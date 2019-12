Die gefürchtetste Geissel der Weihnachtszeit sind nicht die überfüllten Züge oder die Weihnachtsmärkte. Nein, es ist die Weihnachtskarte. Jedes Mal, wenn einer jener herrlich dicken Umschläge im Kasten liegt, erwarte ich die Ein­ladung zu einer Traumreise. Aber dann ist es doch immer nur eine Karte mit einem völlig sinnentleerten «Ho Ho Ho!» oder «Happy New Year!»

Vermutlich liegt es an meinem Ruf als Moralapostel, dass ich gestern eine Karte mit einem Einstein-Zitat in meiner Post fand: «Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu belassen und zu hoffen, dass sich etwas ­ändert.» Die Unterschrift konnte ich nicht ent­ziffern, der Absender war mir unbekannt. Aber das ist auch völlig irrelevant, denn Inkonsequenz gilt über alle Institutionen hinweg nicht mehr als weltmännisches Laisser-faire, sondern als Tarnkappe des Weltuntergangs.

Ich wohne in Köln, und meine ältere Tochter hat ein Plakat mit der Aufschrift «Schluss mit der GroKo» an die Wand gehängt. Damit ist der schändliche Zusammenschluss der Sozial­demokratie, der rechtsbürgerlichen CDU und manchmal sogar der Grünen Partei gemeint, die in den letzten 30 Jahren in unserem nördlichen Nachbarland mit dem Neoliberalismus gleich auch den Klimakollaps durchgewinkt hat. Und ich kann nur echoen: Genau, Schluss damit!

Deutschland unterscheidet sich bekanntlich von der Schweiz darin, dass die Dinge bis zum Ende gedacht und gebracht werden. Der populärste Radiosender Deutschlands, der WDR, liess vor ein paar Tagen seinen Kinderchor antreten, um den Spasssong «Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad» unter dem Titel «Meine Oma ist eine Umweltsau» neu vertonen zu lassen. Ich muss zugeben: Eine Person als «Umweltsau» zu bezeichnen, nur weil sie wie alle Pensionäre, die ihre Jugend verpasst haben, Motorrad fährt, finde ich ein wenig direkt, aber auch zutreffend.

Denn man kann sich nicht als liebe Oma ­verstehen, zugleich aber so tun, als wäre ein Motorrad nicht schlichtweg das Gegenteil von lieb, nämlich «Tausend Liter Super pro Monat», wie der WDR-Kinderchor klarstellte. Natürlich führte diese feinsinnig vorgetragene Analyse zu einem Shitstorm und beinahe zur Auflösung des Chors. Die Strafe konnte nur abgewendet werden, indem der Intendant des WDR öffentlich – und lustigerweise wörtlich – klarstellte: Grosseltern, die Motorrad fahren, sind kein Säue!

Aber was hat es eigentlich mit der angeprangerten Inkonsequenz auf sich? Einstein, der berühmteste Pazifist der Geschichte und Stichwortgeber besagter Weihnachtskarte, schrieb kurz vor dem Zweiten Weltkrieg einen Brief an den amerikanischen Präsidenten. Darin bat er, im Hinblick auf Hitlers Welteroberungspläne eine Atombombe zu bauen. Als Eisenhower das dann tat und Hunderttausende Japaner in zwei Feuer­bällen verglühen liess, war Einstein geschockt.

Aber wie auch immer: Da Einstein immer wirkt, habe ich sein Zitat an meine Schreibtischlampe gelehnt, für alle Besucher zur festlichen Mahnung. Denn vermutlich gibt es sowieso nichts Inkonsequenteres als das: eine moralische ­Weihnachtskarte.