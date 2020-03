Noch keine Corona-Panik in Florida

We are stuck. Stecken fest in Florida. Wissen nicht, wann wir in die Schweiz zurückkehren können. «Aren’t you lucky!», scherzen Einheimische, wenn sie von unserer Situation erfahren. Unter normalen Umständen würde man sich tatsächlich glücklich schätzen über ein paar geschenkte Wochen im Sunshine State. Es ist aber nichts mehr normal: Das Coronavirus hat nun auch die USA fest im Griff. Am Montag sprach Präsident Donald Trump erstmals in die Mikrofone: «Coronavirus ist not under control.» Natürlich mit der Miene dessen, der nun Kontrolle in die Sache bringt. Restaurants, Bars, Vergnügungszentren – alles wird geschlossen. Ausnahmezustand, von einem Tag auf den anderen.

Zehn Tage lang waren wir für eine Reisereportage im Nordwesten Floridas unterwegs. Die Fahrt im Florida-blauen Mietwagen führte von der Hauptstadt Tallahassee an den Golf von Mexiko, entlang der Küste nach Panama City Beach, Destin, Pensacola, zum westlichsten Zipfel Floridas. Während zehn Tagen haben wir keine einzige Person mit Schutzmaske angetroffen. Dafür Dutzende Handshakes, einige Hugs und einen Handkuss erhalten.

«We live in a bubble here», sagt Macy, die uns am Mittwoch eine kleine Wohnung mit Kochnische in der Nähe von Pensacola vermietet. Die Menschen im sogenannten Florida Panhandle, dem Pfannenstiel, gelten als unabhängig, freiheitsliebend, gottesfürchtig. «Laid back», entspannt, nennen sie ihr Lebensgefühl. Sie bezeichnen sich als Südstaatler, vom busy Miami, seinem Trubel, seinen Massen grenzt man sich ab.

Das Weisse Haus legt der Bevölkerung am Dienstag nahe, Gruppen von mehr als zehn Personen zu meiden. Distanz zu halten, ist am Golf von Mexiko eigentlich nicht schwer: Meilenweite unberührte Küste, jeder ist im Auto unterwegs, niemand drängelt an der Kasse. Allein im Monat März erwartete Florida 800’000 Touristen. Insbesondere die Europäer zieht es jedoch in den Süden, der Panhandle ist noch wenig bekannt. Dabei sind die Strände hier einzigartig, scheinbar endlos feinster, schneeweisser Quarzsand. Sand, der unter den Füssen quietscht und der selbst im Sommer nicht heiss wird.

Tätowierer Johnnie will uns als Souvenir eine Palme stechen

Life’s a beach! Es herrscht Springbreak! Studentinnen und Studenten aus dem ganzen Land wollen für eine Woche den Alltag vergessen, die Sau rauslassen. Ein paar junge Frauen aus Alabama posen für Fotos am Strand. Die Party werden sie sich durch nichts vermiesen lassen. März sei «fun time», sagen die Tätowierer John-John und Johnnie in Panama City Beach. Treffen sie selbst Vorsichtsmassnahmen wegen Corona? «Business as usual», sagt Johnnie und empfiehlt eine kleine Palme am Fussgelenk als Souvenir. Oder eine Fichte, denn die dominiert im Norden Floridas.

Eine Leuchtreklame am Highway ist die erste und einzige öffentliche Viruswarnung: «Wash Your Hands» steht Rot auf Gelb geschrieben – alternierend mit der Werbung fürs Sharky Seafood Restaurant. Die Küste ist bekannt für Fisch und Meeresfrüchte, die Einheimischen bevorzugen ihre Austern übrigens frittiert. Eine Delfin-Bootstour steht auf dem Programm, wenige Stunden zuvor hat Trump entschieden, die Flüge aus dem Ausland zu stoppen. Ob er Angst vor uns Europäern habe, fragen wir den Captain. Er grinst, sagt: «Falls ihr hustet like crazy, werfe ich euch über Bord.» Zum Abschied gibts einen Handkuss, «I’m not scared», sagt der Captain, er fürchte sich nicht. Dass er uns anstecken könnte, scheint ausgeschlossen.

Am nächsten Tag: Erwachen mit leichtem Halsweh, normalerweise kein Grund zur Besorgnis. Jetzt aber schon: Klimaanlage oder erste Anzeichen von etwas Schlimmerem? An Tests, so hören wir jetzt täglich im TV, mangelt es überall. 211 Ansteckungen und 6 Todesfälle hat der 21-Millionen-Einwohner-Staat bis Mittwoch registriert – vor allem im Grossraum Miami. Im Panhandle hingegen ist noch kaum ein Fall bekannt.

