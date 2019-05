Päckli-Chaos an den Kiosken

Eine Kioskverkäuferin in der Berner Innenstadt macht ihrem Ärger Luft. «Es ist ein grosser Mist.» Die Zusatzarbeit habe in letzter Zeit massiv zugenommen. Der Grund: Die Läden des Detailhändlers Valora verkaufen nicht mehr nur Zigaretten, Zeitungen, Kaugummis – sondern sie führen mittlerweile eine Reihe von Dienstleistungen im Angebot. So können Onlineshopper ihre Retouren von Händlern wie Zalando an die K-Kioske zurückbringen.

Der Paketservice ist beliebt. Angestellte und Kioskbetreiber stellt das vor grosse Probleme. In den oft kleinen Läden fehlt es an Platz, um die Päckli zu verstauen. Längst könne man nicht mehr alle annehmen, sagt die Berner Kioskverkäuferin. Grosse Pakete lehne man von vornherein ab. Freitags herrsche Annahmestopp. «Unser Lagerraum ist zu klein dafür», erklärt sie.

Eine Betreiberin mehrerer Kioske aus dem Kanton Zürich kämpft mit ähnlichen Schwierigkeiten. «Die Päckli stehen den Verkäuferinnen im Weg. Doch wenn wir sie nicht annehmen, reklamieren die Kunden.» Besonders schlimm sei die Lage am Samstag, weil die ­Pakete dann vom Kurier nicht abgeholt werden. Das Chaos könne sogar die Sicherheit der Angestellten beeinträchtigen. «Der Fluchtweg für das Personal ist öfter mit Paketen zugestellt», sagt sie.

Der Paketservice bringt kaum Einnahmen

In einem anderen Zürcher Kiosk sind schon Kunden über die Päckli gestolpert. Ein Lager fehlt dort. Man habe das Problem den Verantwortlichen von Valora geschildert, sagen mehrere Agenturleiter. Ihren Namen wollen sie lieber nicht in den Medien lesen. Sie fürchten negative Reaktionen von Valora.

Ein Sprecher des Unternehmens sagt, die Kunden schätzten das Angebot zur Paketrückgabe. «Uns ist nicht bekannt, dass es ­bisher zu Platzproblemen in Verkaufsstellen gekommen ist.» Valora betreibt nur einen kleinen Teil ihrer Läden selbst. Etwa 80 Prozent der Verkaufsflächen würden inzwischen von Franchise- und Agenturpartnern betrieben, steht im jüngsten Geschäftsbericht.

Deren Leiter, die oft für mehrere Kioske verantwortlich sind, gelten für Valora als eigenständige Unternehmer. Die Gewerkschaften sehen das kritisch. «Auf dem Papier sind die Agenturbetreiber selbstständige Unternehmer», sagt Marco Geu, Zentralsekretär für den Detailhandel bei der Syna. «Wenn es aber darum geht, zusätzliche Dienstleistungen wie die Paket­annahme anzubieten, haben sie keine andere Wahl, als mitzumachen.» Die Freiheiten der Agenturen seien stark eingeschränkt. «Sortiment, Präsentation und die Preise bestimmt Valora.»

Käufer senden 50 Prozent der Bestellungen zurück

Laut mehreren Agenturleitern lohnt sich der Paketservice für sie nicht. Die Kommission sei gering, und den Absatz kurbeln die Päckli-Retouren nicht an. «Diese Kunden kaufen meist nicht mal einen Kaugummi», sagt eine Kioskleiterin.

Viele Pakete kommen vom Modehändler Zalando, bei dem die ­Käufer rund 50 Prozent der Bestellungen zurückschicken. In der Schweiz ist Zalando Marktführer und sorgt für Millionen von Retouren. Die Kioske nehmen aber auch Päckli von Digitec-Galaxus, Intersport und vielen anderen Händlern entgegen.

Kunden bringen Bettgestell, Teppich und Fernseher

Deshalb bringen Kioskkunden mitunter auch grosse Rücksen­dungen. «Jemand wollte ein Bettgestell bei uns retournieren. Die haben das zu zweit angeschleppt», sagt eine Kioskverkäuferin aus ­Basel. Vom Teppich bis zum Fernseher seien schon Rücksendungen gebracht worden, sagt eine Verkäuferin aus Zürich.

Kioske nehmen nicht nur Retouren entgegen, sie händigen auch Päckli aus. So können sich Swisscom-Kunden ihre TV-Boxen und WLAN-Router an einen Kiosk schicken lassen und sie dort gegen die alten umtauschen. Auch für Pakete des Kuriers UPS sind viele Kioske Abholpunkte. All das ­verursacht Mehrarbeit. In kleinen Geschäften arbeitet oft nur eine Verkäuferin. «Der Kiosk ist unbeaufsichtigt, wenn ich im Lagerraum nach Paketen suchen muss. So ­besteht die Gefahr, dass jemand ­etwas klaut», sagt eine Agentur­leiterin. Einen allfälligen Schaden müsse sie selbst tragen. Zudem hätten Stammkunden wenig Verständnis, wenn sie für Zigaretten lange warten müssen, weil das ­Personal mit der Paketsuche beschäftigt ist.

Valora setzt weiter voll auf solche Zusatzgeschäfte und spricht vom «Synergiepotenzial von ­physischer Präsenz und digitalen Servicedienstleistungen». Man baue diese aus. Für die Betreiber und die Angestellten der Kioske bedeutet das noch mehr Arbeit und Stress. «Wir kommen uns langsam vor wie eine Minipost», sagt die Verkäuferin aus Bern. «Wir sind dafür aber weder aus­gebildet, noch haben wir die ­Kapazitäten dafür.»



