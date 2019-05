Nationalräte fordern Michael Laubers Abgang

Bislang hielten sich Politiker mit Rücktrittsforderungen an Michael Lauber zurück – trotz heftiger Kritik wegen Geheimtreffen des Bundesanwalts mit Fifa-Chef Gianni Infantino. Jetzt verlangen Schwergewichte aus den zwei stärksten Parteien im Nationalrat, dass Lauber abtrete. Der Zürcher SVP-Vertreter ­Alfred Heer sagt: «Für mich ist Lauber nicht mehr haltbar. Er muss ersetzt werden.» Mit seinen Geheimtreffen hat der Bundesanwalt für Heer die Fussball-Strafverfahren der eigenen Behörde gefährdet.

Aus einem völlig anderen politischen Spektrum ertönt dieselbe Forderung. Der Genfer Sozialdemokrat Carlo Sommaruga zeigt sich von der Pressekonferenz vom Freitag «tief schockiert», in welcher der Bundesanwalt die Aufsichtsbehörde frontal angriff, welche ein Disziplinarverfahren gegen ihn einleitete: «Herr Lauber ist zu keiner Selbstkritik fähig und gewillt, seine Behörde mit in den Abgrund zu reissen. Es bleibt nur ein Ausweg, um den Rechtsstaat zu retten: sein Abgang.» Parlamentarier fällen am Montag Vorentscheide über die von Lauber angestrebte Wiederwahl. Lauber droht weiteres Ungemach: Recherchen zeigen, dass bei einem seiner Freunde Geld beschlagnahmt wurde. Die SonntagsZeitung hat Korruptionsexperte Mark Pieth dazu befragt.

Herr Pieth, Bundesanwalt Lauber sieht sich zu Unrecht verdächtigt, bei Geheimtreffen Amtsgeheimnisse verletzt zu haben. Deshalb gibt es jetzt ein Disziplinarverfahren. Dagegen wehrt sich Lauber. Zu Recht?

Ich verstehe, dass er als Privat­person empfindlich reagiert. Mein Problem ist, dass er als Behördenleiter den offiziellen Presseraum des Bundesrats dazu verwendet, seine Wiederwahl zu betreiben. Er hat seine Aufsichtsinstanz angegriffen, seine Aufgabe ist es aber, als Behördenchef mit der Aufsicht zu leben.

Mark Pieth, Strafrechtler und Experte für Antikorruption. Foto: Jerome Depierre

Wie hätte er dann reagieren sollen?

Aus meiner Sicht hätte Lauber überhaupt nichts zu sagen gehabt, bis die Untersuchung fertig ist.

Im Grunde geht es um drei Treffen Laubers, die nicht protokolliert wurden. Sie fanden mit Fifa-Präsident Gianni Infantino statt. Dabei waren Laubers Pressesprecher André Marty und der Walliser Oberstaatsanwalt Rinaldo Arnold. Das Verfahren gegen Arnold wurde eingestellt. Ist damit nicht alles geklärt?

Dadurch, dass man auf aggressive Weise die Aufsicht angreift, wird die Sache nicht besser. Konkret: Im Einstellungsbeschluss im Verfahren Arnold heisst es, dass man ihm keine Bestechlichkeit vorwerfen kann, weil er alle Geschenke der Fifa als Privatperson angenommen hat. Im Übrigen steht explizit drin, Arnold habe als Privatperson an den Besprechungen teilgenommen. Das ist für den Bundesanwalt nicht angenehm, denn er hat am Freitag darauf insistiert, dass die Treffen offizieller Natur waren, auch wenn sie in einer Kneipe stattgefunden haben. Fragt sich also, wieso lässt Lauber private Personen an amtlichen Treffen teilnehmen? Wie verträgt sich das mit dem Amtsgeheimnis? Das wird sehr schnell auf Lauber zurückfallen. Er hat zwar vor der Presse «Bella Figura» gemacht, aber nächste Woche wird er sich mit dem Vorwurf der Amtsgeheimnisverletzung auseinandersetzen müssen.

Was sind die Konsequenzen für die Fifa-Verfahren?

Wenn der Bundesanwalt befangen sein sollte, dann fragt sich, wer oberster Chef dieser 25 laufenden Verfahren sein soll. Im Grunde braucht es einen ausserordentlichen Behördenchef für diese Verfahren. Die Konsequenz wäre eine Verzögerung und damit das Risiko der Verjährung.

Lauber erhielt Rückendeckung vom ehemaligen Chef der Aufsicht, Niklaus Oberholzer. Ist der neue, Hanspeter Uster, nicht zu scharf?

Die Aufsicht ist kein Schlafwagen. Wir sind darauf angewiesen, dass eine so wichtige Stelle seriös beaufsichtigt wird. Nochmals, ich muss klar sagen, Treffen werden protokolliert. So steht es in der Strafprozessordnung. Im Übrigen stehen sie in der Agenda. Der Bundesanwalt ist kein «Undercoveragent». Ein Bundesanwalt macht seine Arbeit nicht in einer Kneipe.



Dieser Text stammt aus der aktuellen Ausgabe. Jetzt alle Artikel im E-Paper der SonntagsZeitung lesen: App für iOS – App für Android – Web-App

(SonntagsZeitung)