Post-Chefin Susanne Ruoff droht Rauswurf

In Zahlen

1906

Am 1. Juni jenes Jahres verkehrte das erste Postauto von Bern nach Detligen BE. Die letzte Postkutsche fuhr 1961

im Kanton Graubünden.



367

Millionen Franken erhielt die Postauto AG 2016 an Subventionen von Bund und Kantonen.



77

von 100 Punkten geben die Kunden dem Unternehmen im Zufriedenheitsindex.



4100

Mitarbeitende beschäftigt Postauto. Knapp 3300 Personen gehören zum Fahrpersonal, der Rest zur Administration. Der Frauenanteil beträgt 20%.



790

Millionen Franken Umsatz machte?Postauto 2016 – ein Plus von 6,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr.



152

Millionen Fahrgäste haben sich im Jahr 2016 von den gelben Bussen fahren lassen.



3

Die Tonfolge Cis - E - A in A-Dur bildet das typische Signal des Postauto-Dreiklanghorns («Düü-daa-doo»). Sie stammt aus dem Andante der Ouvertüre zu Gioachino Rossinis Oper «Wilhelm Tell».



2242

Fahrzeuge sind für Postauto im Einsatz. Gut jedes dritte davon ist

ein Mercedes-Benz, jedes fünfte stammt von MAN.



19

Jahre stand Daniel Landolf an der Spitze von Postauto, bis er Anfang Woche seinen Posten räumen musste.