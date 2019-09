Nach dem Sexunfall in die Notfallstation 

Ein Mittwochabend im Juli. Thomas W.* sitzt allein in einem Park im Zürcher Stadtkreis 5. Dem 42-Jährigen geht es gar nicht gut. Es ist der erste Jahrestag einer Beziehung, die für ihn unglücklich ausging. Im Winter entschied sich die Freundin gegen ihn. W. stürzte in eine Krise, nahm sechs Kilogramm ab, war krankgeschrieben.

Inzwischen hat er sich gefangen. W. will kein Verlierer sein und fällt den Entschluss, sich auf eine Prostituierte einzulassen. «Eine einmalige Sache», wird W. später bei einem Treffen im Café Lang am Limmatplatz erzählen. Er ist gross gewachsen, sportlich, trägt ein quergestreiftes T-Shirt und sein Smartphone in der Hosentasche.

Am gleichen Abend, keine vier Stunden nach dem Prostituiertenbesuch, sitzt W. wieder. Diesmal im Warteraum der Notfallstation am Universitätsspital Zürich, wo er auf seine HIV-Medikamente wartet. Ein Kondomunfall. Es ist gerissen. Ob die ungarische Prostituierte ansteckend ist, weiss er nicht. Aber W. hält es für sehr gut möglich: «Sie reagierte gereizt und irgendwie merkwürdig, als ich sie wegen HIV fragte.»

Viele wissen nicht, dass die Möglichkeit existiert und allen offen steht.

W. wird seinen Prostituiertenbesuch nicht so schnell vergessen. Doch letztlich ist dies ein typischer Fall für eine sogenannte HIV-Postexpositionsprophylaxe (PEP). Diese besteht aus einer Kombination von zwei HIV-Präparaten (mit drei Wirkstoffen), die Betroffene nach dem Kontakt mit dem HI-Virus täglich während vier Wochen einnehmen müssen. Im Gegensatz zur Präexpositionsprophylaxe (PrEP), die in der Schweiz erst seit 2016 bei Risikopersonen vor einer möglichen Ansteckung empfohlen wird, ist die PEP seit den Nullerjahren nach einem HIV-Risikokontakt eine Option. Trotzdem ist die Behandlung wenig bekannt. Im Gegensatz zu Safer Sex war PEP nie ein Thema bei den Aidskampagnen des Bundes.

Viele wissen nicht, dass die Möglichkeit existiert und allen offen steht. Noch mehr haben keine Ahnung, worauf es dabei ankommt. Eine Untersuchung in Grossbritannien von 2014 zeigte, dass selbst bei HIV-Positiven nur gerade die Hälfte über PEP Bescheid wusste. Die Unwissenheit betreffe dabei vor allem «Kondomunfälle» und «Gelegenheitskontakte mit professionellen Sexworker(innen)», sagt Carsten Depmeier, Leitender Arzt in der Arztpraxis Kalkbreite in Zürich. Für Hansjakob Furrer, Direktor der Klinik für Infektiologie am Inselspital Bern, ist klar: «Es stecken sich in der Schweiz immer noch jährlich rund 400 Personen mit HIV an, ein grosser Teil hätte mit PEP verhindert werden können.»

Bereits nach 48 Stunden­ist ­es schon zu spät

Das Entscheidende ist der Zeitpunkt. Eine PEP sollte so schnell wie möglich starten, idealerweise innerhalb von sechs Stunden nach einem möglichen Kontakt mit dem HI-Virus. Dann können rund 80 bis 95 Prozent der Ansteckungen verhindert werden. Dabei nimmt die Schutzwirkung im Laufe der Zeit kontinuierlich ab. Nach 48 Stunden ist die Behandlung praktisch wirkungslos.

Selbst Betroffene, die die Möglichkeit einer PEP kennen, gehen oft spät oder zu spät zum Arzt. «Viele realisieren erst, nachdem sie ihren Rausch ausgeschlafen haben: ‹Oh nein, was habe ich gemacht!›», sagt Dominique Braun, Oberarzt an der Klinik für Infektiologie am Universitätsspital Zürich. «Es gibt immer wieder Leute, die nach zwei bis sechs Tagen anrufen.»

Thomas W. reagiert schnell. «Ich habe gleich gemerkt, dass das Kondom riss», erzählt er. Wie empfohlen wäscht er sich sofort mit Seife und ruft beim Notfall des Unispitals an, wo man ihn gleich herbestellt. Nach der Bestimmung der Nieren- und Leberwerte und anderen Parametern im Blut einigen sich W. und die Notfallärztin darauf, die Präparatekombination der üblichen Behandlung anzupassen. Dies wegen möglicher Interaktionen mit einem anderen Medikament, das W. regelmässig schluckt. Bis dahin geht alles schnell. Doch dann schrillt der Alarm, und die Ärztin muss einen Patienten reanimieren. W. wird zurück in den Warteraum geschickt. Grundsätzlich kann jeder Arzt die Prophylaxe verschreiben, verschiedene Zentren sind jedoch auf PEP-Notfälle spezialisiert. Nachts sind dies die medizinischen Notfallstationen grosser Spitäler.

