«Präsident Switzerland» wird zum politischen Risiko

Werkzeug für eine aggressive Iran-Politik

Die Schweiz bot Gute Dienste für die Strategie der USA.

Einer der wenigen Twitterer in den USA, die den Besuch des Schweizer Bundespräsidenten im Weissen Haus überhaupt wahrnahmen, machte es sich einfach: «Der US-Trump braucht Hilfe von diesem kleinen Swiss-Trump, um einen echten Krieg anzuzetteln», schrieb der Nutzer Dan Hasselius. «Kopf bedeutet Iran, Zahl Venezuela.»



Wahr an dem leichtfertigen Tweet ist lediglich, dass Ueli Maurer und Donald Trump schwergewichtig über den Iran gesprochen haben. Fachleute können sich nicht anders erklären, dass der US-Präsident den Schweizer Kollegen extrem kurzfristig bloss zwei Tage vor dem Besuchstermin ins Weisse Haus einlud. Dem vom Finanz­minister bevorzugten Verhandlungsthema des Freihandelsabkommens fehlt die Dringlichkeit – im Gegensatz zum Konflikt mit dem Iran, bei dem die Schweiz die USA diplomatisch vertritt.



Weil die von der Schweiz geleisteten Guten Dienste auf dem absoluten Vertraulichkeitsprinzip beruhen, schwieg sich Maurer über die Iran-Gespräche aus. Spekulationen zufolge wurde der Bundespräsident in Umrissen über die Lage am Golf informiert. Er könnte auch Hinweise erhalten haben, was der Schweizer Botschafter in Teheran in den kommenden Tagen und Wochen im US-Auftrag seinen Gastgebern kommunizieren solle. So oder so war der Maurer-Besuch ein konkretes, für den Iran sichtbares Zeichen amerikanischer Verhandlungsbereitschaft.



Maurer bekam 15 Minuten bei Sicherheitsberater Bolton



Trump will wohl Befürchtungen entgegenwirken, die vorzeitige Entsendung eines Flugzeugträgers mit Begleitschiffen, von B-52-Langstreckenbombern und Patriot-Abwehrraketen weise auf einen

bevorstehenden Krieg hin. Nach US-Darstellung sollte der Militäraufmarsch einen vom Iran drohenden Angriff abschrecken, nachdem dessen Marine auf Schnellbooten Lenkwaffen montierte. Doch das gegenseitige Hochschaukeln könnte auch auf einem Missverständnis beruhen, denn die Iraner befürchten ihrerseits eine Attacke des amerikanischen Erzfeinds.



Die Grundlage für ihre Befürchtung liefert den Iranern Trumps Sicherheitsberater John Bolton. Der einstige UNO-Botschafter ist Oberfalke und vertritt seit Jahrzehnten die Auffassung, dass das Mullah-Regime im Bedarfsfall mit Gewalt gestürzt werden müsse. Trump weiss um Boltons Neigungen. Unlängst scherzte er, wenn es nach dem Sicherheitsberater ginge, stünde das Land bereits in vier Kriegen. Bemerkenswerterweise konnte der Schweizer Bundespräsident am Donnerstag auch mit John Bolton sprechen. Nach dem Trump-

Gespräch ging Maurer vom Oval Office ins Büro des Sicherheitsberaters und liess sich dort fast eine Viertelstunde über die aussenpolitische US-Strategie unterrichten.



In den Spekulationen in US-Medien über Amerikas wahre Absichten in Nahost erkannte Donald Trump am Freitag auch Vorteile. «Bei all den Fakes und erfundenen News kann der Iran keine Ahnung davon haben, was eigentlich abgeht», twitterte er lustvoll. Immerhin hat jetzt Ueli Maurer eine Ahnung.



Martin Suter