchung in Auftrag gegeben. «Sie hat zum Ziel, unter anderem die Belastbarkeit und die Redundanz der Systeme zu stärken», sagt Schädeli. Denn: Es könne sein, dass beispielsweise die Überwachungssysteme kein eindeutiges Fehlerbild zeigten. Das habe zur Folge, dass die Redundanz des Systems – also die Umleitung auf ein parallel geschaltetes Sicherungsnetz – «nicht sofort greift». (haf)