Die meisten brauchen zum ersten Mal eine Prophylaxe

Schweizweit dürften jedes Jahr ein paar Hundert Personen eine HIV-PEP erhalten. Am Inselspital in Bern sind es jährlich rund 100, in Basel 150 bis 200, am Kantonsspital Aarau gegen 30. Die genauesten Zahlen hat das Unispital Zürich, das 2017 eine Analyse zu PEP-Notfällen im «Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes» veröffentlichte. Demnach waren es von 2007 bis 2013 jährlich 150 PEP-Fälle nach einvernehmlichem Geschlechtsverkehr. Die Zahl blieb konstant, gleichzeitig verdoppelte sich die Zahl in Zürich bei sogenannten Checkpoints, wo sich insbesondere homosexuelle Männer bevorzugt behandeln lassen.

80 Prozent der PEP-Behandlungen am Unispital Zürich betrafen Männer, nicht ganz die Hälfte davon homosexuell. 70 Prozent waren Schweizerinnen oder Schweizer, das Durchschnitts­alter betrug 31 Jahre. Die weitaus meisten brauchten zum ersten Mal eine PEP. «Zu diesen Zahlen kommen ähnlich viele Personen aus dem medizinischen Bereich, die mit HIV-Patienten zu tun hatten, die meisten, weil sie sich mit einer Spritze gestochen hatten», sagt Braun.

Generell sind die Zahlen allerdings inzwischen wohl tiefer. «Im Verlauf der letzten zwei Jahre dürften weniger Männer, die Sex mit Männern haben, für eine PEP gekommen sein. Dies wegen der Möglichkeit, sich mit PrEP vor HIV zu schützen», ergänzt Marcel Stöckle, der am Kantonsspital Basel die HIV-Sprechstunde leitet.

Ist PEP sinnvoll oder nur für das Gefühl der Sicherheit gut?

W. wartet und wartet. Er wird zunehmend nervös. Die Ärztin musste noch ein zweites Mal reanimieren. Das ideale Zeitfenster beginnt sich langsam zu schliessen. Normalerweise erhalten Patienten in den PEP-Zentren ein Starterset. «Nach der ersten Dosis haben wir 24 Stunden Zeit für alle möglichen Abklärungen, bis die zweite Dosis fällig wird», sagt Marcel Stöckle vom Unispital Basel. Die Therapie kann dann wieder abgebrochen werden, wenn sich zum Beispiel zeigt, dass der Sexualpartner gar nicht HIV-positiv ist. Oder wenn durch die Therapie medizinische Komplikationen drohen.

Bei W. dürfte neben den Reanimationen die etwas unübliche Medikamentenkombination die Wartezeit verlängert haben. Nach rund sechs Stunden erhält er schliesslich doch noch seine PEP. Während vier Wochen muss er täglich immer zur gleichen Zeit die Tablettenkombination schlucken. «Es ist entscheidend, dass man die Zeiten ziemlich genau einhält», erzählt W. Beim Treffen im Café Lang war die Behandlung gerade erst abgeschlossen. Obwohl die PEP als gut verträglich gilt, kommt es vor allem anfangs oft zu Nebenwirkungen wie Übelkeit, Durchfall, Müdigkeit, Kopf- oder Gelenkschmerzen. «So etwas nimmt man nicht zum Spass», sagt W. Das gilt auch für die Tests auf Chlamydien, Gonorrhö, Tripper und Hepatitis C, die er ebenfalls machen musste.

Ob sich die ganze Prozedur gelohnt hat, wird W. wohl nie erfahren. Höchstens, dass sie sich nicht gelohnt hat, falls eine Ansteckung trotz der Medikamente nicht verhindert werden konnte. Pietro ­Vernazza, Chefarzt Infektiologie am Kantonsspital St. Gallen hält die PEP sogar grundsätzlich für wenig sinnvoll. Insgesamt müsse die Massnahme als Verzweiflungsakt mit geringer Wirksamkeit angesehen werden, ist er überzeugt. «Für das Individuum bringt es vor allem das Gefühl von Sicherheit.»

Immerhin. Thomas W. bleibt jetzt nichts anderes übrig, als zu warten. Einmal mehr. Zwei bis zweieinhalb Monate nach Abschluss der PEP ist ein Aidstest ­angezeigt. Das ist bei ihm kommende Woche.

* Name geändert



Dieser Text stammt aus der aktuellen Ausgabe. Jetzt alle Artikel im E-Paper der SonntagsZeitung lesen: App für iOS – App für Android – Web-App