Die «Daily News» verkündet auf der Frontpage: «Wale beim Pier gesichtet!» Und: Die Schulferien würden bis Ende Monat verlängert. Da Millionen Kinder einzig in der Schule genug und vor allem einigermassen gesundes Essen erhalten, müsse ihre Verpflegung während der Zwangsferien sichergestellt werden. Desinfektionsmittel sind seit Tagen ausverkauft. Die Menschen karren Einkaufswagen voller WC-Papier aus dem Walmart. Aber sonst sind die Regale gefüllt wie stets.

Ob sie sich vor dem Virus fürchte, fragen wir das toughe Girl, das in einem Westernshop bei Pensacola Boots verkauft. «No way!», sagt sie. «We are hurricane proved.» Sie seien sturmerprobt. Der letzte tödliche Hurrikan hat die Golfküste im Herbst 2018 hart getroffen. Nach wie vor leben viele Menschen um Panama City in einem Trailer, weil sie es sich nicht leisten konnten, ihr Haus gegen Sturmschäden zu versichern. Man sei stets gewappnet, Vorräte würden immer gehortet, sagt das toughe Girl.

Kathy, eine fitte 60-Jährige, ist auf dem Weg ins Gym, sie trägt eine Plastikflasche und einen Lappen mit sich, putzt damit die Türfalle, bevor sie eintritt. Ohne diese Flasche gehe sie nicht mehr aus dem Haus. Trotzdem findet Kathy, und das hören wir immer wieder, dass die Medien übertreiben. Kathy glaubt an ihren Präsidenten – und sie glaubt an Gott. «We are church-people», sagt sie.

Tatsächlich wimmelt es im Panhandle von Kirchen – allein in Pensacola ist die Baptistengemeinde mit 99 Kirchen vertreten, die Parkplätze sind am Sonntag nach wie vor voll. Das Desinfektionsmittel habe sie übrigens selber gemischt, sagt Kathy: hochprozentiger Alkohol und Aloe vera, damit die Haut nicht austrockne.

Der Sheriff ist überzeugt, die Hitze werde das Virus killen

Drei junge Männer schlendern das Pier von Pensacola Beach entlang, fotografieren einen Pelikan. «Christopher John Kunz, 19, New York», «Thomas Parker Reed, 22, Tennessee», «Jonathan Anthony Lopez, 19, Texas», stellen sie sich vor und zeigen beste Manieren: «Yes, Ma’am, yes, Sir.» Sie sind stolze Marines der Naval Air Station Pensacola. Basis der Kunstflugstaffel Blue Angels, der fliegenden Helden der Nation. Sie geniessen ihren Ausgang am Beach: «No, Ma’am», Angst vor dem Virus hätten sie nicht. Sorgen machten sie sich allerdings schon, um die älteren Menschen.

Keine Angst vor dem Virus: Die Marines Thomas, Jonathan und Christopher. Foto: Moritz Hager

Sheriff Rivkin setzt sich aufs schlammgrüne Quad, macht sich auf zur Tour entlang des Strandes. Die Polizei habe andere Probleme als dieses Virus, sagt er. Gerade jetzt, während des Springbreak, würden ihnen besoffene Teenager am meisten Arbeit machen. Händewaschen, Handschellen desinfizieren, das sei doch selbstverständlich. Sheriff Rivkin glaubt, das Coronavirus werde sich von selbst erledigen: Im Sommer könne man ein Ei auf dem Autodach braten – «surely it will kill the virus». Dass die Wärme das Virus töten wird, denken viele entlang der Küste.

Das letzte Dinner im Restaurant, die Tische stehen jetzt weit auseinander, keine Salzstreuer mehr, Ketchup kommt abgefüllt in einem Plastikschälchen. Um Mitternacht schliesse das Lokal, sagt Kellner Will, ein Rastaman im Hawaiihemd. Er und seine Kolleginnen erhalten ab sofort keinen Lohn mehr, vorerst bis Ende Monat. Mit dem Ersparten könne er seine Familie 98 Tage durchbringen, hat Will ausgerechnet. Dauert die Krise länger, werde es wirklich hart. Aber: «Why worry now?»

Sheriff Rivkin. Foto: Moritz Hager

Der Bundesrat ruft Schweizer im Ausland auf, rasch in die Heimat zurückzukehren. Unser Flug ab Tampa ist annulliert. Wir werden versuchen, von Orlando, Florida, via New York nach Hause zu kommen. Auch das eine Frage der Zeit: Präsident Trump schliesst nicht aus, den Flugbetrieb innerhalb der Staaten einzustellen. Vorläufig versuchen wir, den Rat von Kellner Will zu beherzigen.

