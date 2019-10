Mit Blochers ­Formel zu einem grünen Bundesrat

Der Traum der Grünen, schon diesen Dezember einen ­Bundesrat auf Kosten der FDP zu erhalten, platzt bereits. Partei­präsidentin Regula Rytz hat noch nicht einmal mit den anderen ­Präsidenten über einen grünen Kandidaten und die Abwahl von FDP-Aussenminister Cassis gesprochen, da schlagen ihr die möglichen Wahlhelfer schon die Tür zu. Einflussreiche Politiker aus der CVP schliessen die Wahl eines Grünen in diesem Winter zum ­ersten Mal kategorisch aus. Und ohne die CVP ist eine Mehrheit für ein solches Unterfangen nicht möglich.

Die CVP-Nationalrätin Ruth Humbel sagt: «Die Zeit ist noch nicht reif für einen grünen Bundesrat. Die Grünen müssen ihr Wahlresultat bei den nächsten Wahlen zuerst bestätigen.» Denn bis jetzt hätten deren Wähleran­teile von Legislatur zu Legislatur stark geschwankt.

Einen amtierenden Bundesrat ­abzuwählen, schadet der Konkordanz.Elisabeth Schneider-Schneiter, Mitglied des CVP-Präsidiums

Nach den Erfolgen unmittelbar nach der Atomkatastrophe von ­Fukushima zum Beispiel sei der Anteil der Grünen bei den nächsten Wahlen 2015 wieder abgesackt.

Zudem führen die Christdemokraten die politische Stabilität ins Feld. Eine Abwahl eines amtierenden Bundesrates komme nicht ­infrage und sei gefährlich. «Das ­destabilisiert unser System», sagt Humbel. Man fürchtet, dass dann die Regierung auseinanderfalle, weil sich die Regierungsparteien nicht mehr der Regierung verpflichtet fühlten.

Unweigerlich fällt der Vergleich mit der Abwahl von Christoph ­Blocher, nach der sich die SVP faktisch in die Opposition verabschiedet hat. Elisabeth Schneider-Schneiter, ­Nationalrätin und ­Mitglied des CVP-Präsidiums, sagt: «Einen amtierenden Bundesrat ­abzuwählen, schadet der Konkordanz.» Das könne man sich nicht leisten.

Die CVP will keine Retourkutsche riskieren

Die CVP treibt aber auch die Angst um den eigenen Bundesratssitz um. In der Partei kursieren Szenarien, in denen die CVP nach einer Wahl eines Grünen statt eines Freisinnigen wiederum ihren Sitz an die FDP abgeben müsste. Schneider-Schneiter: «Abwahlen bergen die Gefahr von Retourkutschen.» Ein solches Risiko wolle man nicht eingehen. Damit ist klar, was Präsident Gerhard Pfister schon am letzten Sonntag angedeutet hat: Bei einem Angriff auf einen ­FDP-Sitz können die Grünen nicht mit der Unterstützung der CVP rechnen.

Jetzt sieht auch Grünen-Chefin Regula Rytz, dass sie mit einer Kampfwahl kaum Chancen hat. Sie versucht deshalb die FDP politisch unter Druck zu setzen und zum freiwilligen Rückzug eines ihrer Bundesräte zu drängen. Die FDP verliere ihre Glaubwürdigkeit als demokratische Partei, wenn sie sich der grünen Wende in den Weg stelle, meint Rytz: «Wenn sich die FDP nicht bewegen will, muss sie der Öffentlichkeit erklären, was ihre Antwort auf die grosse Verschiebung der Parteienlandschaft ist.»

FDP-Präsidentin Petra Gössi bleibt hart. Denn sie weiss, dass die CVP keine Lust hat, den Hosenlupf zu wagen. «Die Grünen müssen sich zuerst auf allen Ebenen stabilisieren und Beständigkeit in ihren Resultaten zeigen, ­bevor sich diese Frage stellt», sagt Gössi.

Hinter der SVP sind die anderen Parteien fast gleich gross

Jetzt aber öffnet ausgerechnet SVP-Übervater Christoph Blocher, den die Grünen vor Jahren abgewählt haben, die Tür wieder eine Spaltbreit für einen grünen Bundesrat. Zwar will auch er nichts von einem einseitigen Angriff der Grünen auf die FDP wissen: «Wir würden uns schützend vor die FDP stellen.»

Doch Blocher, der in der SVP in strategischen Fragen nach wie vor den Ton angibt, zeichnet nun ein alternatives Szenario für einen grünen Bundesrat: «Eine Wahl käme für mich infrage, wenn FDP und SP je auf einen Sitz verzichten würden», sagt er – und zwar zugunsten von Grünen und Grünliberalen. Das lege die Basis für eine neue Zauberformel. Und diese Blocher-Formel lautet so: «Mit einem Modell mit zwei SVPlern und je einem Grünen, einem Grünliberalen, einem FDPler, einem CVPler und einem SPler würde die zahlenmässige Konkordanz ­einigermassen eingehalten», rechnet Blocher vor.

Die Formel ist tatsächlich die einzige Variante, mit der in einer siebenköpfigen Regierung alle grösseren Parteien wenigstens annähernd gemäss ihrer Stärke im Parlament vertreten wären. Trotz Verlusten ragt die SVP mit einem Wähleranteil von 25,6 Prozent immer noch heraus. Dahinter folgen fünf Parteien mit Anteilen zwischen 8 und knapp 17 Prozent. Die liegen immer noch weit auseinander, aber keine hat einen Anteil, der für zwei Sitze reicht.

SVP würde zur dominierenden Partei im Bundesrat

Für die SVP ist dieses Szenario attraktiv. Als einzige Partei wäre sie mit zwei Bundesräten vertreten und könnte so die Regierung dominieren. Deshalb signalisieren einflussreiche SVPler auch schon, dass ihre Partei bei einem solchen Modell die Wahl von grünen Bundesräten unterstützen könnte. Werner Salzmann, der starke Mann in der Berner SVP, meint beispielsweise, die Blocher-Formel sei «überlegenswert, weil man ­damit die Parteistärken besser ­abbilden kann».

Die anderen Parteien würden dagegen verlieren. Insbesondere die bürgerliche Mitte aus CVP und FDP würde zersplittert. Und Links-Grün würde eher geschwächt als entsprechend dem Wahlresultat gestärkt. Es ist nur schwer vorstellbar, dass SP und FDP im Dezember die eigene Entmachtung unterstützen werden. «Es ist nicht angebracht, nun alles auf die Schnelle über den Haufen zu werfen. Das gilt auch für die Wahl eines GLP-Vertreters», sagt Gössi.

Allerdings dürfte der Druck, den Bundesrat nach dem Modell 2-1-1-1-1-1 umzugestalten, weiter zunehmen. Grüne und Grünliberale könnten bei den nächsten Wahlen in vier Jahren weiter auf Kosten der SP und der FDP zulegen. Und wenn dann tatsächlich fünf Parteien hinter der SVP sehr eng beieinanderliegen, führt kaum mehr ein Weg an der Blocher-Formel vorbei.



